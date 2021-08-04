Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистратор

Не так давно Playme расширили модельную линейку видеорегистраторов и опытом эксплуатации одной из них сегодня поделимся с вами. Это недорогой видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки и оснащенный IPS-дисплеем. Помимо этого для Playme Go отмечаются циклическая запись без потерь и 6-слойная стеклянная оптика.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 3 990 рублей, на момент публикации.Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с обновленным оформлением.

Playme Go обзор

Внешний вид

Используется крепление с вакуумной присоской и низкопрофильной прижимной ножкой. Фиксируется на лобовом стекле надежно.

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение зажимается накатанной гайкой.

Снимается и ставится с использованием паза на верхнем торце. Рядом с ним же выведено гнездо питания, используемое для подачи питания.

Оснащен 2.2-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление системой и выбор направления съемки.

Под экраном у Playme Go группа из четырех механических кнопок, отвечающих за управление. Маркировка нанесена на сами клавиши.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с картой объемом 128 Гбайт. Слот на правой грани.

На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Настройки

Используется несъемный литий-полимерный аккумулятор с емкостью 200 мАч. Он позволяет сохранить и продолжить съемку при обрыве питания. Также можно будет снять его со стекла и снять диалог с сотрудником ГАИ.

В настройках владельцу предлагается выбрать разрешение и длительность. Провести корректировку яркости и экспозиции.

Выставляются детальные настройки системы, включаются и выключаются датчики.

Тесты

Дневная съемка Playme Go

Вечерняя съемка Playme Go

Итоги

Построен Playme Go на базе платформы JL 5601 с матрицей BG0836. Съемку ведет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.Качество снимаемых роликов высокое. Номерные знаки читаемы.Playme Go – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и сопровождаемый поворотным креплением. К плюсам отнесем возможность скрытого монтажа, IPS-дисплей, поддержку емких карт памяти, детальные настройки.