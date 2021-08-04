Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистратор

Не так давно Playme расширили модельную линейку видеорегистраторов и опытом эксплуатации одной из них сегодня поделимся с вами. Это недорогой видеорегистратор с поддержкой Full HD съемки и оснащенный IPS-дисплеем. Помимо этого для Playme Go отмечаются циклическая запись без потерь и 6-слойная стеклянная оптика.

Playme Go

Средняя стоимость составляет 3 990 рублей, на момент публикации.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с обновленным оформлением.

Playme Go

Playme Go обзор

Внешний вид

Используется крепление с вакуумной присоской и низкопрофильной прижимной ножкой. Фиксируется на лобовом стекле надежно.

Playme Go

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение зажимается накатанной гайкой.

Playme Go

Снимается и ставится с использованием паза на верхнем торце. Рядом с ним же выведено гнездо питания, используемое для подачи питания.

Playme Go

Оснащен 2.2-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление системой и выбор направления съемки.

Playme Go

Под экраном у Playme Go группа из четырех механических кнопок, отвечающих за управление. Маркировка нанесена на сами клавиши.

Playme Go

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с картой объемом 128 Гбайт. Слот на правой грани.

Playme Go

На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Playme Go

Используется несъемный литий-полимерный аккумулятор с емкостью 200 мАч. Он позволяет сохранить и продолжить съемку при обрыве питания. Также можно будет снять его со стекла и снять диалог с сотрудником ГАИ.

Настройки

Playme Go

В настройках владельцу предлагается выбрать разрешение и длительность. Провести корректировку яркости и экспозиции.

Playme Go

Выставляются детальные настройки системы, включаются и выключаются датчики.

Playme Go

Тесты

Построен Playme Go на базе платформы JL 5601 с матрицей BG0836. Съемку ведет в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Playme Go

Качество снимаемых роликов высокое. Номерные знаки читаемы.

Вечерняя съемка Playme Go

Итоги

Playme Go – недорогой Full HD видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и сопровождаемый поворотным креплением. К плюсам отнесем возможность скрытого монтажа, IPS-дисплей, поддержку емких карт памяти, детальные настройки.
Комментарии и отзывы Playme Go
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