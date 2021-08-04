Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистратор

Средняя стоимость составляет 3 990 рублей, на момент публикации.
Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение зажимается накатанной гайкой.
Снимается и ставится с использованием паза на верхнем торце. Рядом с ним же выведено гнездо питания, используемое для подачи питания.
Оснащен 2.2-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление системой и выбор направления съемки.
Под экраном у Playme Go группа из четырех механических кнопок, отвечающих за управление. Маркировка нанесена на сами клавиши.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование с картой объемом 128 Гбайт. Слот на правой грани.
На сторону, обращенную на дорогу, выведен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.
Используется несъемный литий-полимерный аккумулятор с емкостью 200 мАч. Он позволяет сохранить и продолжить съемку при обрыве питания. Также можно будет снять его со стекла и снять диалог с сотрудником ГАИ.
В настройках владельцу предлагается выбрать разрешение и длительность. Провести корректировку яркости и экспозиции.
Выставляются детальные настройки системы, включаются и выключаются датчики.