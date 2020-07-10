Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением

Не так давно компания Playme обновила линейку видеорегистраторов выпуском новой модели KVANT с поддержкой вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Среди особенностей отмечаются магнитное крепление, светосильная оптика с углом обзора 140 градусов и бесшовная запись.

Playme KVANT обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель. Упаковано все в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На обратной стороне приведена сводная информация по техническим характеристикам.

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется крепеж с магнитным креплением. Его основание представляет собой GPS-антенну. Такое расположение повышает качество приема.

В качестве фиксации выбран 3М-скотч. Лучше, чем распространенный формат с вакуумной присоской. Самопроизвольно падать при движении по неровным дорогам не будет, как летом, так и зимой.

Разъем для подачи питания расположен на верхней грани крепления, что упрощает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Есть возможность ограниченного поворота в стороны. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанного винта.

Корпус у Playme KVANT компактный. Выполнен из черного пластика. По форме близок к вышедшему ранее Playme UNI.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Распределены они по боковым граням. На них нанесена соответствующая действию маркировка.

Изображение выводится на экран с диагональю 1.5 дюйма. Он используется для контроля съемки, просмотра отснятых роликов, а также вывода информации по стационарным камерам и радарам.

Поддерживаются голосовые уведомления. Уровень громкости регулируется.

На фронтальной стороне расположен объектив с диагональю 140 градусов, диафрагма F/1.8.

Настройки

Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.Устройство предлагает ручные настройки. Есть возможность выбора параметров съемки изображения, выбор типа информации на роликах.

Корректируется поведение информатора. Выбор максимальной скорости и дальности вывода предупреждений.

GPS-информатор

Установленный в Playme KVANT модуль GPS используется для вывода информации по стационарным камерам и радарам. Обновление базы проходит скачиванием с официального сайта.

Видео

Дневная запись Playme KVANT

По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Наполнение хорошее, за время тестов мы не замечали комплексов, по которым не было обновлений. В условиях мегаполиса вполне заменяет радар-детектор.За обработку изображения с матрицы GC2053 отвечает процессор Mstar 8336. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная запись Playme KVANT

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Playme KVANT

Playme KVANT – хорошо сбалансированный видеорегистратор с GPS-информатором. Удобный и надежный способ крепления на лобовом стекле, поддержка емких карт памяти, возможность скрытого монтажа в автомобиле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".