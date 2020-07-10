Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением

Не так давно компания Playme обновила линейку видеорегистраторов выпуском новой модели KVANT с поддержкой вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Среди особенностей отмечаются магнитное крепление, светосильная оптика с углом обзора 140 градусов и бесшовная запись.

Playme KVANT

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7 490 рублей.

Playme KVANT обзор

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель. Упаковано все в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. На обратной стороне приведена сводная информация по техническим характеристикам.

Playme KVANT

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется крепеж с магнитным креплением. Его основание представляет собой GPS-антенну. Такое расположение повышает качество приема.

Playme KVANT

В качестве фиксации выбран 3М-скотч. Лучше, чем распространенный формат с вакуумной присоской. Самопроизвольно падать при движении по неровным дорогам не будет, как летом, так и зимой.

Playme KVANT

Разъем для подачи питания расположен на верхней грани крепления, что упрощает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Playme KVANT

Есть возможность ограниченного поворота в стороны. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанного винта.

Playme KVANT

Корпус у Playme KVANT компактный. Выполнен из черного пластика. По форме близок к вышедшему ранее Playme UNI.

Playme KVANT

Управляется при помощи группы механических кнопок. Распределены они по боковым граням. На них нанесена соответствующая действию маркировка.

Playme KVANT

Изображение выводится на экран с диагональю 1.5 дюйма. Он используется для контроля съемки, просмотра отснятых роликов, а также вывода информации по стационарным камерам и радарам.

Playme KVANT

Поддерживаются голосовые уведомления. Уровень громкости регулируется.

Playme KVANT

На фронтальной стороне расположен объектив с диагональю 140 градусов, диафрагма F/1.8.

Playme KVANT

Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Настройки

Устройство предлагает ручные настройки. Есть возможность выбора параметров съемки изображения, выбор типа информации на роликах.

Playme KVANT

Корректируется поведение информатора. Выбор максимальной скорости и дальности вывода предупреждений.

Playme KVANT

GPS-информатор

Установленный в Playme KVANT модуль GPS используется для вывода информации по стационарным камерам и радарам. Обновление базы проходит скачиванием с официального сайта.

Playme KVANT

По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Наполнение хорошее, за время тестов мы не замечали комплексов, по которым не было обновлений. В условиях мегаполиса вполне заменяет радар-детектор.

Видео

За обработку изображения с матрицы GC2053 отвечает процессор Mstar 8336. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная запись Playme KVANT

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная запись Playme KVANT

Итоги по Playme KVANT

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme KVANT – хорошо сбалансированный видеорегистратор с GPS-информатором. Удобный и надежный способ крепления на лобовом стекле, поддержка емких карт памяти, возможность скрытого монтажа в автомобиле.
Playme KVANT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Playme KVANT
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