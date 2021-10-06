Обзор Playme NEMBUS. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi…

Средняя стоимость – 5490 рублей.
Это дает возможность свободнее подходить к подбору места его размещения. Например, в верхней зоне лобового стекла или за салонным зеркалом.
Ножка крепления является общей частью корпуса. Для фиксации применяется пластина двухстороннего скотча.
Оптимальный способ крепежа в условии широкого диапазона температур в течение года на территории России. Это же отражено в отказе от литиейвой батареи в пользу более надежного суперконденсатора.
Он не подвержен вздутию под лучами солнца и сохраняет работоспособность в зимнее время. Накапливаемого в нем заряда хватает для аварийного завершения записи
На лицевой стороне нанесены логотип производителя и отметки по поддержке Full HD и оснащении Wi-Fi модулем. Здесь же объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора в 142 градуса. Диафрагма F/1.6.
Слева многофункциональная клавиша управления, отверстие микрофона и светодиодный индикатор активности.
С противоположной стороны разъем microUSB, используемый для подачи питания и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители объемом до 64 Гбайт. Есть разъем для опционального GPS-модуля.
Комплектуется видеорегистратор разборным адаптером питания. Состоит он из 3-метрового кабеля и адаптера в прикуриватель. Дополнительно к тому разъему что используется для питания устройства, есть и тот, что можно использовать для питания смартфона или зарядки других аксессуаров.
В данном модели нет дисплея. Отчасти это связано с общими компактными габаритами, но и необходимости в нем тоже нет, настройку и выбор направления съемки можно вести через приложение.
Использовать данный видеорегистартор можно не только с классической установкой на лобовом стекле, но и в качестве дополнительного на заднее стекло.
Компактные габариты и неприметный дизайн дают возможность не снимать его на время парковки.
После соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки запуска видеосъемки и создания снимков.
Проведение детальных настроек системы. Со смартфоны это проводить удобнее, чем с ограниченного по площади дисплея. Меню на русском языке.
Выводится список файлов. Выбранные можно удалить, защитить от перезаписи и перенести в память смартфона. Отдельные вкладки для файлов по срабатыванию G-сенсора и те, что сняты в режиме парковки.