Обзор Playme NEMBUS. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi

Не так давно Playme расширила модельный ряд видеорегистраторов представив сразу ряд моделей и одна из них высокотехнологичный NEMBUS с модулем Wi-Fi и поддержкой Full HD разрешения. Он выполнен в компактном корпусе, удовлетворяя требования российского законодательства с требованиями по отсутствию помех в видимой части лобового стекла.

Playme NEMBUS

Средняя стоимость – 5490 рублей.

Комплектация

В сравнение с ранее вышедшими моделями улучшили оформление упаковки. Сочетается минимализм, стиль и информативность. Изучив нанесенные на нее данные, можно будет составить полное представление о видеорегистраторе. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Playme NEMBUS

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе вытянутой формы. По габаритам он немногим больше флешки.

Playme NEMBUS

Это дает возможность свободнее подходить к подбору места его размещения. Например, в верхней зоне лобового стекла или за салонным зеркалом.

Playme NEMBUS

Ножка крепления является общей частью корпуса. Для фиксации применяется пластина двухстороннего скотча.

Playme NEMBUS

Оптимальный способ крепежа в условии широкого диапазона температур в течение года на территории России. Это же отражено в отказе от литиейвой батареи в пользу более надежного суперконденсатора.

Playme NEMBUS

Он не подвержен вздутию под лучами солнца и сохраняет работоспособность в зимнее время. Накапливаемого в нем заряда хватает для аварийного завершения записи

Playme NEMBUS

На лицевой стороне нанесены логотип производителя и отметки по поддержке Full HD и оснащении Wi-Fi модулем. Здесь же объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора в 142 градуса. Диафрагма F/1.6.

Playme NEMBUS

Слева многофункциональная клавиша управления, отверстие микрофона и светодиодный индикатор активности.

Playme NEMBUS

С противоположной стороны разъем microUSB, используемый для подачи питания и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители объемом до 64 Гбайт. Есть разъем для опционального GPS-модуля.

Playme NEMBUS

Комплектуется видеорегистратор разборным адаптером питания. Состоит он из 3-метрового кабеля и адаптера в прикуриватель. Дополнительно к тому разъему что используется для питания устройства, есть и тот, что можно использовать для питания смартфона или зарядки других аксессуаров.

Playme NEMBUS

В данном модели нет дисплея. Отчасти это связано с общими компактными габаритами, но и необходимости в нем тоже нет, настройку и выбор направления съемки можно вести через приложение.

Playme NEMBUS

Использовать данный видеорегистартор можно не только с классической установкой на лобовом стекле, но и в качестве дополнительного на заднее стекло.

Playme NEMBUS

Компактные габариты и неприметный дизайн дают возможность не снимать его на время парковки.

Софт

Бесплатное приложение Viidure доступно для платформ iOS и Android. Первым шагом требуется подключение к запускаемой точке доступа.

Playme NEMBUS

После соединения выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки запуска видеосъемки и создания снимков.

Playme NEMBUS

Проведение детальных настроек системы. Со смартфоны это проводить удобнее, чем с ограниченного по площади дисплея. Меню на русском языке.

Playme NEMBUS

Выводится список файлов. Выбранные можно удалить, защитить от перезаписи и перенести в память смартфона. Отдельные вкладки для файлов по срабатыванию G-сенсора и те, что сняты в режиме парковки.

Playme NEMBUS

Тесты

Съемку видеорегистратор ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Установлена матрица GC2053, данные с которой обрабатывает процессор

Дневная съемка Playme NEMBUS

Allwinner V831 с тактовой частотой 800 МГц. Располагает 64 Мбайт памяти типа DDR2.

Ночная съемка Playme NEMBUS

Съемка в дневное и ночное время ведется с высокой и четкостью. В деталях можно разобрать номерные знаки и поведение участников дорожного движения.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme NEMBUS – видеорегистратор со скрытым способом установки, исполненный в компактном корпусе и оснащенный суперконденсатором. В нем сочетаются качественное техническое оснащение и беспроводной модуль Wi-Fi, позволяющий управлять настройками и переносить файлы в память смартфона с помощью приложения.
Playme NEMBUS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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