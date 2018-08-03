Обзор Playme NETTON. Двухканальный видеорегистратор с матрицей Sony

Тестируемый сегодня видеорегистратор Playme NETTON оснащен двумя камерами и поддерживает съемку в разрешении Super HD. Установлена в нем высокотехнологичная матрица Sony с просветленным объективом. Помимо этого, заявлены технологи контроля движения по выбранной полосе и расчет расстояния до впереди идущего автомобиля.

Playme NETTON обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Playme NETTON в коробке из плотного картона с подробной информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри основной блок зафиксирован во вспененную подложку. Комплектующие скрываются в отдельном боксе: зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, набор для её крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в аккуратном корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. Лицевая панель выполнена из металла, по периметру аккуратный шлиц.

По центру фронтальной стороны выведен круглый объектив, стилизованный под оптику от фотоаппарата. Используется группа из шести стеклянных линз с углом обзора 145 градусов. Диафрагма F=2.0.

На нижнем торце Playme NETTON слот для карты памяти защищен резиновой заглушкой, предотвращающей случайное извлечение. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Рядом ряд из четырех круглых металлических кнопок. Для удобства поиска нужной маркировка нанесена под дисплеем. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Со стороны водителя информативный 3-дюймовый дисплей. Большая площадь его будет полезна не только в вопросе контроля съемки, но и помощи во время движения задним ходом.

Режим парковочной разметки тут активируется автоматически. Также на экране при приближении к автомобилю выводится мониторинг расстояния до него. При сокращении дистанции до критичной, произносится звуковое предупреждение.

На левой грани скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона. Сверху кнопка включения, разъем для подключения второй камеры и гнездо питания.

Фиксируется на стекле Playme NETTON при помощи крепления с прижимной ножкой и вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. В комплекте идет блок второй камеры, который можно установить, как внутри салона, так и в районе номерного знака.

Подключается она при помощи кабеля. Есть запас по длине, позволяющий провести аккуратный монтаж под обшивкой.

Настройки

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление, качественного собранного продукта.Меню настроек в Playme NETTON приведено в виде общего списка опций. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, активируются режимы помощи во время движения, выбирается штамп записи. Меню интуитивно понятно. Доступен режим просмотра отснятых роликов.

Тесты

День основная камера

За обработку изображения тут отвечает MSTAR 8328P. Фронтальная камера оснащена матрицей SONY IMX323, вторая камера с матрицей OmniVision OV9726. Видео с двух каналов распределяются между отдельными папками с индексом F и R. Расширение MOV.

Ночь основная камера

День вторая камера

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Фиксируются участники движения, дорожные знаки и разметка, а также пешеходы. Шумы и артефакты отсутствуют.

Ночь вторая камера

Итоги по Playme NETTON

Playme NETTON станет отличным выбором при поиске видеорегистратора с поддержкой двухканальной съемки. Эта модель продемонстрировала высокую детализацию записываемых видео. К плюсам отнесем возможность скрытого монтажа, аккуратный и стильный дизайн, системы помощи во время вождения и информативный дисплей.