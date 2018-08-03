Обзор Playme NETTON. Двухканальный видеорегистратор с матрицей Sony

2018-08-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme NETTON; [196]
Тестируемый сегодня видеорегистратор Playme NETTON оснащен двумя камерами и поддерживает съемку в разрешении Super HD. Установлена в нем высокотехнологичная матрица Sony с просветленным объективом. Помимо этого, заявлены технологи контроля движения по выбранной полосе и расчет расстояния до впереди идущего автомобиля.

Playme NETTON

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme NETTON обзор

Комплектация

Поставляется Playme NETTON в коробке из плотного картона с подробной информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри основной блок зафиксирован во вспененную подложку. Комплектующие скрываются в отдельном боксе: зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, набор для её крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme NETTON

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в аккуратном корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. Лицевая панель выполнена из металла, по периметру аккуратный шлиц.

Playme NETTON

По центру фронтальной стороны выведен круглый объектив, стилизованный под оптику от фотоаппарата. Используется группа из шести стеклянных линз с углом обзора 145 градусов. Диафрагма F=2.0.

Playme NETTON

На нижнем торце Playme NETTON слот для карты памяти защищен резиновой заглушкой, предотвращающей случайное извлечение. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Playme NETTON

Рядом ряд из четырех круглых металлических кнопок. Для удобства поиска нужной маркировка нанесена под дисплеем. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Playme NETTON

Со стороны водителя информативный 3-дюймовый дисплей. Большая площадь его будет полезна не только в вопросе контроля съемки, но и помощи во время движения задним ходом.

Playme NETTON

Режим парковочной разметки тут активируется автоматически. Также на экране при приближении к автомобилю выводится мониторинг расстояния до него. При сокращении дистанции до критичной, произносится звуковое предупреждение.

Playme NETTON

На левой грани скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона. Сверху кнопка включения, разъем для подключения второй камеры и гнездо питания.

Playme NETTON

Фиксируется на стекле Playme NETTON при помощи крепления с прижимной ножкой и вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. В комплекте идет блок второй камеры, который можно установить, как внутри салона, так и в районе номерного знака.

Playme NETTON

Подключается она при помощи кабеля. Есть запас по длине, позволяющий провести аккуратный монтаж под обшивкой.

Playme NETTON

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление, качественного собранного продукта.

Настройки

Меню настроек в Playme NETTON приведено в виде общего списка опций. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, активируются режимы помощи во время движения, выбирается штамп записи. Меню интуитивно понятно. Доступен режим просмотра отснятых роликов.

Playme NETTON

Тесты

За обработку изображения тут отвечает MSTAR 8328P. Фронтальная камера оснащена матрицей SONY IMX323, вторая камера с матрицей OmniVision OV9726. Видео с двух каналов распределяются между отдельными папками с индексом F и R. Расширение MOV.

День основная камера

Ночь основная камера

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Фиксируются участники движения, дорожные знаки и разметка, а также пешеходы. Шумы и артефакты отсутствуют.

День вторая камера

Ночь вторая камера

Итоги по Playme NETTON

Playme NETTON станет отличным выбором при поиске видеорегистратора с поддержкой двухканальной съемки. Эта модель продемонстрировала высокую детализацию записываемых видео. К плюсам отнесем возможность скрытого монтажа, аккуратный и стильный дизайн, системы помощи во время вождения и информативный дисплей.

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