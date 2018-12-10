Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER

Вторая камера в видеорегистраторах может быть полезна не только для съемки того, что происходит позади автомобиля и помощи во время парковки, но и для видеофиксации салона автомобиля. Тестируемая сегодня новинка Playme NIO, будет интересна владельцем парков и тем, кто занимается частным извозом. Популярность подработки в таких сервисах как Яндекс.Такси и UBER растет, но мало кто задумывается о своей безопасности и подстраховке от неадекватного поведения пассажиров.

Playme NIO обзор

К моменту публикации продажи стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Playme NIO в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Изучив нанесенную информацию, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство и документацию.

Внешний вид

Playme NIO отличен от привычного формата исполнения, здесь на корпусе выведено два объектива. Расположены они по краям корпуса.

Блок закреплен подвижно. Каждую из них можно поворачивать как в сторону дороги, так и направив в салон. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.

По центру 2.3-дюймовый цветной дисплей, позволяющий контролировать съемку и просматривать ранее отснятые файлы.

Наличие работающего экрана с отображением процесса съемки салона автомобиля, может выступать хорошей профилактикой неадекватного поведения со стороны пассажиров.

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Справа и слева механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо.

На верхней грани AV-выход и гнездо питания. Такое расположение упрощает организацию скрытого подвода питания.

Снизу помимо кнопки включения находится слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Настройки

Паз под крепление находится на фронтальной стороне. Комплектное крепление дает возможность изменять угол наклона и поворачивать относительно точки крепления. Собран Playme NIO добротно. Визуально производит приятное впечатление.Опции настроек распределены по двум вкладкам. В настройках можно выбрать тип съемки, длительность роликов. Проводить корректировку общих параметров. Заводские настройки позволят начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти.

Тесты

Дневная съемка Playme NIO

В двух блоках камеры установлены сенсоры OV7725. Угол обзора 140 градусов. Запись ведется в формате AVI с кодеком H.264.

Ночная съемка Playme NIO

Максимально поддерживаемое разрешение 1280 на 480 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее. Видеорегистратор в деталях фиксирует то, что происходит на дороге и в салоне автомобиля.

После запуска Playme NIO проводит форматирование карты памяти с записью плеера для просмотра файлов. С помощью него можно выводить список всех отснятых файлов с данными датчиков.

Итоги по Playme NIO

Нужные интервалы можно будет сохранить в памяти ноутбука или ПК.Рекомендовать этот регистратор можно тем, кто постоянно или периодически работает в сервисах такси или владеет автопарком. Недорогой Playme NIO с двумя поворотными блоками камер, предлагает хорошее качество съемки и гибкие настройки. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.