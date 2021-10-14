Обзор Playme ODDER. Двухканальный Full HD видеорегистратор

Видеорегистратор Playme ODDER мы тестировали в течение 3 месяцев, уделив повышенное внимание вопросам изучения надежности эксплуатации на длительном отрезке времени. Такой запрос мы получили сразу от нескольких читателей и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации этой модели с вами.

Playme ODDER

Стоимость на момент публикации – 7990 рублей.

Комплектация

Упаковано устройство в коробку с информацией по характеристикам и особенностям работы на русском языке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, гарантийный талон и инструкция.

Playme ODDER

Playme ODDER обзор

Внешний вид

Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Перед установкой рекомендуем протереть участок стекла спиртовой салфеткой.

Playme ODDER

Устройство надежно держалось на стекло при жаре и первых холодах. В зимнее время отлипать не будет.

Playme ODDER

Между собой видеорегистратор и крепление соединяются магнитом. При парковке в неблагоприятных районах или на ночное время можно будет быстро снять со стекла.

Playme ODDER

В основании крепежа питающий и интерфейсный разъем. Такое расположение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Playme ODDER

Длина кабеля зарядного устройства и подключения второй камеры позволит это сделать. В салоне остаются только ограниченные участки проводов. Обзору не мешают.

Playme ODDER

Сам видеорегистратор Playme ODDER выполнен в виде компактной цифровой камеры. На лицевую сторону выведен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

Playme ODDER

На верхнем торце помимо площадки с контактами и магнитным замком, выведена кнопка включения. Поддерживается автоматическое включение и выключение вместе с замком зажигания.

Playme ODDER

Для питания используется надежный суперконденсатор. Еще одна важная особенность под широкий температурный диапазон в российских реалиях.

Playme ODDER

Изображение выводится на 2.45-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

Playme ODDER

На правой рамке экрана сосредоточен основной набор кнопок управления. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное.

Playme ODDER

Нажатием на кнопку можно переключать изображение между двумя камерами. Вывод со второй закрывает эффективно вопрос слепой зоны позади автомобиля.

Playme ODDER

Запись файлов устройство ведет на карту памяти формата microSD. Эксплуатировали видеорегистратор с накопителем объемом 128 Гбайт.

Playme ODDER

Проблем в эксплуатации и стабильностью работы системы выявлено не было. Устройство эксплуатировалось в качестве основного в автомобиле. Настройки Видеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки работы системы. Владелец сможет откорректировать под свои требования разрешение, длительность роликов и дополнительные параметры системы.

Тесты

Построено устройство на базе платформы JL5701. В основном канале установлена матрица GC2053, второй модуль F37.

Дневная съемка Playme ODDER

Одновременно ведет съемку в двух каналов. Основной и дополнительный канал пишет Full HD.

Вторая камера Playme ODDER

Номерные знаки читаемы на основной и дополнительной камере. Записанные видео могут использоваться при разборе спорных ситуаций.

Итоги

Playme ODDER – двухканальный видеорегистартор с поддержкой Full HD на двух камерах. Ведет он беспрерывную круговую съемку происходящего на дороге. Поддержка емких карт памяти, суперконденсатор, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора, быстросъемное магнитное крепление.
Комментарии и отзывы Playme ODDER
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