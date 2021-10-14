Обзор Playme ODDER. Двухканальный Full HD видеорегистратор…

Видеорегистратор Playme ODDER мы тестировали в течение 3 месяцев, уделив повышенное внимание вопросам изучения надежности эксплуатации на длительном отрезке времени. Такой запрос мы получили сразу от нескольких читателей и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации этой модели с вами.

Комплектация

Стоимость на момент публикации – 7990 рублей.Упаковано устройство в коробку с информацией по характеристикам и особенностям работы на русском языке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, гарантийный талон и инструкция.

Playme ODDER обзор

Внешний вид

Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Перед установкой рекомендуем протереть участок стекла спиртовой салфеткой.

Устройство надежно держалось на стекло при жаре и первых холодах. В зимнее время отлипать не будет.

Между собой видеорегистратор и крепление соединяются магнитом. При парковке в неблагоприятных районах или на ночное время можно будет быстро снять со стекла.

В основании крепежа питающий и интерфейсный разъем. Такое расположение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля зарядного устройства и подключения второй камеры позволит это сделать. В салоне остаются только ограниченные участки проводов. Обзору не мешают.

Сам видеорегистратор Playme ODDER выполнен в виде компактной цифровой камеры. На лицевую сторону выведен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

На верхнем торце помимо площадки с контактами и магнитным замком, выведена кнопка включения. Поддерживается автоматическое включение и выключение вместе с замком зажигания.

Для питания используется надежный суперконденсатор. Еще одна важная особенность под широкий температурный диапазон в российских реалиях.

Изображение выводится на 2.45-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.

На правой рамке экрана сосредоточен основной набор кнопок управления. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное.

Нажатием на кнопку можно переключать изображение между двумя камерами. Вывод со второй закрывает эффективно вопрос слепой зоны позади автомобиля.

Запись файлов устройство ведет на карту памяти формата microSD. Эксплуатировали видеорегистратор с накопителем объемом 128 Гбайт.

Тесты

Дневная съемка Playme ODDER

Вторая камера Playme ODDER

Итоги

Проблем в эксплуатации и стабильностью работы системы выявлено не было. Устройство эксплуатировалось в качестве основного в автомобиле. Настройки Видеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки работы системы. Владелец сможет откорректировать под свои требования разрешение, длительность роликов и дополнительные параметры системы.Построено устройство на базе платформы JL5701. В основном канале установлена матрица GC2053, второй модуль F37.Одновременно ведет съемку в двух каналов. Основной и дополнительный канал пишет Full HD.Номерные знаки читаемы на основной и дополнительной камере. Записанные видео могут использоваться при разборе спорных ситуаций.Playme ODDER – двухканальный видеорегистартор с поддержкой Full HD на двух камерах. Ведет он беспрерывную круговую съемку происходящего на дороге. Поддержка емких карт памяти, суперконденсатор, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора, быстросъемное магнитное крепление.