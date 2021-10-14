Обзор Playme ODDER. Двухканальный Full HD видеорегистратор…

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Устройство надежно держалось на стекло при жаре и первых холодах. В зимнее время отлипать не будет.
Между собой видеорегистратор и крепление соединяются магнитом. При парковке в неблагоприятных районах или на ночное время можно будет быстро снять со стекла.
В основании крепежа питающий и интерфейсный разъем. Такое расположение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля.
Длина кабеля зарядного устройства и подключения второй камеры позволит это сделать. В салоне остаются только ограниченные участки проводов. Обзору не мешают.
Сам видеорегистратор Playme ODDER выполнен в виде компактной цифровой камеры. На лицевую сторону выведен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.
На верхнем торце помимо площадки с контактами и магнитным замком, выведена кнопка включения. Поддерживается автоматическое включение и выключение вместе с замком зажигания.
Для питания используется надежный суперконденсатор. Еще одна важная особенность под широкий температурный диапазон в российских реалиях.
Изображение выводится на 2.45-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора и высокой яркостью.
На правой рамке экрана сосредоточен основной набор кнопок управления. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное.
Нажатием на кнопку можно переключать изображение между двумя камерами. Вывод со второй закрывает эффективно вопрос слепой зоны позади автомобиля.
Запись файлов устройство ведет на карту памяти формата microSD. Эксплуатировали видеорегистратор с накопителем объемом 128 Гбайт.
Проблем в эксплуатации и стабильностью работы системы выявлено не было. Устройство эксплуатировалось в качестве основного в автомобиле. Настройки Видеорегистратор поддерживает детальные ручные настройки работы системы. Владелец сможет откорректировать под свои требования разрешение, длительность роликов и дополнительные параметры системы.