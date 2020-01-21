Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации компактного видеорегистратора Playme SIGMA с магнитным креплением и функцией оповещения по камерам контроля скорости и комплексам. Относится новинка к недорогому сегменту, поддерживается съемка Full HD с технологией WDR. Отдельно отмечается простота обновления базы стационарных точек.

Playme SIGMA обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и характеристиками.

Внешний вид

В качестве крепления используется модульная система, состоящая из основного блока и съемной GPS-антенны со встроенным динамиком.

Для обновления снимается только компактный модуль антенны для подключения к компьютеру или ноутбуку. Плюс такое расположение в открытой зоне улучшает качество приема.

Сам регистратор, как и блок антенны, крепится при помощи пары магнитов. Быстро и удобно. Как показала практика эксплуатации при минусовых температурах, такой крепеж еще и надежный: в морозы он остается на месте.

Из ограничений отметим невозможность поворота Playme SIGMA в стороны: меняется только угол наклона.

Расположение microUSB в основании крепления упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.

Также благодаря компактным габаритам устройство остается неприметным со стороны улицы и не отнимает полезной площади обзора лобового стекла.

Сам выполнен в классическом форм-факторе. С фронтальной стороны расположен заметно выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз.

На стороне водителя цветной дисплей. Выводится с него информация о камерах контроля на пути, скорость и направление движения. На нем же реализована функция просмотра отснятых ранее файлов и настройки системы.

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. Сам процесс взаимодействия интуитивно понятен даже без изучения комплектной инструкции.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.В Playme SIGMA предлагается меню в виде двух разделов со списком опций. Меняются разрешение и длительность. Корректируются дополнительными параметрами.

В целом же начать полноценную эксплуатацию можно с предварительными заводскими настройками. Время будет синхронизировано после получения сигнала со спутников.

Радар-детектор

Модуль GPS в этом устройстве работает в паре с базой стационарных точек. Обновления производитель выпускает регулярно. Сам процесс обновления простой. Наполнение базы хорошее: за время длительных тестов мы не встречали камеры контроля скорости, по которым не выводилась информация.

Для Автодории ведется расчет средней скорости на участке контроля. Уведомления выводятся как в виде изображения на экран, так и в виде голосовых подсказок. В условиях мегаполиса вполне возможна эксплуатация без установки отдельного радар-детектора.

Тесты

Дневная съемка Playme SIGMA

Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора — 120 градусов. В Playme SIGMA используется процессор GP5168, обрабатывающий информацию с матрицы 2 Мп.

Ночная съемка Playme SIGMA

Номерные знаки хорошо читаются. Резкость держится по всей площади кадра. В ночное время читаемость сохраняется.

Итоги по Playme SIGMA

Playme SIGMA — хороший вариант видеорегистратора для жителей мегаполисов. Удобное магнитное крепление, простое обновление базы камер, съемка с высокой резкостью, компактные габариты, хорошее наполнение базы стационарных точек, возможность скрытого монтажа. К условным минусам отнесем отсутствие тонких настроек для GPS-информатора.