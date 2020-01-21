Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации компактного видеорегистратора Playme SIGMA с магнитным креплением и функцией оповещения по камерам контроля скорости и комплексам. Относится новинка к недорогому сегменту, поддерживается съемка Full HD с технологией WDR. Отдельно отмечается простота обновления базы стационарных точек.
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Playme SIGMA обзор
КомплектацияКомплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и характеристиками.
Внешний видВ качестве крепления используется модульная система, состоящая из основного блока и съемной GPS-антенны со встроенным динамиком.
Для обновления снимается только компактный модуль антенны для подключения к компьютеру или ноутбуку. Плюс такое расположение в открытой зоне улучшает качество приема.
Сам регистратор, как и блок антенны, крепится при помощи пары магнитов. Быстро и удобно. Как показала практика эксплуатации при минусовых температурах, такой крепеж еще и надежный: в морозы он остается на месте.
Из ограничений отметим невозможность поворота Playme SIGMA в стороны: меняется только угол наклона.
Расположение microUSB в основании крепления упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.
Также благодаря компактным габаритам устройство остается неприметным со стороны улицы и не отнимает полезной площади обзора лобового стекла.
Сам выполнен в классическом форм-факторе. С фронтальной стороны расположен заметно выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз.
На стороне водителя цветной дисплей. Выводится с него информация о камерах контроля на пути, скорость и направление движения. На нем же реализована функция просмотра отснятых ранее файлов и настройки системы.
Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. Сам процесс взаимодействия интуитивно понятен даже без изучения комплектной инструкции.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.
НастройкиВ Playme SIGMA предлагается меню в виде двух разделов со списком опций. Меняются разрешение и длительность. Корректируются дополнительными параметрами.
В целом же начать полноценную эксплуатацию можно с предварительными заводскими настройками. Время будет синхронизировано после получения сигнала со спутников.
Радар-детектор
Модуль GPS в этом устройстве работает в паре с базой стационарных точек. Обновления производитель выпускает регулярно. Сам процесс обновления простой. Наполнение базы хорошее: за время длительных тестов мы не встречали камеры контроля скорости, по которым не выводилась информация.
Для Автодории ведется расчет средней скорости на участке контроля. Уведомления выводятся как в виде изображения на экран, так и в виде голосовых подсказок. В условиях мегаполиса вполне возможна эксплуатация без установки отдельного радар-детектора.