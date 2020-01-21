Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением

2020-01-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme SIGMA; [239]
Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации компактного видеорегистратора Playme SIGMA с магнитным креплением и функцией оповещения по камерам контроля скорости и комплексам. Относится новинка к недорогому сегменту, поддерживается съемка Full HD с технологией WDR. Отдельно отмечается простота обновления базы стационарных точек.

Playme SIGMA

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme SIGMA обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и характеристиками.

Playme SIGMA

Внешний вид

В качестве крепления используется модульная система, состоящая из основного блока и съемной GPS-антенны со встроенным динамиком.

Playme SIGMA

Для обновления снимается только компактный модуль антенны для подключения к компьютеру или ноутбуку. Плюс такое расположение в открытой зоне улучшает качество приема.

Playme SIGMA

Сам регистратор, как и блок антенны, крепится при помощи пары магнитов. Быстро и удобно. Как показала практика эксплуатации при минусовых температурах, такой крепеж еще и надежный: в морозы он остается на месте.

Playme SIGMA

Из ограничений отметим невозможность поворота Playme SIGMA в стороны: меняется только угол наклона.

Playme SIGMA

Расположение microUSB в основании крепления упрощает скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.

Playme SIGMA

Также благодаря компактным габаритам устройство остается неприметным со стороны улицы и не отнимает полезной площади обзора лобового стекла.

Playme SIGMA

Сам выполнен в классическом форм-факторе. С фронтальной стороны расположен заметно выступающий объектив, собранный из группы стеклянных линз.

Playme SIGMA

На стороне водителя цветной дисплей. Выводится с него информация о камерах контроля на пути, скорость и направление движения. На нем же реализована функция просмотра отснятых ранее файлов и настройки системы.

Playme SIGMA

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. Сам процесс взаимодействия интуитивно понятен даже без изучения комплектной инструкции.

Playme SIGMA

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.

Настройки

В Playme SIGMA предлагается меню в виде двух разделов со списком опций. Меняются разрешение и длительность. Корректируются дополнительными параметрами.

Playme SIGMA

В целом же начать полноценную эксплуатацию можно с предварительными заводскими настройками. Время будет синхронизировано после получения сигнала со спутников.

Playme SIGMA

Радар-детектор

Playme SIGMA

Модуль GPS в этом устройстве работает в паре с базой стационарных точек. Обновления производитель выпускает регулярно. Сам процесс обновления простой. Наполнение базы хорошее: за время длительных тестов мы не встречали камеры контроля скорости, по которым не выводилась информация.

Playme SIGMA

Для Автодории ведется расчет средней скорости на участке контроля. Уведомления выводятся как в виде изображения на экран, так и в виде голосовых подсказок. В условиях мегаполиса вполне возможна эксплуатация без установки отдельного радар-детектора.

Playme SIGMA

Тесты

Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора — 120 градусов. В Playme SIGMA используется процессор GP5168, обрабатывающий информацию с матрицы 2 Мп.

Дневная съемка Playme SIGMA

Номерные знаки хорошо читаются. Резкость держится по всей площади кадра. В ночное время читаемость сохраняется.

Ночная съемка Playme SIGMA

Итоги по Playme SIGMA

Playme SIGMA — хороший вариант видеорегистратора для жителей мегаполисов. Удобное магнитное крепление, простое обновление базы камер, съемка с высокой резкостью, компактные габариты, хорошее наполнение базы стационарных точек, возможность скрытого монтажа. К условным минусам отнесем отсутствие тонких настроек для GPS-информатора.

Комментарии и отзывы Playme SIGMA
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Обзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплениемОбзор Playme SIGMA. Видеорегистратор с GPS-информатором и магнитным креплением
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