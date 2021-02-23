Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси

В сети довольно часто появляются ролики, в которых водители такси сталкиваются с агрессией или противоправными действиями со стороны пассажиров и это только верхушка «айсберга». Да и сами такие ролики появляются только тогда, когда была возможность подстраховать себя от дальнейшего уголовного или административного преследования и заснять все это. Неудивительно, что вместе с увеличением количества агрегаторов и упрощения начала работы или подработки в такси, растет и актуальность вопроса подстраховки себя от таких неадекватных пассажиров.

Playme SPARK

Тестируемый сегодня Playme SPARK учитывает эти тренды, он оснащен дополнительной камерой для съемки салона. К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в традиционных цветах. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по характеристикам и особенностям работы.

Playme SPARK

Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления используется компактная площадка с двухсторонним скотчем. Наши тесты попали на время сильных морозов. Данный способ крепежа продемонстрировал свою эффективность.

Playme SPARK

У него есть возможность изменения угла наклона, позволяя выбрать оптимальное направление съемки. Ставится и снимается сдвигом.

Playme SPARK

Само устройство выполнено в корпусе трапециевидной формы. За счет этого он не выступает заметно от самого стекла.

Playme SPARK

Со стороны улицы остается не приметным. Расположение же в салоне стоит провести так чтобы экран был виден пассажирам. Сам факт проведения съемки может стать хорошей профилактикой от провокаций и агрессии.

Playme SPARK

А оснащен Playme SPARK двух дюймовым IPS-экраном. Изображение хорошо читается с него под разными углами наклона. Нажатием на кнопку можно переключать изображение между камерами.

Playme SPARK

Кнопки выведены под экраном. Управление логичное и понятное. Маркировка нанесена над самими клавишами.

Playme SPARK

Слева у корпуса расположена поворотная камера, направленная в салон автомобиля. Она также позволяет выбрать нужное направление съемки.

Playme SPARK

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы проводили тестирование с картой объемом 128 Гбайт.

Playme SPARK

Разъем питания выведен на левой грани. В комплекте идет адаптер питания с запасом по длине кабеля, позволяя спрятать всю длину проводки под обшивкой.

Playme SPARK

С учетом исполнения и отсутствия броских декоративных элементов его можно будет оставлять на время длительной парковки.

Настройки

Playme SPARK

Меню настроек у Playme SPARK представлено общим списком. Тут есть как пункты настроек съемки, так и выбора дополнительных параметров работы системы.

Playme SPARK

Тесты

Оба канала видеорегистратор пишет в Full HD разрешении со скоростью съемки 30 кадров в секунду. За обработку отвечает процессор MStar8339D. Используется сенсор GC2053. На упрощения в дополнительной камере идти не стали.

Дневная съемка Playme SPARK

Как итог получаем хорошее качество съемки при разном уровне освещения. Угол съемки основного канала 140 градусов, дополнительного – 90.

Ночная съемка Playme SPARK

Также отметим наличие у дополнительной камеры группы из четырех ИК-светодиодов, они активируются автоматически при плохом уровне освещения.

Вторая камера Playme SPARK

Итоги по Playme SPARK

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme SPARK – видеорегистратор для такси и служебного транспорта, предлагающий высокое качество съемки происходящего на дороге и в салоне автомобиля. Аккуратное исполнение, поддержка емких карт памяти, надежный способ крепления на стекле, детальные ручные настройки.
Playme SPARK получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Playme SPARK
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