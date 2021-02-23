Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси

Тестируемый сегодня Playme SPARK учитывает эти тренды, он оснащен дополнительной камерой для съемки салона. К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку, оформленную в традиционных цветах. Изучив информацию на ней, можно будет составить полное представление по характеристикам и особенностям работы.
Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДля крепления используется компактная площадка с двухсторонним скотчем. Наши тесты попали на время сильных морозов. Данный способ крепежа продемонстрировал свою эффективность.
У него есть возможность изменения угла наклона, позволяя выбрать оптимальное направление съемки. Ставится и снимается сдвигом.
Само устройство выполнено в корпусе трапециевидной формы. За счет этого он не выступает заметно от самого стекла.
Со стороны улицы остается не приметным. Расположение же в салоне стоит провести так чтобы экран был виден пассажирам. Сам факт проведения съемки может стать хорошей профилактикой от провокаций и агрессии.
А оснащен Playme SPARK двух дюймовым IPS-экраном. Изображение хорошо читается с него под разными углами наклона. Нажатием на кнопку можно переключать изображение между камерами.
Кнопки выведены под экраном. Управление логичное и понятное. Маркировка нанесена над самими клавишами.
Слева у корпуса расположена поворотная камера, направленная в салон автомобиля. Она также позволяет выбрать нужное направление съемки.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы проводили тестирование с картой объемом 128 Гбайт.
Разъем питания выведен на левой грани. В комплекте идет адаптер питания с запасом по длине кабеля, позволяя спрятать всю длину проводки под обшивкой.
С учетом исполнения и отсутствия броских декоративных элементов его можно будет оставлять на время длительной парковки.
Настройки
Меню настроек у Playme SPARK представлено общим списком. Тут есть как пункты настроек съемки, так и выбора дополнительных параметров работы системы.
ТестыОба канала видеорегистратор пишет в Full HD разрешении со скоростью съемки 30 кадров в секунду. За обработку отвечает процессор MStar8339D. Используется сенсор GC2053. На упрощения в дополнительной камере идти не стали.
Дневная съемка Playme SPARKКак итог получаем хорошее качество съемки при разном уровне освещения. Угол съемки основного канала 140 градусов, дополнительного – 90.
Ночная съемка Playme SPARKТакже отметим наличие у дополнительной камеры группы из четырех ИК-светодиодов, они активируются автоматически при плохом уровне освещения.
Вторая камера Playme SPARK
Итоги по Playme SPARKPlayme SPARK – видеорегистратор для такси и служебного транспорта, предлагающий высокое качество съемки происходящего на дороге и в салоне автомобиля. Аккуратное исполнение, поддержка емких карт памяти, надежный способ крепления на стекле, детальные ручные настройки.
Playme SPARK получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".