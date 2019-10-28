Обзор Playme TAU. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплением

При выборе видеорегистратора стоит обращать внимание не только на качество съемки, дополнительные функции, но и удобство крепления. Ежедневный ритуал с установкой и съемом с лобового стекла может доставлять массу сложностей. Наиболее удобным, по опыту многочисленных тестов, является магнитное крепление. Радует, что производители начали его внедрять даже в недорогом сегменте. Как пример, новинка Playme TAU с рекомендованной стоимостью 3990 рублей.

Playme TAU обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с откидной крышкой.

Внешний вид

Визуально видеорегистратор напоминает компактную цифровую камеру. Оптика в виде объектива, собранная из 4 стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

Слева нанесена наклейка с основными его особенностями. Запись ведется на карту памяти формата microSD. Реализована поддержка емких накопителей.

На верхней грани – miniUSB, AV-гнездо. По центру – блок с магнитным креплением.

Ставится и снимается быстро и просто. В комплект входит вакуумная присоска с прижимной ножкой.

Предусмотрена возможность поворота Playme TAU в стороны и изменения угла наклона. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Поддерживается функция автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

Справа выведена группа из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой. Нажимаются кнопки с небольшим усилием.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Длина кабеля комплектного зарядного устройства позволит провести аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

В настройках можно активировать ночной режим. Задать разрешение и длительность съемки. Выбрать штамп записи. Отключить/включить датчик движения и микрофон. Выставить вручную экспозицию.

Отдельная вкладка с общими параметрами системы.

Тесты

Дневная съемка Playme TAU

В Playme TAU установлен процессор GP6248 с матрицей SC2363. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра файлов не требуется установки дополнительного программного обеспечения.

Ночная съемка Playme TAU

да)Резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Итоги по Playme TAU

Playme TAU – недорогой видеорегистратор с удобным магнитным креплением. У него аккуратный внешний вид, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка емких карт памяти.