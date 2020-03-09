Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами

Сегодня мы детально рассмотрим новый видеорегистратор Playme TIO S. Это флагманская модель, получившая поддержку управления жестами, быстросъемное магнитное крепление, функцию вывода предупреждения по камерам и Wi-Fi-модуль. Отдельно отмечена функция простого обновления базы данных расположения камер и радаров с помощью съемного модуля GPS.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, кабель USB, адаптер в прикуриватель. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с закругленными боковыми гранями. В Playme TIO S используется модульное крепление с магнитом.

Съемная часть является GPS-модулем, она также использует магнитным замок. В последующем его можно будет снять отдельно для проведения сеанса обновления базы данных.

На стекле фиксируется при помощи ленты двухстороннего скотча. Как показала практика эксплуатации в сильные морозы, этот способ надежнее, чем вакуумная присоска.

Питание подается через microUSB, расположенного в основании крепления. Так упрощается скрытый подвод кабеля и аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Комплектный адаптер питания идет с двумя USB, позволяя дополнительно обеспечить питание одного из устройств или зарядить смартфон.

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 150 градусов и диафрагмой F 1.6.

Используется несъемный ИК-фильтр. Он не только смягчает картинку и избавляет от бликов, но и дополнительно защищает оптику.

На стороне водителя 1.4-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Это IPS с широкими углами обзора.

Настройки

При приближении к камерам и радарам на дороге выводится информация по комплексу и разрешенная скорость на участке контроля. Поддерживаются голосовые и звуковые подсказки.Рядом с экраном находится группа датчиков, отвечающих за управление жестами. Так проведя перед ними рукой во время движения, активируется защита текущего ролика от перезаписи.Управляется при помощи пары кнопок с индикацией. Управление интуитивно понятное.Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Тут microUSB и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.В завершении отметим наличие винтового разъема на нижней грани, позволяющего зафиксировать видеорегистратор на штативе или совместимых с GoPro креплениями.Проводить настройки Playme TIO S можно будет с помощью встроенного дисплея. В первой вкладке проводится настройка параметров видеосъемки и дополнительных модулей.

Во второй задается пароль для Wi-Fi подключения. Тут же можно выбрать чувствительность датчика жестов и выбрать одно из действий для него: защита ролика от перезаписи или фотоснимок.

Wi-Fi

Модуль беспроводного подключения позволяет провести синхронизацию со смартфоном. Приложение Antscam доступно для устройств, работающих на базе Android и iOS. В главном окне выводится потоковое изображение с камеры.

Отображается список отснятых файлов с возможностью переноса в память смартфона.

Доступен базовый набор настроек видеорегистратора. На текущий момент базу данных обновить с помощью приложения нельзя.

GPS

Устройство поддерживает функцию вывода предупреждений по камерам и радарам, установленным стационарно на дорогах. Обновления выпускаются регулярно. Наполнение отличное. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Тесты

Дневная съемка Playme TIO S

Также данные с GPS используются для фиксации в видеоряде информации по скорости и маршруту. Все это можно будет в последующем детально просмотреть с помощью фирменного плеера.Запись Playme TIO S ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. За обработку изображения отвечает процессор NTK96658 с матрицей Sony MX307. Поддерживается WDR.

Ночная съемка Playme TIO S

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Дневные и ночные ролики отличного качества.

Playme TIO S обзор

Итоги по Playme TIO S

Playme TIO S – хорошо сбалансированный видеорегистратор, предлагающий поддержку беспроводной синхронизации со смартфоном, GPS-модуль с функцией вывода информации по камерам контроля скорости, быстросъемное магнитное крепление и простое обновление базы данных. При этом связка из процессора NOVATEK и высокочувствительной матрицы Sony обеспечивает съемку детализированных видео независимо от уровня освещения на дороге. Придраться можно к отсутствию функции обновления базы данных в приложении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".