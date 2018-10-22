Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi

2018-10-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme TIO; [387]
Существует целый ряд вариантов крепления видеорегистратора на лобовом стекле автомобиля, но как показала практика наиболее удобным и практичным является площадка с двухсторонним скотчем и магнитный замок. Так съем и установка проходит без усилий и риска повредить контактную площадку. В тестируемой сегодня новинке Playme TIO, помимо этого, предлагаются Wi-Fi модуль с приложением для смартфона, управление жестами и высокочувствительная матрица SONY.

Playme TIO

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme TIO обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведена подробная информация по техническим характеристикам и спецификациям.

Playme TIO

Комплект включает держатель на лобовое стекло, USB-адаптер в прикуриватель, USB-кабель, набор документации.

Playme TIO

Внешний вид

Выполнен Playme TIO в виде прямоугольного бруска с закругленными углами. Сборка проведена качественно, визуально производит впечатление премиального продукта.

Playme TIO

На фронтальной стороне помимо логотипа производителя и визуальной маркировки основных модулей, расположен объектив, собранный из стеклянных линз, с защитным стеклом.

Playme TIO

Справа под резиновой заглушкой скрывается microUSB для обновления прошивки и переноса файлов на ПК, слот для карты памяти microSD с поддержкой емких накопителей и скрытая кнопка перезагрузки.

Playme TIO

Со стороны водителя расположен компактный 1.4-дюймовый дисплей, используемый для выбора оптимального угла съемки и контроля активных режимов работы.

Playme TIO

За управления отвечает пара механических кнопок со светодиодной подсветкой. С помощью них можно останавливать и запускать запись, активировать Wi-Fi, сделать фотоснимок и защищать ролик от перезаписи.

Playme TIO

Здесь же у Playme TIO находится датчик, отвечающий за управление жестами. В меню пользователь сможет выбрать защиту ролика от перезаписи или создание фотоснимка. Для активации действия достаточно будет провести перед регистратором ладонью. Удобно.

Playme TIO

На левой грани крестовина. Сверху контактная группа и площадка со скрытым пазом. Отдельно отметим наличие на нижней стороне винтового крепления.

Playme TIO

Контактная площадки со встроенным GPS-модулем и светодиодным индикатором. Поиск спутников проходит сразу после поворота ключа в замке зажигания, еще до установки видеорегистратора.

Playme TIO

Для фиксации ножки и регистратора используется два магнитных замка. Сидит в креплении жестко, при движении по неровным дорогам, дрожания на видео замечено не было.

Playme TIO

Кстати, сам GPS-модуль тут также можно будет отсоединить. Длины комплектного USB-кабеля, хватит для организации скрытого монтажа в салоне.

Playme TIO

Подключить можно будет как к свободному USB-разъему на панели, так и воспользовавшись комплектным адаптером с дополнительным USB, к которому в свою очередь можно будет подключить кабель для зарядки смартфона или планшета.

Playme TIO

Ножка крепления позволяет изменить угол наклона видеорегистратора, соответственно меняется и угол съемки.

Настройки

Со встроенного экрана в Playme TIO можно будет осуществить настройку съемки и изменение основных параметров работы. Меняется разрешение съемки, длительность роликов. Включаются дополнительные режимы, выбирается тип штампа записи. Здесь же можно будет выбрать действие для управление жестом.

Playme TIO

Софт

Помимо этого, встроенный Wi-Fi поддерживает удаленное управление с экрана смартфона. Необходимо будет загрузить приложение RoadMap. С главного экрана можно контролировать съемку, делать фотоснимки и запускать видеозапись.

Playme TIO

Выводится экран настроек с базовым набором параметров. Здесь также можно будет выбрать штамп, разрешение, отформатировать карту и сбросить настройки.

Playme TIO

Отдельная вкладка со списком фото и видеофайлов. Отсюда файлы могут быть перенесены в память смартфона для последующей публикации или с целью защиты от перезаписи.

Playme TIO

Тесты

Playme TIO построен на базе мощного процессора NOVATEK NTK 96658, работающего в паре высокочувствительной матрицей SONY IMX 323. Видеосъемка ведется в разрешении Full HD с высокой детализацией. Картинка кинематографичного качества. Номерные знаки хорошо читаются на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

В ночное время сохраняется высокий уровень детализации. Здесь также номерные знаки остаются видимыми отчетливо.

Итоги по Playme TIO

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme TIO помимо высокодетализированной съемки предлагает удобный способ крепления, поддержку синхронизации со смартфонами и технологичное управление жестами. Также к плюсам отнесем эргономичный дизайн, удобное управление, поддержку емких накопителей и GPS-модуль. Сбоев и проблем за время длительных тестов замечено не было.
Playme TIO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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