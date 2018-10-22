Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi

Существует целый ряд вариантов крепления видеорегистратора на лобовом стекле автомобиля, но как показала практика наиболее удобным и практичным является площадка с двухсторонним скотчем и магнитный замок. Так съем и установка проходит без усилий и риска повредить контактную площадку. В тестируемой сегодня новинке Playme TIO, помимо этого, предлагаются Wi-Fi модуль с приложением для смартфона, управление жестами и высокочувствительная матрица SONY.

Playme TIO обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Приведена подробная информация по техническим характеристикам и спецификациям.

Комплект включает держатель на лобовое стекло, USB-адаптер в прикуриватель, USB-кабель, набор документации.

Внешний вид

Выполнен Playme TIO в виде прямоугольного бруска с закругленными углами. Сборка проведена качественно, визуально производит впечатление премиального продукта.

На фронтальной стороне помимо логотипа производителя и визуальной маркировки основных модулей, расположен объектив, собранный из стеклянных линз, с защитным стеклом.

Справа под резиновой заглушкой скрывается microUSB для обновления прошивки и переноса файлов на ПК, слот для карты памяти microSD с поддержкой емких накопителей и скрытая кнопка перезагрузки.

Со стороны водителя расположен компактный 1.4-дюймовый дисплей, используемый для выбора оптимального угла съемки и контроля активных режимов работы.

За управления отвечает пара механических кнопок со светодиодной подсветкой. С помощью них можно останавливать и запускать запись, активировать Wi-Fi, сделать фотоснимок и защищать ролик от перезаписи.

Здесь же у Playme TIO находится датчик, отвечающий за управление жестами. В меню пользователь сможет выбрать защиту ролика от перезаписи или создание фотоснимка. Для активации действия достаточно будет провести перед регистратором ладонью. Удобно.

На левой грани крестовина. Сверху контактная группа и площадка со скрытым пазом. Отдельно отметим наличие на нижней стороне винтового крепления.

Контактная площадки со встроенным GPS-модулем и светодиодным индикатором. Поиск спутников проходит сразу после поворота ключа в замке зажигания, еще до установки видеорегистратора.

Для фиксации ножки и регистратора используется два магнитных замка. Сидит в креплении жестко, при движении по неровным дорогам, дрожания на видео замечено не было.

Кстати, сам GPS-модуль тут также можно будет отсоединить. Длины комплектного USB-кабеля, хватит для организации скрытого монтажа в салоне.

Подключить можно будет как к свободному USB-разъему на панели, так и воспользовавшись комплектным адаптером с дополнительным USB, к которому в свою очередь можно будет подключить кабель для зарядки смартфона или планшета.

Настройки

Ножка крепления позволяет изменить угол наклона видеорегистратора, соответственно меняется и угол съемки.Со встроенного экрана в Playme TIO можно будет осуществить настройку съемки и изменение основных параметров работы. Меняется разрешение съемки, длительность роликов. Включаются дополнительные режимы, выбирается тип штампа записи. Здесь же можно будет выбрать действие для управление жестом.

Софт

Помимо этого, встроенный Wi-Fi поддерживает удаленное управление с экрана смартфона. Необходимо будет загрузить приложение RoadMap. С главного экрана можно контролировать съемку, делать фотоснимки и запускать видеозапись.

Выводится экран настроек с базовым набором параметров. Здесь также можно будет выбрать штамп, разрешение, отформатировать карту и сбросить настройки.

Отдельная вкладка со списком фото и видеофайлов. Отсюда файлы могут быть перенесены в память смартфона для последующей публикации или с целью защиты от перезаписи.

Тесты

Playme TIO построен на базе мощного процессора NOVATEK NTK 96658, работающего в паре высокочувствительной матрицей SONY IMX 323. Видеосъемка ведется в разрешении Full HD с высокой детализацией. Картинка кинематографичного качества. Номерные знаки хорошо читаются на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

В ночное время сохраняется высокий уровень детализации. Здесь также номерные знаки остаются видимыми отчетливо.

Итоги по Playme TIO

Playme TIO помимо высокодетализированной съемки предлагает удобный способ крепления, поддержку синхронизации со смартфонами и технологичное управление жестами. Также к плюсам отнесем эргономичный дизайн, удобное управление, поддержку емких накопителей и GPS-модуль. Сбоев и проблем за время длительных тестов замечено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".