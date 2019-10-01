Обзор Playme VEGA Touch. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и сенсором

2019-10-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme VEGA Touch; [81]
В начале текущего года мы проводили тестирование видеорегистратора Playme VEGA, оснащенного радар-детектором и выполненным в формате накладки на салонное зеркало. Не так давно компания обновила эту модель, добавив поддержку сенсорного управления. С учетом формата исполнения, заметно упростится процесс взаимодействия, переключения между камерами и доступ к опциям управления.

Playme VEGA Touch

Стоимость сохранена на прошлом уровне, привлекательном для такого технического оснащения. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme VEGA Touch обзор

Комплектация

Комплект включает пару скоб крепления, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Playme VEGA Touch

Внешний вид

Визуально изменений в основной блок не вносилось. Выполнен видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало.

Playme VEGA Touch

В отличие от привычного исполнения, Playme VEGA Touch не отнимает полезной площади обзора и не требует съема на время длительной парковки.

Playme VEGA Touch

Установленный на салонное зеркало видеорегистратор не привлекает к себе внимание со стороны улицы. Обеспечивается широкая совместимость. Простая и надежная фиксация при помощи двух резиновых скоб.

Playme VEGA Touch

Слева расположен объектив, выполненный в виде подвижного элемента и собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 146 градусов. Ниже патч-антенна.

Playme VEGA Touch

Зеркальный элемент ровный. По центру скрывается 5-дюймовый цветной дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей. Теперь он с поддержкой сенсорного управления.

Playme VEGA Touch

На нажатия реагирует точно. Нажатием на зону вывода изображения переключается приоритет отображения между камерами. Есть ряд иконок для быстрого доступа к ключевым разделам.

Playme VEGA Touch

Появление сенсора не исключило размещение механических кнопок на нижней рамке. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо. Пользователь сам сможет выбрать удобный способ управления в зависимости от текущего сценария и личных предпочтений.

Playme VEGA Touch

На верхнем торце разъемы для подключения внешней GPS-антенны, второй камеры и кабеля питания. Есть слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

Playme VEGA Touch

Запас по длине проводов позволит организовать аккуратную укладку в салонах автомобилей с разным типом кузова. Видимым остается очень короткий участок между зеркалом и обшивкой.

Playme VEGA Touch

В комплекте с видеорегистратором идет внешняя камера с защитой от грязи и влаги. По периметру объектива с углом обзора в 100 градусов расположены четыре светодиодных индикатора.

Playme VEGA Touch

Есть дополнительная линия для подачи питания с фонаря заднего хода. Так будет автоматически переводиться приоритет на вторую камеру и выводиться парковочная разметка.

Playme VEGA Touch

Устройство использует суперконденсатор с повышенным ресурсом службы и целым рядом других преимуществ в сравнении с обычным аккумулятором.

Настройки

Настройки радар-детектора, информатора и видеорегистратора распределены по разным разделам. Доступ к ним осуществляется нажатием на иконку. В общем разделе можно задать время автоматического выключения дисплея, провести форматирование карты памяти и выставить общие параметры.

Playme VEGA Touch

Задать разрешение и длительность съемки. Включить дополнительные опции съемки.

Playme VEGA Touch

Настраиваются дальность вывода оповещений, скоростные лимиты. Выключаются отдельные диапазоны. Сам видеорегистратор позволяет начать полноценную эксплуатацию сразу после установки без необходимости проведения тонких настроек.

Playme VEGA Touch

Радар-детектор

Playme VEGA Touch детектирует излучение радарных комплексов, используемых на дорогах России и СНГ. Чувствительность высокая. Предупреждения выводятся заблаговременно. Уверенно детектировались комплексы с низким уровнем излучения. При эксплуатации в условиях мегаполиса присутствуют ложные срабатывания.

Playme VEGA Touch

Также устройство оснащено GPS-антенной, использующей базу стационарных точек. Обновления выходят регулярно. Наполнение хорошее. При приближении к таким системам выводится предупреждение внятным женским голосом. Само поведение информатора детально настраивается. Есть все типы комплексов. Видеозапись Установлен процессор MSTAR-8328P, обрабатывающий изображение с матриц AR0238 и AR2023. Максимальное разрешение съемки с основного канала Full HD.

Дневная съемка Playme VEGA Touch

Ночная съемка Playme VEGA Touch

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы. Дополнительно фиксируется скорость и маршрут.

День вторая камера Playme VEGA Touch

Ночь вторая камера Playme VEGA Touch

Вторая камера пишет в разрешении 640х480.

Итоги по Playme VEGA Touch

Playme VEGA Touch станет оптимальным вариантом для тех, кто при выборе комбо-видеорегистратора ставит приоритетом неприметность. Подобных моделей в формате накладки на салонное зеркало выпущено только ограниченное количество. Он не приметен со стороны улицы, не требует съема на время парковки и не отнимает полезной площади лобового стекла. В новом поколении теперь появилась поддержка сенсорного управления.

Комментарии и отзывы Playme VEGA Touch
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