Обзор Playme VEGA Touch. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и сенсором

В начале текущего года мы проводили тестирование видеорегистратора Playme VEGA, оснащенного радар-детектором и выполненным в формате накладки на салонное зеркало. Не так давно компания обновила эту модель, добавив поддержку сенсорного управления. С учетом формата исполнения, заметно упростится процесс взаимодействия, переключения между камерами и доступ к опциям управления.
Стоимость сохранена на прошлом уровне, привлекательном для такого технического оснащения. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Playme VEGA Touch обзор
КомплектацияКомплект включает пару скоб крепления, зарядное устройство в прикуриватель, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВизуально изменений в основной блок не вносилось. Выполнен видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало.
В отличие от привычного исполнения, Playme VEGA Touch не отнимает полезной площади обзора и не требует съема на время длительной парковки.
Установленный на салонное зеркало видеорегистратор не привлекает к себе внимание со стороны улицы. Обеспечивается широкая совместимость. Простая и надежная фиксация при помощи двух резиновых скоб.
Слева расположен объектив, выполненный в виде подвижного элемента и собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 146 градусов. Ниже патч-антенна.
Зеркальный элемент ровный. По центру скрывается 5-дюймовый цветной дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей. Теперь он с поддержкой сенсорного управления.
На нажатия реагирует точно. Нажатием на зону вывода изображения переключается приоритет отображения между камерами. Есть ряд иконок для быстрого доступа к ключевым разделам.
Появление сенсора не исключило размещение механических кнопок на нижней рамке. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо. Пользователь сам сможет выбрать удобный способ управления в зависимости от текущего сценария и личных предпочтений.
На верхнем торце разъемы для подключения внешней GPS-антенны, второй камеры и кабеля питания. Есть слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.
Запас по длине проводов позволит организовать аккуратную укладку в салонах автомобилей с разным типом кузова. Видимым остается очень короткий участок между зеркалом и обшивкой.
В комплекте с видеорегистратором идет внешняя камера с защитой от грязи и влаги. По периметру объектива с углом обзора в 100 градусов расположены четыре светодиодных индикатора.
Есть дополнительная линия для подачи питания с фонаря заднего хода. Так будет автоматически переводиться приоритет на вторую камеру и выводиться парковочная разметка.
Устройство использует суперконденсатор с повышенным ресурсом службы и целым рядом других преимуществ в сравнении с обычным аккумулятором.
НастройкиНастройки радар-детектора, информатора и видеорегистратора распределены по разным разделам. Доступ к ним осуществляется нажатием на иконку. В общем разделе можно задать время автоматического выключения дисплея, провести форматирование карты памяти и выставить общие параметры.
Задать разрешение и длительность съемки. Включить дополнительные опции съемки.
Настраиваются дальность вывода оповещений, скоростные лимиты. Выключаются отдельные диапазоны. Сам видеорегистратор позволяет начать полноценную эксплуатацию сразу после установки без необходимости проведения тонких настроек.
Радар-детекторPlayme VEGA Touch детектирует излучение радарных комплексов, используемых на дорогах России и СНГ. Чувствительность высокая. Предупреждения выводятся заблаговременно. Уверенно детектировались комплексы с низким уровнем излучения. При эксплуатации в условиях мегаполиса присутствуют ложные срабатывания.
Также устройство оснащено GPS-антенной, использующей базу стационарных точек. Обновления выходят регулярно. Наполнение хорошее. При приближении к таким системам выводится предупреждение внятным женским голосом. Само поведение информатора детально настраивается. Есть все типы комплексов. Видеозапись Установлен процессор MSTAR-8328P, обрабатывающий изображение с матриц AR0238 и AR2023. Максимальное разрешение съемки с основного канала Full HD.