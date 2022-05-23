Обзор Polaris PHM 2024 CordLess. Беспроводной миксер…

Мы продолжаем изучение беспроводной техники CordLess от Polaris, хорошо зарекомендовавшей себя удобством работы и надежностью исполнения, и сегодня в центре внимания будет миксер Polaris PHM 2024 CordLess. Из его особенностей отметим до 30 минут беспроводной работы, двойную защиту двигателя от перегрева и перегрузки, три скоростных режима работы и оптимальную мощность 200 Вт. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с нанесенными изображениями бытового прибора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает подставку, адаптер питания, USB-C кабель, венчик для взбивания, два венчика для перемешивания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PHM 2024 CordLess обзор

Внешний вид

Миксер притягивает взгляд плавными линиями и выверенной технологичной формой. Доступен в черном и белом вариантах исполнения.

Основная часть моторного блока выполнена из практичного пластика черного цвета. Он с матовым покрытием, на котором не остается отпечатков.

Внешний контур серебристого цвета. Сборка проведена качественно, без видимых огрехов.

Элементы управления сосредоточены на ручке. Состоят они из четырехпозиционного переключателя, отвечающего за выбор одной из трех скоростей работы, а также кнопки высвобождения насадок. На боковой грани светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда встроенного аккумулятора в Polaris PHM 2024 CordLess.

С обратной стороны под заглушкой расположен разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. В комплекте есть и адаптер питания, и кабель.

В комплекте идет два вида насадок. Это два венчика для перемешивания и один для взбивания.

Вставляются они в корпус без усилий, обычным для подобного типа бытовой техники способом. В случае венчика для взбивания можно будет выбрать одну из двух сторон для размещения.

Тесты

Для удобного хранения насадок, моторного блока, кабеля и адаптера питания в комплекте идет настольная подставка.Перед началом эксплуатации промыли обе насадки и протерли влажной тканью корпус миксера. Также в последующем будет проводиться уход за ним после использования. Была проведена зарядка беспроводного миксера. Полный сеанс зарядки занимает до 5 часов. Можно использовать как комплектный адаптер питания, так и зарядку от смартфона или планшета.

За автономную работу Polaris PHM 2024 CordLess отвечает литий-ионный аккумулятор с емкостью 2000 мАч. На первой скорости его хватает на 30 минут автономной работы.

Венские вафли

Отметим высокую мощность миксера, составляющую 200 Вт. По качеству замешивания и взбивания он не уступает проводным моделям. При этом отсутствие кабеля и привязки к розетке дает возможность свободно перемещаться по кухне, а также эффективно использовать вне дома.Чаще всего использовали его для замешивания теста, соусов и кремов. Как, пример, готовили тесто для венских вафлей. С помощью венчиков для замешивания перемешали в блюде муку, яйца и молоко в однородную массу.

После этого перелили ее в формы для приготовления в электровафельнице.

Шоколадный крем

Для вафель также подготовили шоколадный крем. Для него потребовались сливки и разогретый молочный шоколад. Замешивали с помощью венчика для взбивания.

Омлет

Спортивный коктейль

Понравилось приготовление с помощью него омлета. Яйца и молоко взбивает и перемешивает быстро. А на выходе получается воздушный омлет.

Также использовался для приготовления спортивного коктейля после тренировок. Для него замешивали банан, протеин и воду. С задачей справлялся на отлично. Хотя для этих целей лучше подойдет протестированный ранее Polaris PTB 0435 CordLess

Итоги

Polaris PHM 2024 CordLess – беспроводной миксер, не требующий много места на кухне. Отлично подходит для тех, кто готовит нечасто и при этом дает преимущество в удобстве и простоте эксплуатации. Позволяет готовить блинчики, вафли, сырники, торты, крема, омлет, соусы и другие популярные блюда. Полная свобода действий, хорошие показатели автономной работы, несколько скоростей работы, защита двигателя от перегрева, два вида насадок в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".