Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.
Polaris PUH 9105 IQ Home обзор
КомплектацияУпакован в коробку с ручкой для переноски. На боковых гранях подробно описаны основные особенности и технологии. Тут же QR-код для загрузки фирменного приложения.
Комплект включает пульт ДУ с батарейками, щетку для очистки, различную документацию.
Внешний видВыполнен в корпусе из темно-серого пластика. Текстура под шлифованный металл придает внешнему виду премиальности.
Общая конструкция классическая. Состоит он из съемной крышки с диффузором, контейнера под воду и основного блока. Стыкуются между собой без зазоров.
Лицевая сторона скрывает сенсорную панель и символьно-цифровой дисплей. После включения все активные кнопки и дисплей подсвечиваются белым цветом.
Это шесть кнопок для изменения режимов работы, активации ночного режима, изменения требуемого уровня влажности, таймер и функция ионизации/теплого пара. Есть область регулировка скорости подачи пара.
Экран информативный. Помимо текущего уровня влажности, Polaris PUH 9105 IQ Home отображает температуру в помещении и активные параметры работы. С ночным режимом подсветка дисплея отключается.
Диффузор у увлажнителя поворотный, позволяет выбрать оптимальное направление для пара.
Резервуар для воды объемом 5 литров. Корпус его полупрозрачный, что позволяет контролировать уровень жидкости внутри. Он сопровождается съемным фильтром с ионообменной смолой.
Стоит устройство на четырех ножках. Длина кабеля питания 1 метр. На питающем кабеле зафиксирован датчик влажности и температуры. Секция с губкой для эфирных масел.
В комплекте с ним идет дистанционный пульт с 10 мембранными клавишами для управления ключевыми режимами и параметрами.
СофтPolaris PUH 9105 IQ Home оснащен модулем Wi-Fi, как и в случае с чайником Polaris PWK 1755CAD и роботом-пылесосом Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua, используется приложение Polaris IQ Home, доступное для iOS и Android.
Процесс добавления проходит в виде наглядных подсказок. После успешного завершения прибор выводится в общем списке с переключателем для быстрого включения.
В окне управления увлажнителем есть шкала, которая в зависимости от активной опции регулирует степень подачи пара, таймер или целевой уровень влажности. Ниже отображаются влажность, температура и интенсивность. Иконки выбора режимов работы: авто, здоровье, детский, ночной, ручной. Корректировка интенсивности.
Из дополнительных опций можно включить ионизацию, теплый пар, расписание, беззвучный режим и подсветку, а также создать персональный режим из комбинации любых доступных функций.
Яндекс.Алиса
По настоящему «умным» увлажнитель Polaris делает интеграция в общую систему «умного дома». Поддерживаются голосовые помощники Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере Яндекса, который мы активно используем.
Первым шагом необходимо предоставить доступ к управлению устройств. После успешного завершения ему можно будет присвоить имя и выбрать комнату. По этому имени можно будет в последующем обращаться к увлажнителю напрямую.
С главного экрана управления можно включить или выключить его работу.
Основной же список команд представлен в виде подсказок. Помимо изменения рабочего статуса, это информация по текущему состоянию и выбор таймера. Команды передаются быстро, для примера приведем отдельный ролик.
Алиса и Polaris PUH 9105 IQ Home
ТестыПринцип работы ультразвукового увлажнителя заключается в преобразовании воды в водяной туман с мельчайшими каплями с помощью ультразвукового излучателя. В Polaris PUH 9105 IQ Home он дополнен функциями подогрева пара, ионизации и ароматизации.
Для заливки жидкости в бак его нужно будет предварительно снять. После этого открутить фильтр с ионообменной смолой. Далее заливается вода до отметки. Рекомендуем использовать дистиллированную воду или осмос. Такая вода исключает максимально попадание примесей солей в пар.
Но тут предусмотрели и возможность использования воды из крана. Для этого и необходим фильтр с ионообменной смолой. Он связывает соли, находящиеся в воде. Это сменный расходник, рассчитанный на 1 год эксплуатации.
За час этот увлажнитель расходует до 500 мл воды. Рассчитан на помещения с площадью до 45 квадратов. Мы использовали его в типовой квартире. Во время работы при работающей системе отопления поддерживал уровень влажности на отметке в 45%.
Понравилась функция ароматизации с помощью эфирных масел. С ними можно создать не только комфортную атмосферу, но и приятный ненавязчивый запах.
Управление увлажнителем продумано. Встроенные сенсорные кнопки для управления всеми функциями, пульт управления с 10 кнопками, приложение для смартфона и голосовое управление.
Итоги по Polaris PUH 9105 IQ HomePolaris PUH 9105 IQ Home – увлажнитель воздуха с возможностью интеграции в общую систему умного дома с голосовым управлением. Автоматические режимы работы, ручное управление, 7 скоростей подачи пара, ароматизация, ионизация, функция «теплый пар», большой бак, подсветка, информативная панель с белой подсветкой, встроенный датчик контроля влажности и температуры. Не устроить может невозможность заливки воды в бак без его снятия, но и это дело предпочтения каждого.
Polaris PUH 9105 IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".