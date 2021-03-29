Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой

Понимание важности поддержания микроклимата в помещении за последний год заметно возросла. Мы уже затрагивали вопрос очистки и обеззараживания воздуха с помощью очистителей, сегодня затронем влажность. Несмотря на то, что отопительный сезон скоро будет завершен, низкая влажность в целом является характерной чертой российских квартир и домов. Тестируемый сегодня Polaris PUH 9105 IQ Home относится к увлажнителям ультразвукового типа.

Polaris PUH 9105 IQ Home обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. На боковых гранях подробно описаны основные особенности и технологии. Тут же QR-код для загрузки фирменного приложения.

Внешний вид

Комплект включает пульт ДУ с батарейками, щетку для очистки, различную документацию.Выполнен в корпусе из темно-серого пластика. Текстура под шлифованный металл придает внешнему виду премиальности.

Общая конструкция классическая. Состоит он из съемной крышки с диффузором, контейнера под воду и основного блока. Стыкуются между собой без зазоров.

Лицевая сторона скрывает сенсорную панель и символьно-цифровой дисплей. После включения все активные кнопки и дисплей подсвечиваются белым цветом.

Это шесть кнопок для изменения режимов работы, активации ночного режима, изменения требуемого уровня влажности, таймер и функция ионизации/теплого пара. Есть область регулировка скорости подачи пара.

Экран информативный. Помимо текущего уровня влажности, Polaris PUH 9105 IQ Home отображает температуру в помещении и активные параметры работы. С ночным режимом подсветка дисплея отключается.

Диффузор у увлажнителя поворотный, позволяет выбрать оптимальное направление для пара.

Резервуар для воды объемом 5 литров. Корпус его полупрозрачный, что позволяет контролировать уровень жидкости внутри. Он сопровождается съемным фильтром с ионообменной смолой.

Стоит устройство на четырех ножках. Длина кабеля питания 1 метр. На питающем кабеле зафиксирован датчик влажности и температуры. Секция с губкой для эфирных масел.

Софт

В комплекте с ним идет дистанционный пульт с 10 мембранными клавишами для управления ключевыми режимами и параметрами.Polaris PUH 9105 IQ Home оснащен модулем Wi-Fi, как и в случае с чайником Polaris PWK 1755CAD роботом-пылесосом Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua , используется приложение Polaris IQ Home, доступное для iOS и Android.

Процесс добавления проходит в виде наглядных подсказок. После успешного завершения прибор выводится в общем списке с переключателем для быстрого включения.

В окне управления увлажнителем есть шкала, которая в зависимости от активной опции регулирует степень подачи пара, таймер или целевой уровень влажности. Ниже отображаются влажность, температура и интенсивность. Иконки выбора режимов работы: авто, здоровье, детский, ночной, ручной. Корректировка интенсивности.

Из дополнительных опций можно включить ионизацию, теплый пар, расписание, беззвучный режим и подсветку, а также создать персональный режим из комбинации любых доступных функций.

Яндекс.Алиса

По настоящему «умным» увлажнитель Polaris делает интеграция в общую систему «умного дома». Поддерживаются голосовые помощники Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере Яндекса, который мы активно используем.

Первым шагом необходимо предоставить доступ к управлению устройств. После успешного завершения ему можно будет присвоить имя и выбрать комнату. По этому имени можно будет в последующем обращаться к увлажнителю напрямую.

С главного экрана управления можно включить или выключить его работу.

Алиса и Polaris PUH 9105 IQ Home

Основной же список команд представлен в виде подсказок. Помимо изменения рабочего статуса, это информация по текущему состоянию и выбор таймера. Команды передаются быстро, для примера приведем отдельный ролик.

Тесты

Принцип работы ультразвукового увлажнителя заключается в преобразовании воды в водяной туман с мельчайшими каплями с помощью ультразвукового излучателя. В Polaris PUH 9105 IQ Home он дополнен функциями подогрева пара, ионизации и ароматизации.

Для заливки жидкости в бак его нужно будет предварительно снять. После этого открутить фильтр с ионообменной смолой. Далее заливается вода до отметки. Рекомендуем использовать дистиллированную воду или осмос. Такая вода исключает максимально попадание примесей солей в пар.

Но тут предусмотрели и возможность использования воды из крана. Для этого и необходим фильтр с ионообменной смолой. Он связывает соли, находящиеся в воде. Это сменный расходник, рассчитанный на 1 год эксплуатации.

За час этот увлажнитель расходует до 500 мл воды. Рассчитан на помещения с площадью до 45 квадратов. Мы использовали его в типовой квартире. Во время работы при работающей системе отопления поддерживал уровень влажности на отметке в 45%.

Понравилась функция ароматизации с помощью эфирных масел. С ними можно создать не только комфортную атмосферу, но и приятный ненавязчивый запах.

Итоги по Polaris PUH 9105 IQ Home

Управление увлажнителем продумано. Встроенные сенсорные кнопки для управления всеми функциями, пульт управления с 10 кнопками, приложение для смартфона и голосовое управление.Polaris PUH 9105 IQ Home – увлажнитель воздуха с возможностью интеграции в общую систему умного дома с голосовым управлением. Автоматические режимы работы, ручное управление, 7 скоростей подачи пара, ароматизация, ионизация, функция «теплый пар», большой бак, подсветка, информативная панель с белой подсветкой, встроенный датчик контроля влажности и температуры. Не устроить может невозможность заливки воды в бак без его снятия, но и это дело предпочтения каждого.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".