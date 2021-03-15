Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей

Это робот-пылесос с поддержкой сухой и влажной уборки с построением карты помещения, расписанием и длительным временем автономной работы.
Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua обзор
КомплектацияУпакован в коробку с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Есть ручка для удобной переноски. Внутри комплектующие и сам пылесос зафиксированы в подложку из картона.
Комплект включает зарядную базу, блок питания, два комплекта щеток, контейнеры для влажной и сухой уборок, запасную салфетку из микрофибры, пульт ДУ с батарейками, сменные фильтры, различную документацию.
Внешний видЭта модель доступна в черном и белом вариантах исполнения. Тестируемая нами белая версия смотрится выигрышнее.
К тому же она практичнее. В таком цвете не видна пыль на внешних поверхностях. Плюс с учетом того что полы чаще всего светлы не привлекает к себе внимание.
Форма классическая для такого типа устройств. Высота не превышает 7.5 сантиметров, обеспечивая хорошую проходимость рядом с мягкой мебелью и под кроватями.
На лицевой стороне расположена группа датчиков, определяющих расстояние до препятствий и предотвращающих удары при перемещении. Находится она в подпружиненном бампере.
Сбоку скрывается гнездо для осуществления прямого сеанса зарядки и тумблер питания. Включение и выключение, а также другие ключевые изменения рабочих статусов Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua сопровождает голосовыми подсказками.
На крышке механическая кнопка управления, сопровождаемая светодиодным индикатором. С помощью нее можно будет запустить сеанс уборки без приложения.
Съемный контейнер для сбора сухих загрязнений из прозрачного пластика. Снимается нажатием на фиксатор.
В комплекте есть отдельный контейнер для влажной уборки. Его отличие заключается в наличии емкости под воду и фиксируемой на основании салфетки из микрофибры.
Производитель изначально предусмотрел запасные фильтры и салфетку, избавляя от дополнительных трат после покупки.
На основании сопло с вращающимся валиком. Идет он с V-образным ворсом и рядами из резиновых ламелей. Элемент снимается для последующего обслуживания.
Перед началом эксплуатации нужно будет установить боковые щетки. В комплекте два таких комплекта. Правая и левая сторона отличаются цветовой маркировкой.
За перемещение по поверхности отвечают два колеса с грунтозацепами. Они размещаются на амортизаторе. На фронтальной стороне вращающийся валик.
По периметру можно обратить внимание на наличие датчиков перепада высоты. Они предотвращают падение пылесоса с лестницы или свешиваемых краев. В видеообзоре мы продемонстрировали работу этих датчиков на примере перемещения по столу.
Важной составляющей является зарядная база. На ней он будет находится на время парковки, съезжать и возвращать после завершения парковки. Для нее в комплекте идет блок питания.
СофтДля управления используется приложение, доступное для платформ iOS и Android. Добавление пылесоса проходит в несколько шагов с наглядной иллюстрацией. В последующем для соединения Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua использует Wi-Fi модуль. Управлять им можно будет дистанционно.
Выводится в главном окне в виде строки с быстрым переключателем для запуска уборки. В этой же строке можно видеть текущее состояние.
Окно управление выводит джойстик для управления перемещением по полу. Выбор программы для запуска, корректировка мощности и другие параметры.
Для пылесоса можно задать расписание уборки выбор режимы, время и дни недели.
Посмотреть ресурс по расходникам. Настроить дополнительные параметры.
Во время уборки строится карта помещения. Как показала практика, работает приложение стабильно.
Яндекс.АлисаPolaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает интеграцию с ключевыми голосовыми помощниками. Рассмотрим на примере Алисы от Яндекса. Для того чтобы начать управление предварительно предоставляем доступ к аккаунту.
Устройству присваивается имя и комната. Запускать после этого можно как голосом, так и вручную через приложение Яндекс.
Доступен весь список поддерживаемых команд. Это запуск и остановка уборки, запуск на определенный интервал, уборка в выбранное время и другие.
Срабатывают команды быстро. Пример можно посмотреть в отдельном ролике.
Яндекс Алиса с Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua
ТестыPolaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает сухую и влажную уборки. Для каждой из них идет соответствующий контейнер, который нужно будет установить перед началом. В последующем после завершения уборки или между несколькими циклами, очищать его от загрязнений. Сделать это несложно.
После поступления воздуха в контейнера, в нем отсеиваются все крупные загрязнения. Далее воздух проходит через HEPA-фильтр и губчатый фильтр. Они в свою очередь убирают все даже самые мелкие загрязнения. Такой робот-пылесос можно рассматривать в квартиры с аллергиками и детьми.
Для влажной уборки рекомендуем добавлять в воду небольшое количество моющего средства для полового покрытия. Так не будет разводов и будет осуществляться еще и антимикробная обработка. После завершения салфетка промывается под водой и высушивается. Для больших помещений можно будет менять салфетки.
Наилучший эффект достигается при регулярном запуске робота пылесоса. Задав расписание или включая голосом, вручную или через приложение несколько раз в течение недели, вполне можно будет обойтись без обычного пылесоса. Убирается он эффективно, не оставляя загрязнений вдоль стен и под мебелью.
Маршрут перемещения по комнате может строиться автоматически или вручную. Это как зигзагообразное движение, так и отдельное прохождение вдоль всех стен. Возвращается в последующем на зарядную станцию корректно.
У нас пол из плитки с несколькими коврами. Проблем с перемещением не было. Съезжает на ковер и заезжает корректно. Для ковровых покрытий можно отдельно включать увеличение мощности всасывания. Всего же доступно три уровня мощности. Подойдет также для более деликатных типов полового покрытия, таких как ламинат и паркет.
Встроенного аккумулятора хватает с запасом для уборки 3-комнтаной квартиры. Сам производитель отмечает площадь до 130 квадратных метров на одном заряде. Зарядка в последующем проводится во время парковки на зарядной станции.
Итоги по Polaris PVCR 3300 IQ Home AquaPolaris PVCR 3300 IQ Home Aqua – робот-пылесос с двумя режимами уборки, эффективной системой фильтрации, технологией построения карты помещения GyroInside, расписанием и приложением для детальной настройки, подсказками на русском языке, привлекательным внешним видом, емким аккумулятором, Wi-Fi и дистанционным мониторингом, регулируемой мощностью и разными режимами работы, хорошим набором аксессуаров и расходников в стартовом комплекте. Отдельным плюсом станет интеграция с системой умного дома и голосовым помощниками Алиса и Маруся.
Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".