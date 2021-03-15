Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей

Не так давно мы рассматривали умный чайник Polaris PWK 1755CAD, поддерживающий дистанционное управление с помощью приложения и интеграцию с русскоговорящими голосовыми помощниками. Сегодня продолжая изучение рассмотрим вопрос автоматизации процесса поддержания чистоты в квартире на примере Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Это робот-пылесос с поддержкой сухой и влажной уборки с построением карты помещения, расписанием и длительным временем автономной работы.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua обзор

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Есть ручка для удобной переноски. Внутри комплектующие и сам пылесос зафиксированы в подложку из картона.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Комплект включает зарядную базу, блок питания, два комплекта щеток, контейнеры для влажной и сухой уборок, запасную салфетку из микрофибры, пульт ДУ с батарейками, сменные фильтры, различную документацию.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Внешний вид

Эта модель доступна в черном и белом вариантах исполнения. Тестируемая нами белая версия смотрится выигрышнее.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

К тому же она практичнее. В таком цвете не видна пыль на внешних поверхностях. Плюс с учетом того что полы чаще всего светлы не привлекает к себе внимание.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Форма классическая для такого типа устройств. Высота не превышает 7.5 сантиметров, обеспечивая хорошую проходимость рядом с мягкой мебелью и под кроватями.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

На лицевой стороне расположена группа датчиков, определяющих расстояние до препятствий и предотвращающих удары при перемещении. Находится она в подпружиненном бампере.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Сбоку скрывается гнездо для осуществления прямого сеанса зарядки и тумблер питания. Включение и выключение, а также другие ключевые изменения рабочих статусов Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua сопровождает голосовыми подсказками.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

На крышке механическая кнопка управления, сопровождаемая светодиодным индикатором. С помощью нее можно будет запустить сеанс уборки без приложения.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Съемный контейнер для сбора сухих загрязнений из прозрачного пластика. Снимается нажатием на фиксатор.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

В комплекте есть отдельный контейнер для влажной уборки. Его отличие заключается в наличии емкости под воду и фиксируемой на основании салфетки из микрофибры.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Производитель изначально предусмотрел запасные фильтры и салфетку, избавляя от дополнительных трат после покупки.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

На основании сопло с вращающимся валиком. Идет он с V-образным ворсом и рядами из резиновых ламелей. Элемент снимается для последующего обслуживания.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Перед началом эксплуатации нужно будет установить боковые щетки. В комплекте два таких комплекта. Правая и левая сторона отличаются цветовой маркировкой.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

За перемещение по поверхности отвечают два колеса с грунтозацепами. Они размещаются на амортизаторе. На фронтальной стороне вращающийся валик.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

По периметру можно обратить внимание на наличие датчиков перепада высоты. Они предотвращают падение пылесоса с лестницы или свешиваемых краев. В видеообзоре мы продемонстрировали работу этих датчиков на примере перемещения по столу.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Важной составляющей является зарядная база. На ней он будет находится на время парковки, съезжать и возвращать после завершения парковки. Для нее в комплекте идет блок питания.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Софт

Для управления используется приложение, доступное для платформ iOS и Android. Добавление пылесоса проходит в несколько шагов с наглядной иллюстрацией. В последующем для соединения Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua использует Wi-Fi модуль. Управлять им можно будет дистанционно.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Выводится в главном окне в виде строки с быстрым переключателем для запуска уборки. В этой же строке можно видеть текущее состояние.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Окно управление выводит джойстик для управления перемещением по полу. Выбор программы для запуска, корректировка мощности и другие параметры.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Для пылесоса можно задать расписание уборки выбор режимы, время и дни недели.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Посмотреть ресурс по расходникам. Настроить дополнительные параметры.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Во время уборки строится карта помещения. Как показала практика, работает приложение стабильно.

Яндекс.Алиса

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает интеграцию с ключевыми голосовыми помощниками. Рассмотрим на примере Алисы от Яндекса. Для того чтобы начать управление предварительно предоставляем доступ к аккаунту.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Устройству присваивается имя и комната. Запускать после этого можно как голосом, так и вручную через приложение Яндекс.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Доступен весь список поддерживаемых команд. Это запуск и остановка уборки, запуск на определенный интервал, уборка в выбранное время и другие.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Срабатывают команды быстро. Пример можно посмотреть в отдельном ролике.

Яндекс Алиса с Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Тесты

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает сухую и влажную уборки. Для каждой из них идет соответствующий контейнер, который нужно будет установить перед началом. В последующем после завершения уборки или между несколькими циклами, очищать его от загрязнений. Сделать это несложно.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

После поступления воздуха в контейнера, в нем отсеиваются все крупные загрязнения. Далее воздух проходит через HEPA-фильтр и губчатый фильтр. Они в свою очередь убирают все даже самые мелкие загрязнения. Такой робот-пылесос можно рассматривать в квартиры с аллергиками и детьми.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Для влажной уборки рекомендуем добавлять в воду небольшое количество моющего средства для полового покрытия. Так не будет разводов и будет осуществляться еще и антимикробная обработка. После завершения салфетка промывается под водой и высушивается. Для больших помещений можно будет менять салфетки.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Наилучший эффект достигается при регулярном запуске робота пылесоса. Задав расписание или включая голосом, вручную или через приложение несколько раз в течение недели, вполне можно будет обойтись без обычного пылесоса. Убирается он эффективно, не оставляя загрязнений вдоль стен и под мебелью.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Маршрут перемещения по комнате может строиться автоматически или вручную. Это как зигзагообразное движение, так и отдельное прохождение вдоль всех стен. Возвращается в последующем на зарядную станцию корректно.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

У нас пол из плитки с несколькими коврами. Проблем с перемещением не было. Съезжает на ковер и заезжает корректно. Для ковровых покрытий можно отдельно включать увеличение мощности всасывания. Всего же доступно три уровня мощности. Подойдет также для более деликатных типов полового покрытия, таких как ламинат и паркет.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Встроенного аккумулятора хватает с запасом для уборки 3-комнтаной квартиры. Сам производитель отмечает площадь до 130 квадратных метров на одном заряде. Зарядка в последующем проводится во время парковки на зарядной станции.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Итоги по Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCR 3300 IQ Home Aqua – робот-пылесос с двумя режимами уборки, эффективной системой фильтрации, технологией построения карты помещения GyroInside, расписанием и приложением для детальной настройки, подсказками на русском языке, привлекательным внешним видом, емким аккумулятором, Wi-Fi и дистанционным мониторингом, регулируемой мощностью и разными режимами работы, хорошим набором аксессуаров и расходников в стартовом комплекте. Отдельным плюсом станет интеграция с системой умного дома и голосовым помощниками Алиса и Маруся.
Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua
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