Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей

Не так давно мы рассматривали умный чайник Polaris PWK 1755CAD, поддерживающий дистанционное управление с помощью приложения и интеграцию с русскоговорящими голосовыми помощниками. Сегодня продолжая изучение рассмотрим вопрос автоматизации процесса поддержания чистоты в квартире на примере Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua.

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua обзор

Это робот-пылесос с поддержкой сухой и влажной уборки с построением карты помещения, расписанием и длительным временем автономной работы.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Есть ручка для удобной переноски. Внутри комплектующие и сам пылесос зафиксированы в подложку из картона.

Комплект включает зарядную базу, блок питания, два комплекта щеток, контейнеры для влажной и сухой уборок, запасную салфетку из микрофибры, пульт ДУ с батарейками, сменные фильтры, различную документацию.

Внешний вид

Эта модель доступна в черном и белом вариантах исполнения. Тестируемая нами белая версия смотрится выигрышнее.

К тому же она практичнее. В таком цвете не видна пыль на внешних поверхностях. Плюс с учетом того что полы чаще всего светлы не привлекает к себе внимание.

Форма классическая для такого типа устройств. Высота не превышает 7.5 сантиметров, обеспечивая хорошую проходимость рядом с мягкой мебелью и под кроватями.

На лицевой стороне расположена группа датчиков, определяющих расстояние до препятствий и предотвращающих удары при перемещении. Находится она в подпружиненном бампере.

Сбоку скрывается гнездо для осуществления прямого сеанса зарядки и тумблер питания. Включение и выключение, а также другие ключевые изменения рабочих статусов Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua сопровождает голосовыми подсказками.

На крышке механическая кнопка управления, сопровождаемая светодиодным индикатором. С помощью нее можно будет запустить сеанс уборки без приложения.

Съемный контейнер для сбора сухих загрязнений из прозрачного пластика. Снимается нажатием на фиксатор.

В комплекте есть отдельный контейнер для влажной уборки. Его отличие заключается в наличии емкости под воду и фиксируемой на основании салфетки из микрофибры.

Производитель изначально предусмотрел запасные фильтры и салфетку, избавляя от дополнительных трат после покупки.

На основании сопло с вращающимся валиком. Идет он с V-образным ворсом и рядами из резиновых ламелей. Элемент снимается для последующего обслуживания.

Перед началом эксплуатации нужно будет установить боковые щетки. В комплекте два таких комплекта. Правая и левая сторона отличаются цветовой маркировкой.

За перемещение по поверхности отвечают два колеса с грунтозацепами. Они размещаются на амортизаторе. На фронтальной стороне вращающийся валик.

По периметру можно обратить внимание на наличие датчиков перепада высоты. Они предотвращают падение пылесоса с лестницы или свешиваемых краев. В видеообзоре мы продемонстрировали работу этих датчиков на примере перемещения по столу.

Важной составляющей является зарядная база. На ней он будет находится на время парковки, съезжать и возвращать после завершения парковки. Для нее в комплекте идет блок питания.

Софт

Для управления используется приложение, доступное для платформ iOS и Android. Добавление пылесоса проходит в несколько шагов с наглядной иллюстрацией. В последующем для соединения Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua использует Wi-Fi модуль. Управлять им можно будет дистанционно.

Выводится в главном окне в виде строки с быстрым переключателем для запуска уборки. В этой же строке можно видеть текущее состояние.

Окно управление выводит джойстик для управления перемещением по полу. Выбор программы для запуска, корректировка мощности и другие параметры.

Для пылесоса можно задать расписание уборки выбор режимы, время и дни недели.

Посмотреть ресурс по расходникам. Настроить дополнительные параметры.

Яндекс.Алиса

Во время уборки строится карта помещения. Как показала практика, работает приложение стабильно.Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает интеграцию с ключевыми голосовыми помощниками. Рассмотрим на примере Алисы от Яндекса. Для того чтобы начать управление предварительно предоставляем доступ к аккаунту.

Устройству присваивается имя и комната. Запускать после этого можно как голосом, так и вручную через приложение Яндекс.

Доступен весь список поддерживаемых команд. Это запуск и остановка уборки, запуск на определенный интервал, уборка в выбранное время и другие.

Яндекс Алиса с Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Срабатывают команды быстро. Пример можно посмотреть в отдельном ролике.

Тесты

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua поддерживает сухую и влажную уборки. Для каждой из них идет соответствующий контейнер, который нужно будет установить перед началом. В последующем после завершения уборки или между несколькими циклами, очищать его от загрязнений. Сделать это несложно.

После поступления воздуха в контейнера, в нем отсеиваются все крупные загрязнения. Далее воздух проходит через HEPA-фильтр и губчатый фильтр. Они в свою очередь убирают все даже самые мелкие загрязнения. Такой робот-пылесос можно рассматривать в квартиры с аллергиками и детьми.

Для влажной уборки рекомендуем добавлять в воду небольшое количество моющего средства для полового покрытия. Так не будет разводов и будет осуществляться еще и антимикробная обработка. После завершения салфетка промывается под водой и высушивается. Для больших помещений можно будет менять салфетки.

Наилучший эффект достигается при регулярном запуске робота пылесоса. Задав расписание или включая голосом, вручную или через приложение несколько раз в течение недели, вполне можно будет обойтись без обычного пылесоса. Убирается он эффективно, не оставляя загрязнений вдоль стен и под мебелью.

Маршрут перемещения по комнате может строиться автоматически или вручную. Это как зигзагообразное движение, так и отдельное прохождение вдоль всех стен. Возвращается в последующем на зарядную станцию корректно.

У нас пол из плитки с несколькими коврами. Проблем с перемещением не было. Съезжает на ковер и заезжает корректно. Для ковровых покрытий можно отдельно включать увеличение мощности всасывания. Всего же доступно три уровня мощности. Подойдет также для более деликатных типов полового покрытия, таких как ламинат и паркет.

Встроенного аккумулятора хватает с запасом для уборки 3-комнтаной квартиры. Сам производитель отмечает площадь до 130 квадратных метров на одном заряде. Зарядка в последующем проводится во время парковки на зарядной станции.

Итоги по Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua – робот-пылесос с двумя режимами уборки, эффективной системой фильтрации, технологией построения карты помещения GyroInside, расписанием и приложением для детальной настройки, подсказками на русском языке, привлекательным внешним видом, емким аккумулятором, Wi-Fi и дистанционным мониторингом, регулируемой мощностью и разными режимами работы, хорошим набором аксессуаров и расходников в стартовом комплекте. Отдельным плюсом станет интеграция с системой умного дома и голосовым помощниками Алиса и Маруся.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".