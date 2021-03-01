Обзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.Алисой

«Умный дом» — это не только лампочки и розетки, но и возможность интеграции разных типов устройств между собой, включая и те, которые часто используются в повседневной жизни. Как пример, линейка устройств от Polaris включает напольные весы, чайники, увлажнители, роботы-пылесосы и мультиварки. Одним из весомых преимуществ помимо общего управления в общем фирменном приложении, предлагается интеграция в общую систему с голосовым управлением с Яндекс.Алисой.

Polaris PWK 1755CAD

Его рекомендованная стоимость составляет 8 999 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку с удобной ручкой для транспортировки. Внутри зафиксирована во вспененный картон, предотвращающий тряску при перевозке. Комплект включает подставку питания, сам чайник, руководство пользователя, книгу рецептов и гарантийный талон.

Polaris PWK 1755CAD

Внешний вид

Классическая форма для чайников электрического типа, вытянутая колба и ручка с широким и удобным хватом, вдоль всей высоты корпуса.

Polaris PWK 1755CAD

Основу составляет нержавеющая сталь. Внешняя часть корпуса окрашена в темно-серый цвет с приятным текстурным покрытием, напоминающим керамику.

Polaris PWK 1755CAD

На верхней части откидная крышка. Для ее открытия предварительно нужно будет нажать на механическую клавишу. Открывать можно одной рукой. Заливка воды проходит удобно и свободно.

Polaris PWK 1755CAD

Носик сопровождается сеткой для грубой очистки выливаемой воды. Сам он также выполнен из металла. На дне емкости расположен датчик температуры.

Polaris PWK 1755CAD

Основание Polaris PWK 1755CAD из черного пластика. В центре контактная группа с несколькими кольцами и штырем.

Polaris PWK 1755CAD

База выполнена в цвет корпуса самого чайника. Основным материалом для нее выступает пластик.

Polaris PWK 1755CAD

Управляется при помощи группы сенсорных кнопок с понятной и логичной маркировкой. Они меняют температуру нагрева, активируют кипячение и включают/выключают работу.

Polaris PWK 1755CAD

Интересно реализована панель индикаторов. За счет стеклянной панели и расположенных под углом индикаторов создается эффект размещенных в воздухе индикаций. В режиме нагрева и ожидания наглядно отображается текущая температура воды. Также завершение кипячения сопровождается звуковым сигналом.

Polaris PWK 1755CAD

В основании базы ниша для укладки кабеля. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Софт

Polaris PWK 1755CAD

Polaris PWK 1755CAD оснащен модулем Wi-Fi, используемый для дистанционного управления через приложение Polaris IQ Home. После авторизации с помощью телефона можно приступать к добавлению устройства. Проходит оно быстро.

Polaris PWK 1755CAD

Завершающими шагами предлагается задать имя и выбрать комнату. Упростив дальнейший поиск в будущем при большом количестве добавленных устройств.

Polaris PWK 1755CAD

В главном окне чайник выводится в виде списка и быстрого переключателя для включения в один клик. Панель управления включает информацию по текущей температуре, бегунок для выбора необходимой степени нагрева. Несколько режимов: кипячение, разогрев с удержанием, чайная церемония, разогрев и IQ кипячение.

Polaris PWK 1755CAD

Есть база с рецептами, включающая большое количество вариантов с наглядным описанием этапов и списком ингредиентов.

Polaris PWK 1755CAD

Быстрые предустановки: черный чай, растворимый кофе, цветочный чай, красный чай, пуэр, пакетированный чай, зеленый чай и детская смесь.

Polaris PWK 1755CAD

После завершения нагрева на смартфон приходит PUSH-уведомление. Это же касается умных часов с поддержкой вывода уведомление.

Яндекс.Алиса

Polaris PWK 1755CAD

После этого можно приступать к добавлению Polaris PWK 1755CAD в экосистему Яндекс с голосовым помощником Алиса. Проходит он предоставлением доступа к аккаунту Polaris.

Polaris PWK 1755CAD

Присваиваем имя и комнату. Имя в последующем может использоваться для отправки команды на конкретное устройство.

Polaris PWK 1755CAD

Для тех, кто впервые знакомится с голосовым помощником и управлением голосом предлагается список команд управления. Все они на русском языке.

Polaris PWK 1755CAD

После произнесения голосовой команды до момента ее исполнения проходят считанные секунды. С примерами можно ознакомиться в ролике ниже.

Polaris PWK 1755CAD управление Алисой

Тесты

Мощность Polaris PWK 1755CAD составляет 2150 Вт. Объем емкости – 1.7 литра. Для контроля текущего объема на боковой грани есть шкала уровня. Заливка воды проходит удобно. После завершения кипячения отключается автоматически. Поддерживается функция автоматической блокировки без воды. Установленный тут английский контроллер рассчитан на не менее чем 15 000 циклов или 10 лет интенсивного использования.

Polaris PWK 1755CAD

Нагрев в диапазоне от 40 до 100 градусов. Выбор температуры необходим для правильной заварки в зависимости от типа чая и напитка:
  • черный чай – 95 градусов,
  • зеленый чай – 80,
  • цветочный – 50,
  • травяной – 65.
Также можно готовить воду для последующего подогрева детский смесей. Все эти температурные режимы соблюдаются четко.

Polaris PWK 1755CAD

Запускать процесс кипячения в нем можно несколькими способами: вручную с помощью кнопок, приложением Polaris IQ Home и голосом при наличии телефона или умных колонок.

Итоги по Polaris PWK 1755CAD

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWK 1755CAD станет отличным дополнением уже запущенного умного дома с голосовым помощником Алиса, а также в качестве первого стартового устройства для автоматизации рутинных задач. Запустить чайник простой командой, задать время закипания к пробуждению перед работой или к приходу с улицы, все это в один-два клика или голосовой командой на русском языке. При этом здесь еще и добротное исполнение с надежной конструкцией и высоким ресурсом службы. В завершение отметим, что отсутствие стекла в нем сможет скрыть накапливаемую со временем накипь.
Polaris PWK 1755CAD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PWK 1755CAD
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