Обзор Prestigio RoadRunner 380. Двухканальный видеорегистратор со съемкой салона

Необходимость видеофиксации происходящего в салоне автомобиля актуальная в служебном транспорте, при грузовых перевозках, а также при работе в такси. Думаем, многие из нас видели ролики, в которых пассажиры ведут себя неадекватно, при этом чаще всего они предпринимают попытки обвинить в противоправных действиях самих водителей. Prestigio RoadRunner 380 позволит подстраховать себя не только от проблем на дороге, но и в салоне автомобиля, поддерживая двухканальный режим съемки.

Prestigio RoadRunner 380

В российских магазинах он доступен за 5 500 рублей.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, дополнительную камеру, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Prestigio RoadRunner 380

Prestigio RoadRunner 380 обзор

Внешний вид

Вторая камера у Prestigio RoadRunner 380 выполнена в виде съемного компактного блока со штекером подключения.

Prestigio RoadRunner 380

Ставится на боковую часть корпуса видеорегистратора. После установки эту камеру можно вращать на 360 градусов. Как результат можно направить не только в салон, но и на дорогу.

Prestigio RoadRunner 380

В центральной части блока расположен объектив, по периметру которого размещены ИК-диоды. Они активируются автоматически при низком уровне освещения в салоне.

Prestigio RoadRunner 380

Корпус видеорегистратора компактен, как в сборе, так и без установленной второй камеры. Форма позволяет установить в районе салонного зеркала.

Prestigio RoadRunner 380

Для фиксации используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Его можно вращать и изменять угол наклона.

Prestigio RoadRunner 380

На сторону водителя направлен 2-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Prestigio RoadRunner 380

Выводится изображение с двух камер и между ними можно переключаться нажатием на кнопку. Сам факт видеофиксации салона заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения противоправных действий.

Prestigio RoadRunner 380

Кнопки управления у видеорегистратора расположены под дисплеем. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

Prestigio RoadRunner 380

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Разъем на боковой грани, поддерживаются емкие накопители.

Настройки

Меню разделено на две вкладки. В основной ведется управление видеосъемкой и дополнительными ее параметрами. Включаются и выключаются датчики и модули.

Prestigio RoadRunner 380

Параметры системы.

Prestigio RoadRunner 380

Тесты

Основной канал с разрешением Full HD, вторая камера с разрешением HD. Установлен процессор Jieli AC5401A с матрицей GC2053.

Дневная съемка Prestigio RoadRunner 380

Ночная съемка Prestigio RoadRunner 380

Вторая камера день Prestigio RoadRunner 380

Вторая камера ночь Prestigio RoadRunner 380

Итоги

Prestigio RoadRunner 380 – двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки дороги и салона автомобиля. Компактные габариты и съемный блок со второй камерой, поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, детальные настройки.
Комментарии и отзывы Prestigio RoadRunner 380
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