Обзор Prestigio RoadRunner 380. Двухканальный видеорегистратор со съемкой салона

Необходимость видеофиксации происходящего в салоне автомобиля актуальная в служебном транспорте, при грузовых перевозках, а также при работе в такси. Думаем, многие из нас видели ролики, в которых пассажиры ведут себя неадекватно, при этом чаще всего они предпринимают попытки обвинить в противоправных действиях самих водителей. Prestigio RoadRunner 380 позволит подстраховать себя не только от проблем на дороге, но и в салоне автомобиля, поддерживая двухканальный режим съемки.

Комплектация

В российских магазинах он доступен за 5 500 рублей.Комплект включает адаптер питания, дополнительную камеру, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Prestigio RoadRunner 380 обзор

Внешний вид

Вторая камера у Prestigio RoadRunner 380 выполнена в виде съемного компактного блока со штекером подключения.

Ставится на боковую часть корпуса видеорегистратора. После установки эту камеру можно вращать на 360 градусов. Как результат можно направить не только в салон, но и на дорогу.

В центральной части блока расположен объектив, по периметру которого размещены ИК-диоды. Они активируются автоматически при низком уровне освещения в салоне.

Корпус видеорегистратора компактен, как в сборе, так и без установленной второй камеры. Форма позволяет установить в районе салонного зеркала.

Для фиксации используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Его можно вращать и изменять угол наклона.

На сторону водителя направлен 2-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Выводится изображение с двух камер и между ними можно переключаться нажатием на кнопку. Сам факт видеофиксации салона заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения противоправных действий.

Кнопки управления у видеорегистратора расположены под дисплеем. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Разъем на боковой грани, поддерживаются емкие накопители.Меню разделено на две вкладки. В основной ведется управление видеосъемкой и дополнительными ее параметрами. Включаются и выключаются датчики и модули.

Параметры системы.

Тесты

Дневная съемка Prestigio RoadRunner 380

Ночная съемка Prestigio RoadRunner 380

Вторая камера день Prestigio RoadRunner 380

Вторая камера ночь Prestigio RoadRunner 380

Итоги

Основной канал с разрешением Full HD, вторая камера с разрешением HD. Установлен процессор Jieli AC5401A с матрицей GC2053.Prestigio RoadRunner 380 – двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки дороги и салона автомобиля. Компактные габариты и съемный блок со второй камерой, поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, детальные настройки.