Обзор Prestigio RoadRunner 380. Двухканальный видеорегистратор со съемкой салона

Необходимость видеофиксации происходящего в салоне автомобиля актуальная в служебном транспорте, при грузовых перевозках, а также при работе в такси. Думаем, многие из нас видели ролики, в которых пассажиры ведут себя неадекватно, при этом чаще всего они предпринимают попытки обвинить в противоправных действиях самих водителей. Prestigio RoadRunner 380 позволит подстраховать себя не только от проблем на дороге, но и в салоне автомобиля, поддерживая двухканальный режим съемки.
В российских магазинах он доступен за 5 500 рублей.
Комплектация
Комплект включает адаптер питания, дополнительную камеру, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.
Prestigio RoadRunner 380 обзор
Внешний вид
Вторая камера у Prestigio RoadRunner 380 выполнена в виде съемного компактного блока со штекером подключения.
Ставится на боковую часть корпуса видеорегистратора. После установки эту камеру можно вращать на 360 градусов. Как результат можно направить не только в салон, но и на дорогу.
В центральной части блока расположен объектив, по периметру которого размещены ИК-диоды. Они активируются автоматически при низком уровне освещения в салоне.
Корпус видеорегистратора компактен, как в сборе, так и без установленной второй камеры. Форма позволяет установить в районе салонного зеркала.
Для фиксации используется традиционный вариант с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Его можно вращать и изменять угол наклона.
На сторону водителя направлен 2-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.
Выводится изображение с двух камер и между ними можно переключаться нажатием на кнопку. Сам факт видеофиксации салона заставит задуматься пассажира о самой возможности совершения противоправных действий.
Кнопки управления у видеорегистратора расположены под дисплеем. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Разъем на боковой грани, поддерживаются емкие накопители.
Настройки
Меню разделено на две вкладки. В основной ведется управление видеосъемкой и дополнительными ее параметрами. Включаются и выключаются датчики и модули.
Параметры системы.
Тесты
Основной канал с разрешением Full HD, вторая камера с разрешением HD. Установлен процессор Jieli AC5401A с матрицей GC2053.
Дневная съемка Prestigio RoadRunner 380
Ночная съемка Prestigio RoadRunner 380
Вторая камера день Prestigio RoadRunner 380
Вторая камера ночь Prestigio RoadRunner 380
Итоги
Prestigio RoadRunner 380 – двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки дороги и салона автомобиля. Компактные габариты и съемный блок со второй камерой, поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, детальные настройки.