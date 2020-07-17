Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева

Тестируемый сегодня видеорегистратор Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов, поворотное крепление и компактные габариты. Из особенностей также отметим защиту от перегрева Over Voltage Protection (OVP), блокирующую скачки напряжения при запуске двигателя.

Prestigio RoadRunner 425 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4100 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку в традиционном оформлении. Комплект включает крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в традиционном варианте исполнения. Закругленные углы и компактные габариты.

Для установки на лобовом стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Прижимная ручка скрыта в основании крепления.

Предусмотрена возможность поворота относительно точки крепления. Положение можно зафиксировать. Снимается и ставится на ножку сдвигом.

Изображение в Prestigio RoadRunner 425 выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей.

Картинка четкая и хорошо читаема. Для исключения риска появления царапин во время хранения, экран утоплен относительно основания.

Под экраном четыре механические кнопки. Они дополнены кнопкой включения на левой грани. Рядом слот для карты памяти формата microSD.

С противоположной стороны разъем microUSB и кнопка перезагрузки. Длина комплектного кабеля питания позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Само питание организовано отдельным блоком в прикуриватель и кабелем. Так можно будет освободить прикуриватель под другое устройство, при наличии в салоне отдельного USB.

Настройка

Настройки включают детальные опции по регулировке съемки. Цикл и разрешение. Экспозиция и яркость.

Выставляются типы штампа. Форматируется карта памяти. Также с экрана можно просмотреть отснятые файлы.

Тесты

Дневная съемка Prestigio RoadRunner 425

Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264. Расширение MOV. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного софта и кодеков.

Ночная съемка Prestigio RoadRunner 425

Высокая резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы. За обработку изображения отвечает процессор GP5168. Матрица GC2023.

Итоги по Prestigio RoadRunner 425

Prestigio RoadRunner 425 хороший вариант видеорегистратора с базовым функционалом. Съемка в высоком качестве, аккуратный монтаж в салоне автомобиля, защита от перегрева, детальные настройки, поддержка емких карт памяти и поворотный крепеж.