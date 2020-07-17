Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4100 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Prestigio RoadRunner 425 обзор
КомплектацияУпакован в коробку в традиционном оформлении. Комплект включает крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в традиционном варианте исполнения. Закругленные углы и компактные габариты.
Для установки на лобовом стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Прижимная ручка скрыта в основании крепления.
Предусмотрена возможность поворота относительно точки крепления. Положение можно зафиксировать. Снимается и ставится на ножку сдвигом.
Изображение в Prestigio RoadRunner 425 выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей.
Картинка четкая и хорошо читаема. Для исключения риска появления царапин во время хранения, экран утоплен относительно основания.
Под экраном четыре механические кнопки. Они дополнены кнопкой включения на левой грани. Рядом слот для карты памяти формата microSD.
С противоположной стороны разъем microUSB и кнопка перезагрузки. Длина комплектного кабеля питания позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Само питание организовано отдельным блоком в прикуриватель и кабелем. Так можно будет освободить прикуриватель под другое устройство, при наличии в салоне отдельного USB.
Настройка
Настройки включают детальные опции по регулировке съемки. Цикл и разрешение. Экспозиция и яркость.
Выставляются типы штампа. Форматируется карта памяти. Также с экрана можно просмотреть отснятые файлы.