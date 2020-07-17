Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева

Тестируемый сегодня видеорегистратор Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов, поворотное крепление и компактные габариты. Из особенностей также отметим защиту от перегрева Over Voltage Protection (OVP), блокирующую скачки напряжения при запуске двигателя.

Prestigio RoadRunner 425

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4100 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Prestigio RoadRunner 425 обзор

Комплектация

Упакован в коробку в традиционном оформлении. Комплект включает крепление на лобовое стекло, адаптер в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Prestigio RoadRunner 425

Внешний вид

Выполнен в традиционном варианте исполнения. Закругленные углы и компактные габариты.

Prestigio RoadRunner 425

Для установки на лобовом стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Прижимная ручка скрыта в основании крепления.

Prestigio RoadRunner 425

Предусмотрена возможность поворота относительно точки крепления. Положение можно зафиксировать. Снимается и ставится на ножку сдвигом.

Prestigio RoadRunner 425

Изображение в Prestigio RoadRunner 425 выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей.

Prestigio RoadRunner 425

Картинка четкая и хорошо читаема. Для исключения риска появления царапин во время хранения, экран утоплен относительно основания.

Prestigio RoadRunner 425

Под экраном четыре механические кнопки. Они дополнены кнопкой включения на левой грани. Рядом слот для карты памяти формата microSD.

Prestigio RoadRunner 425

С противоположной стороны разъем microUSB и кнопка перезагрузки. Длина комплектного кабеля питания позволит организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Prestigio RoadRunner 425

Само питание организовано отдельным блоком в прикуриватель и кабелем. Так можно будет освободить прикуриватель под другое устройство, при наличии в салоне отдельного USB.

Prestigio RoadRunner 425

Настройка

Prestigio RoadRunner 425

Настройки включают детальные опции по регулировке съемки. Цикл и разрешение. Экспозиция и яркость.

Prestigio RoadRunner 425

Выставляются типы штампа. Форматируется карта памяти. Также с экрана можно просмотреть отснятые файлы.

Prestigio RoadRunner 425

Тесты

Prestigio RoadRunner 425 поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264. Расширение MOV. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного софта и кодеков.

Дневная съемка Prestigio RoadRunner 425

Высокая резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы. За обработку изображения отвечает процессор GP5168. Матрица GC2023.

Ночная съемка Prestigio RoadRunner 425

Итоги по Prestigio RoadRunner 425

Prestigio RoadRunner 425 хороший вариант видеорегистратора с базовым функционалом. Съемка в высоком качестве, аккуратный монтаж в салоне автомобиля, защита от перегрева, детальные настройки, поддержка емких карт памяти и поворотный крепеж.
Комментарии и отзывы Prestigio RoadRunner 425
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