Обзор Prestigio RoadRunner MIRROR. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным экраном

2018-09-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Prestigio RoadRunner MIRROR; [355]
Видеорегистраторы выполненные в форм-факторе накладки на салонное зеркало имеют целый ряд преимуществ относительно классических моделей, фиксируемых на лобовом стекле при помощи присоски. Они не занимают полезного пространства, увеличивают площадь зеркала, не приметны со стороны улицы для воров и позволяют организовать скрытый монтаж проводки в салоне. Тестируемая сегодня новинка Prestigio RoadRunner MIRROR дополнительно ко всему этому поддерживает еще двухканальную съемку и помогает во время парковки.

Prestigio RoadRunner MIRROR

В скором времени продажи этого видеорегистратора стартуют в российских магазинах.

Prestigio RoadRunner MIRROR обзор

Комплектация

Поставляется Prestigio RoadRunner MIRROR в продолговатой коробке из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает основной блок, крепеж, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Внешний вид

Перед началом эксплуатации Prestigio RoadRunner MIRROR необходимо будет провести монтаж его в салоне автомобиля. Сам процесс не требует навыков и может быть завершен за короткое время даже не подготовленным пользователем.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Фиксируется основной блок на салонном зеркале при помощи двух резиновых хомутов. Они обеспечивают плотный прижим и отсутствие дрожания при движении по неровным дорогам.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Наличие с внутренней стороны мягкой вставки предотвратит появление царапин на зеркальном элементе.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Следующим шагом необходимо будет установить вторую камеру. Зафиксировать её можно на заднем стекле. Наличие откидной площадки крепления обеспечивает широкую совместимость с автомобилями, выполненными в разных типах кузова.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Длины кабеля будет достаточно для того, чтобы спрятать его под обшивкой и боковой стойкой. Видимым останется только небольшой участок в районе разъема подключения. Это же касается подвода кабеля питания. Сделано все для удобного подключения.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Объектив у Prestigio RoadRunner MIRROR выполнен из группы стеклянных линз. Шарнирное крепление с возможностью изменения угла наклона и линии горизонта.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Контролировать выбранное положение можно с помощью встроенного 6.86-дюймового дисплея. Его площадь больше, чем в протестированных ранее моделях конкурентов.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Такая площадь улучшает восприятие картинки и взаимодействие с интерфейсом, и что не мало важно, дает полный контроль при движении задним ходом.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Важно уточнить, на кабеле подключения второй камеры есть отдельная линия для подключения к питанию фонаря заднего хода. Её задействование не обязательно для работы видеорегистратора, но дает автоматический перевод на изображение со второй камеры с линией разметки, упрощая парковку.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Зеркальный элемент ровный. Рамки минимальной ширины. Сборка проведена качественно, зазоры и люфт отдельных элементов не замечен.

Prestigio RoadRunner MIRROR

На верхнем торце расположен слот для карты памяти формата microSD, miniUSB для подачи питания, AV-вход для второй камеры.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Основное управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Интерфейс адаптирован под управление пальцами. На нажатия реагирует точно.

Prestigio RoadRunner MIRROR

В этой модели он продублирован тремя механическими кнопками на нижнем торце. Такой подход заслуживает похвалы, выбрать удобный сможет сам пользователь.

Prestigio RoadRunner MIRROR

С помощью кнопки переключается изображение между камерами, меняя приоритет на необходимый канал.

Настройки

Меню представлено в виде ряда плиток с наглядным отображением поддерживаемых опций управления: видеозапись, фото, настройки, обзор файлов, форматирование карты памяти. Раздел настроек представлен списком опций, в которых меняется разрешение, длительность роликов и проводится активация дополнительных функций.

Prestigio RoadRunner MIRROR

Тесты

В Prestigio RoadRunner MIRROR используется платформа MSC8328P с матрицей GC2023. Ведется двухканальная съемка без интервалов. Фронтальная камер с Full HD разрешением, тыльная – 480p. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. В деталях фиксируется разметка, участники движения, дорожные знаки и пешеходы. Ночью читаемость сохраняется.

Итоги по Prestigio RoadRunner MIRROR

Prestigio RoadRunner MIRROR – современный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Одним устройством владелец сможет решить сразу несколько актуальных задач, среди которых помощь во время парковки и дополнительная информативность во время движения. Выверенный интерфейс с детализированными настройками, сенсорное управление, возможность скрытого монтажа и качественная сборка. Сбоев и проблем за время тестов замечено не было.

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