Обзор ROADGID DUO 3. Двухканальный видеорегистратор с ассистентом парковки

Средняя стоимость – 4990 рублей.
На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть прижимная ножка. Поддерживается поворот вокруг оси.
Комплектный адаптер питания в прикуриватель идет со сквозным USB, к нему можно будет подключить еще одно устройство или провести зарядку смартфона. Длина его кабеля 3 метра.
Внешняя камера у ROADGID DUO 3 выполнена в защищенном корпусе. Ее можно поставить в районе номерного знака с помощью саморезов. Для стекла есть в наборе клейкий стикер.
Для устройства предусмотрели два варианта подключения внешней камеры. Помимо распространенного кабеля длиной 5 метров, есть также короткий кабель. Он будет полезен, если требуется съемка происходящего в салоне автомобиля, например, в такси или служебном транспорте.
Возвращаясь к основному корпусу, установлен объектив, собранный из группы стеклянных линз, угол обзора 140 градусов.
На стороне водителя 3-дюймовый цветной дисплей. С помощью него можно взаимодействовать с интерфейсом и просматривать изображение с двух камер.
Переключаться между ними вручную или подключив дополнительный кабель внешней камеры к плюсовому кабелю фонаря заднего хода, будет выводиться автоматически разметка и картинка с внешней камеры при включении задней передачи.
Запись ведется на карту памяти формата microSD, слот на левой грани. Тест видеорегистратора велся с накопителем объемом 128 Гбайт.
Управление системой ведется с помощью механических клавиш на боковых гранях. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное.
Во второй вкладке общие настройки системы.