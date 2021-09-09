Обзор ROADGID DUO 3. Двухканальный видеорегистратор с ассистентом парковки

Тестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID DUO 3 поддерживает двухканальный режим съемки и ассистент парковки. Сам производитель отмечает, что при невысокой стоимости он может похвастать высоким качеством дневной и ночной съемки. Работает на базе процессора GP6248.

ROADGID DUO 3

Средняя стоимость – 4990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и подробными данными по характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, короткий и длинные кабели подключения камеры заднего вида, внешнюю камеру, зарядное устройство в прикуриватель, картридер, документацию.

ROADGID DUO 3

ROADGID DUO 3 обзор

Внешний вид

Традиционный формат исполнения в корпусе прямоугольной формы с закругленными боковыми гранями. Общие габариты компактные.

ROADGID DUO 3

На стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть прижимная ножка. Поддерживается поворот вокруг оси.

ROADGID DUO 3

Комплектный адаптер питания в прикуриватель идет со сквозным USB, к нему можно будет подключить еще одно устройство или провести зарядку смартфона. Длина его кабеля 3 метра.

ROADGID DUO 3

Внешняя камера у ROADGID DUO 3 выполнена в защищенном корпусе. Ее можно поставить в районе номерного знака с помощью саморезов. Для стекла есть в наборе клейкий стикер.

ROADGID DUO 3

Для устройства предусмотрели два варианта подключения внешней камеры. Помимо распространенного кабеля длиной 5 метров, есть также короткий кабель. Он будет полезен, если требуется съемка происходящего в салоне автомобиля, например, в такси или служебном транспорте.

ROADGID DUO 3

Возвращаясь к основному корпусу, установлен объектив, собранный из группы стеклянных линз, угол обзора 140 градусов.

ROADGID DUO 3

На стороне водителя 3-дюймовый цветной дисплей. С помощью него можно взаимодействовать с интерфейсом и просматривать изображение с двух камер.

ROADGID DUO 3

Переключаться между ними вручную или подключив дополнительный кабель внешней камеры к плюсовому кабелю фонаря заднего хода, будет выводиться автоматически разметка и картинка с внешней камеры при включении задней передачи.

ROADGID DUO 3

Запись ведется на карту памяти формата microSD, слот на левой грани. Тест видеорегистратора велся с накопителем объемом 128 Гбайт.

ROADGID DUO 3

Управление системой ведется с помощью механических клавиш на боковых гранях. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное.

Настройки

Меню на русском языке с двумя разделами. В основном собраны пункты управления видеосъемкой. Разрешение, двухканальная съемка, цикл. Тайм-лапс с интервальной съемкой для трассы и экономии места на карте памяти. WDR.

ROADGID DUO 3

Во второй вкладке общие настройки системы.

ROADGID DUO 3

Тесты

Дневная съемка ROADGID DUO 3

Съемку устройство ведет в Full HD разрешении на основном канале. Хорошая детализация и резкость по всей площади кадра.

Ночная съемка ROADGID DUO 3

Вторая камера в разрешении 480p. Файлы с каналов распределяются по отдельным каналам.

Вторая камера ROADGID DUO 3

Итоги

ROADGID DUO 3 – двухканальный видеорегистратор с ассистентом парковки и поворотным креплением. Возможность установки в такси или служебный транспорт с направлением второй камеры в салон, для этого в комплект добавлен укороченный тип кабеля. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Комментарии и отзывы ROADGID DUO 3
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