Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемый сегодня видеорегистартор ROADGID MINI 3 WI-FI отличают компактные габариты и высокое качество съемки в ночное время. Из особенностей производитель отмечает Wi-Fi модуль для управления с экрана смартфона, магнитное крепление, режим записи на парковке при ударе и датчик движения.
При этом его стоимость составляет 4990 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию, дополнительную пластину с двухсторонним скотчем, картридер, зарядное устройство в прикуриватель, салфетку из микрофибры, крепление на лобовое стекло и инструкцию на русском языке.
Внешний вид
По габаритам немногим больше спичечного коробка. Его можно разместить за салонным зеркалом или в верхней зоне лобового стекла.
Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. Поддерживается поворот вокруг оси, выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.
Крепление и видеорегистратор соединяются при помощи магнитного замка. Установка и съем быстрые, при этом не теряется надежность крепежа при движении по неровным дорогам.
Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив с углом обзора 170-градусов, состоящий из группы стеклянных линз.
Компактность отразилась на габаритах дисплея, тут установлена 1.54 дюймовая матрица. Экран в ROADGID MINI 3 WI-FI используется для проведения настройки, просмотра роликов и выбора нужного направления съемки.
Взаимодействие с интерфейсом проходит через механические кнопки. Управление реализовано интуитивно.
Тестировали этот видеорегистратор с картой памяти объемом 128 Гбайт. Слот под нее использует замковую фиксацию, исключая случайное извлечение при эксплуатации. В комплекте есть картридер.
Сопровождается видеорегистартор с зарядным устройством, позволяющим организовать в салоне автомобиля скрытый монтаж. У него есть сквозной USB-разъем для зарядки смартфона.
Настройки
Опции настроек распределены по двум вкладкам. В первой меняются параметры видеосъемки. Разрешение, цикл, WDR, экспозиция и датчик движения.
Статус спутников, микрофон, штамп записи, режим парковки и датчик удара.
Wi-Fi, отключение экрана, частота сети, дата и время.
Софт
Видеорегистартор поддерживает управление через бесплатное приложение, доступное на платформах iOS и Android. После подключения к активированной точке доступа можно просмотреть потоковое изображение с камеры.
Проведение базовых настроек системы.
Вывод списка файлов. Выбранные переносятся в память телефона или удаляются.
Тесты
Максимальное разрешение видеосъемки – Full HD. За обработку изображения отвечает процессор Jieli 5601. Установлена матрица Galaxy Core 2053.
Дневная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI
Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость по всей площади кадра.
Ночная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI
Итоги
ROADGID MINI 3 WI-FI – недорогой видеорегистартор, выполненный в компактном корпусе, четко фиксирующий происходящее на дороге или происходящее перед автомобилем при срабатывании датчика удара во время парковки. Быстросъемный магнитный крепеж, приложение для смартфона.