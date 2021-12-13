Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемый сегодня видеорегистартор ROADGID MINI 3 WI-FI отличают компактные габариты и высокое качество съемки в ночное время. Из особенностей производитель отмечает Wi-Fi модуль для управления с экрана смартфона, магнитное крепление, режим записи на парковке при ударе и датчик движения.

Комплектация

При этом его стоимость составляет 4990 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию, дополнительную пластину с двухсторонним скотчем, картридер, зарядное устройство в прикуриватель, салфетку из микрофибры, крепление на лобовое стекло и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

По габаритам немногим больше спичечного коробка. Его можно разместить за салонным зеркалом или в верхней зоне лобового стекла.

Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. Поддерживается поворот вокруг оси, выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Крепление и видеорегистратор соединяются при помощи магнитного замка. Установка и съем быстрые, при этом не теряется надежность крепежа при движении по неровным дорогам.

Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив с углом обзора 170-градусов, состоящий из группы стеклянных линз.

Компактность отразилась на габаритах дисплея, тут установлена 1.54 дюймовая матрица. Экран в ROADGID MINI 3 WI-FI используется для проведения настройки, просмотра роликов и выбора нужного направления съемки.

Взаимодействие с интерфейсом проходит через механические кнопки. Управление реализовано интуитивно.

Тестировали этот видеорегистратор с картой памяти объемом 128 Гбайт. Слот под нее использует замковую фиксацию, исключая случайное извлечение при эксплуатации. В комплекте есть картридер.

Настройки

Сопровождается видеорегистартор с зарядным устройством, позволяющим организовать в салоне автомобиля скрытый монтаж. У него есть сквозной USB-разъем для зарядки смартфона.Опции настроек распределены по двум вкладкам. В первой меняются параметры видеосъемки. Разрешение, цикл, WDR, экспозиция и датчик движения.

Статус спутников, микрофон, штамп записи, режим парковки и датчик удара.

Wi-Fi, отключение экрана, частота сети, дата и время.

Софт

Видеорегистартор поддерживает управление через бесплатное приложение, доступное на платформах iOS и Android. После подключения к активированной точке доступа можно просмотреть потоковое изображение с камеры.

Проведение базовых настроек системы.

Вывод списка файлов. Выбранные переносятся в память телефона или удаляются.

Тесты

Дневная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI

Ночная съемка ROADGID MINI 3 WI-FI

Итоги

Максимальное разрешение видеосъемки – Full HD. За обработку изображения отвечает процессор Jieli 5601. Установлена матрица Galaxy Core 2053.Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость по всей площади кадра.ROADGID MINI 3 WI-FI – недорогой видеорегистартор, выполненный в компактном корпусе, четко фиксирующий происходящее на дороге или происходящее перед автомобилем при срабатывании датчика удара во время парковки. Быстросъемный магнитный крепеж, приложение для смартфона.