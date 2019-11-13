Обзор Razer Seiren Emote. Гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с LED-экраном

2019-11-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Seiren Emote; [172]
Стрим-трансляции привлекают все больше последователей не только среди зрителей, но и авторов. Как и в любой другой сфере одним из залогов успеха является правильный подбор инструментов. В случае стримов это не только система с должным уровнем быстродействия, но и веб-камера, наушники, а также микрофон. Сегодня мы уделим внимание одному из таких инструментов. В наше распоряжение попала новинка Razer Seiren Emote, микрофон профессионального уровня с функцией вывода эмотиконов.

Razer Seiren Emote

На официальном сайте он доступен за 13490 рублей. Продажи уже стартовали.

Razer Seiren Emote обзор

Комплектация

Комплект включает основание, гибкую ножку, кабель подключения, переходник, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с вспененной подложкой.

Razer Seiren Emote

Внешний вид

Внешний вид основного блока схож с Razer Seiren X. Черный капсюль с металлической сеткой в верхней части.

Razer Seiren Emote

На одной из сторон выведен регулятор громкости звука, подключаемых к микрофону наушников. Ниже подсвечиваемая кнопка, активирующая микрофон. Наглядно и информативно.

Razer Seiren Emote

Ключевой особенностью Razer Seiren Emote стал встроенный 8-битный Emoticon LED Display. Представляет он собой матрицу формата 8 на 8.

Razer Seiren Emote

Поддерживается вывод как статических, так и анимированных пиктограмм. Это отдельная программируемая система.

Razer Seiren Emote

В основании находится microUSB разъем. Здесь же гнездо под проводные наушники.

Razer Seiren Emote

Комплектный кабель с тканевой оплеткой. Он достаточной длины для удаленного подключения к ПК.

Razer Seiren Emote

Есть несколько способов размещения. В комплекте идет металлическое основание с мягкой подкладкой, предотвращающей скольжение.

Razer Seiren Emote

Шокмаунт и гибкая ножка. Они отличаются не только исполнением, но и весом. Также это может быть внешний кронштейн или подвес, приобретаемый самостоятельно.

Razer Synapse

Razer Seiren Emote поддерживает общий центр управления Synapse 3. Одна активная вкладка с регулятором усиления микрофона и громкости воспроизведения.

Razer Seiren Emote

Вторая вкладка информативная, она предлагает загрузку дополнительного инструмента.

Razer Seiren Emote

Streamer Companion App

Основное взаимодействие будет проводиться через дополнительную утилиту Streamer Companion App. Первым шагом предлагается привязать учетную запись Twitch или Streamlabs.

Razer Seiren Emote

Во вкладке информационная панель проводится тестирование заданных эмотиконов по событиям. Так можно будет подготовиться к предстоящей трансляции без «сюрпризов».

Razer Seiren Emote

Отдельная вкладка с детальной настройкой событий. Каждое событие можно будет сразу протестировать. Включаются они в отдельности. Плюс есть фоновое изображение. Доступна большая база смайлов на старте. Выбор из статических и анимационных.

Razer Seiren Emote

Предлагается собственный редактор смайликов.

Razer Seiren Emote

Последняя вкладка отвечает за подключение Twitch или Streamlabs.

Тесты

Сам процесс подключения простой. Микрофон начинает работать сразу после подачи питания через USB. Установка софта необходима только для дополнительного функционала и тонкой настройки.

Razer Seiren Emote

В Razer Seiren Emote установлен гиперкардиоидный конденсаторный микрофон. Он фокусируется на человеке, сидящем перед микрофоном, отсекая фоновый шум. Такой вариант исполнения оптимален для передачи голоса одного ведущего. В отличие от Razer Seiren Pro диаграмма тут не переключается.

Тест микрофона Razer Seiren Emote

Качество передачи голоса в сравнении с наушниками заметно лучше. Голос ведущего не искажается. Микрофон оптимален для трансляций и записи подкастов. Наличие активного LED дисплея в паре с веб-камерой привлекает внимание зрителей. На экран можно вывести помимо эмотиконов, собственные картинки для стимулирования подписок, транзакций и активности во время трансляции. Twitch работал корректно, события определяются с минимальными задержками.

Итоги по Razer Seiren Emote

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Seiren Emote – заметно выделяется на фоне решений конкурентов, так и самой Razer, предлагая дополнительный интерактив. Цветной LED-дисплей позволит ведущему дополнительно простимулировать активность своей аудитории. При этом обеспечивается четкая передача голоса с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Несколько вариантов установки, удобное управление и программное обеспечение.
Razer Seiren Emote получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Seiren Emote
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