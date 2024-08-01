Аккумуляторный ударный шуроповерт. Обзор и тесты Rokodil Twist 2 Pro Impact

Комплект включает один аккумулятор, зарядку, металлическую клипсу, хороший набор сверл, головок и бит, гибкий удлинитель, руководство пользователя.
С установленным аккумулятором шуроповерт устойчиво располагается на ровной поверхности. Рабочая ось немного поднята по горизонтали, это обеспечит удобство в работе.
В отличие от большинства моделей представленных в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут используется металлический трехкулачковый патрон диаметром 39 мм. Зажимает в диапазоне от 0.8 до 10 мм.
За патроном муфта регулировки крутящего момента с 18 положениями. Переключатель режимов работы, тут их три – закручивание, сверление и сверление с ударами. С нижней стороны светодиод, отвечающий за подсветку рабочей зоны.
На верхней грани переключатель скоростей, Rokodil Twist 2 Pro Impact – двухскоростной. Позиция H – обычное и ударное сверление, L – закручивание саморезов и крепежа.
Переключатель направления кручения. Удобно расположенный рычаг, позволяющий нажимать на него при любом наклоне, не ослабевая хват руками. При этом сам шуроповерт хорошо развесован.
Справа или слева можно будет поставить комплектную металлическую клипсу, крепится она при помощи винта. С помощью нее можно будет закрепить инструмент на ремне, удобно при высотных работах.
Используется съемный аккумулятор RBA-18V-2A 36 Втч. На передней его стороне кнопка, при нажатии на которую с помощью трехточечного светодиодного индикатора отображается его текущий заряд.
Заряжается при помощи адаптера питания 21V-1.5A. Для зарядки аккумулятор необходимо будет снять, гнездо находится на верхней стороне батареи.
В наборе с Rokodil Twist 2 Pro Impact идут хорошего качества биты с твердостью по Роквеллу HRC-58. Набор следующий – S2 5мм, S2 6мм, S2 T20, S2 PH1, S2 PH2, S2 PH3.
Перед началом эксплуатации провели зарядку аккумулятора. После того как индикатор на батарее переключился на постоянное зеленое свечение, приступаем к практической части. Полный цикл занимает около 90 минут. Есть защита от саморазряда и отсутствует эффект памяти. В типовом сценарии это 14 дней работы без подзарядки. Это 800-1000 саморезов 3.5х35 мм
Установлен высокачественный двигатель RS550VC с крутящим моментом в 48 Н/м. Мощность 60 Вт и до 1400 оборотов в минуту. У него усиленные щетки, защита от перегрева и перегрузок. Его надежность производитель подкрепляет 5-летней гарантией.
Высокий крутящий момент без затруднений дает возможность закручивать длинные саморезы, а также сверлить сталь и дерево. Отдельно проверили сверление с ударной функции, используя сверло для древесины, справляется с перетянутым крепежом.