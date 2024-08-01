Аккумуляторный ударный шуроповерт. Обзор и тесты Rokodil Twist 2 Pro Impact

Шуроповерт – наиболее востребованный электрический инструмент для дома, и он же часто входит в арсенал профессионалов. С помощью него можно выполнять различные типы работ начиная от простого отверстия в стене для фоторамки или затягивания самореза и завершая строительными работами. При этом он компактен, прост в эксплуатации, доступен по стоимости. Изучаемый сегодня Rokodil Twist 2 Pro Impact входит в линейку ударных аккумуляторных дрель-шуроповертов.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Внутри нее пластиковая сумка с ручкой, в ней можно будет в дальнейшем перевозить шуроповерт и хранить набор сверл, аккумулятор и зарядное устройство.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Комплект включает один аккумулятор, зарядку, металлическую клипсу, хороший набор сверл, головок и бит, гибкий удлинитель, руководство пользователя.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе с ручкой пистолетного хвата. В оформлении сочетание зеленого и черных цветов. Аккуратно и практично. Внешние поверхности матовые, цепкое и не маркое.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

С установленным аккумулятором шуроповерт устойчиво располагается на ровной поверхности. Рабочая ось немного поднята по горизонтали, это обеспечит удобство в работе.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

В отличие от большинства моделей представленных в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут используется металлический трехкулачковый патрон диаметром 39 мм. Зажимает в диапазоне от 0.8 до 10 мм.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

За патроном муфта регулировки крутящего момента с 18 положениями. Переключатель режимов работы, тут их три – закручивание, сверление и сверление с ударами. С нижней стороны светодиод, отвечающий за подсветку рабочей зоны.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

На верхней грани переключатель скоростей, Rokodil Twist 2 Pro Impact – двухскоростной. Позиция H – обычное и ударное сверление, L – закручивание саморезов и крепежа.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Переключатель направления кручения. Удобно расположенный рычаг, позволяющий нажимать на него при любом наклоне, не ослабевая хват руками. При этом сам шуроповерт хорошо развесован.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Справа или слева можно будет поставить комплектную металлическую клипсу, крепится она при помощи винта. С помощью нее можно будет закрепить инструмент на ремне, удобно при высотных работах.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Используется съемный аккумулятор RBA-18V-2A 36 Втч. На передней его стороне кнопка, при нажатии на которую с помощью трехточечного светодиодного индикатора отображается его текущий заряд.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Заряжается при помощи адаптера питания 21V-1.5A. Для зарядки аккумулятор необходимо будет снять, гнездо находится на верхней стороне батареи.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

В наборе с Rokodil Twist 2 Pro Impact идут хорошего качества биты с твердостью по Роквеллу HRC-58. Набор следующий – S2 5мм, S2 6мм, S2 T20, S2 PH1, S2 PH2, S2 PH3.

Сверла HSS M2 6542 с твердостью по Роквеллу HRC 66 – по дереву 5 и 6 мм, по металлу 4 и 6 мм, по бетону 5 и 6 мм. Торцевые головки – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм. Жесткий и гибкий удлинитель бит, соединительная штанга.

Тесты

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Перед началом эксплуатации провели зарядку аккумулятора. После того как индикатор на батарее переключился на постоянное зеленое свечение, приступаем к практической части. Полный цикл занимает около 90 минут. Есть защита от саморазряда и отсутствует эффект памяти. В типовом сценарии это 14 дней работы без подзарядки. Это 800-1000 саморезов 3.5х35 мм

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Установлен высокачественный двигатель RS550VC с крутящим моментом в 48 Н/м. Мощность 60 Вт и до 1400 оборотов в минуту. У него усиленные щетки, защита от перегрева и перегрузок. Его надежность производитель подкрепляет 5-летней гарантией.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Высокий крутящий момент без затруднений дает возможность закручивать длинные саморезы, а также сверлить сталь и дерево. Отдельно проверили сверление с ударной функции, используя сверло для древесины, справляется с перетянутым крепежом.

Rokodil Twist 2 Pro Impact

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRokodil Twist 2 Pro Impact – аккумуляторная дрель-шуроповерт, показала себя как надежный и удобный инструмент, решая различные задачи. Регулировка крутящего момента в широком диапазоне, аккумулятор с длительным временем автономной работы и без эффекта памяти, прочный кейс и качественная оснастка в комплекте, эргономичная форма и комфортный для работы вес. Надежность этого электроинструмента подкреплена пятилетней гарантией от производителя.
Rokodil Twist 2 Pro Impact получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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