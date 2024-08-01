Аккумуляторный ударный шуроповерт. Обзор и тесты Rokodil Twist 2 Pro Impact

Шуроповерт – наиболее востребованный электрический инструмент для дома, и он же часто входит в арсенал профессионалов. С помощью него можно выполнять различные типы работ начиная от простого отверстия в стене для фоторамки или затягивания самореза и завершая строительными работами. При этом он компактен, прост в эксплуатации, доступен по стоимости. Изучаемый сегодня Rokodil Twist 2 Pro Impact входит в линейку ударных аккумуляторных дрель-шуроповертов.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Внутри нее пластиковая сумка с ручкой, в ней можно будет в дальнейшем перевозить шуроповерт и хранить набор сверл, аккумулятор и зарядное устройство.

Комплект включает один аккумулятор, зарядку, металлическую клипсу, хороший набор сверл, головок и бит, гибкий удлинитель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе с ручкой пистолетного хвата. В оформлении сочетание зеленого и черных цветов. Аккуратно и практично. Внешние поверхности матовые, цепкое и не маркое.

С установленным аккумулятором шуроповерт устойчиво располагается на ровной поверхности. Рабочая ось немного поднята по горизонтали, это обеспечит удобство в работе.

В отличие от большинства моделей представленных в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, тут используется металлический трехкулачковый патрон диаметром 39 мм. Зажимает в диапазоне от 0.8 до 10 мм.

За патроном муфта регулировки крутящего момента с 18 положениями. Переключатель режимов работы, тут их три – закручивание, сверление и сверление с ударами. С нижней стороны светодиод, отвечающий за подсветку рабочей зоны.

На верхней грани переключатель скоростей, Rokodil Twist 2 Pro Impact – двухскоростной. Позиция H – обычное и ударное сверление, L – закручивание саморезов и крепежа.

Переключатель направления кручения. Удобно расположенный рычаг, позволяющий нажимать на него при любом наклоне, не ослабевая хват руками. При этом сам шуроповерт хорошо развесован.

Справа или слева можно будет поставить комплектную металлическую клипсу, крепится она при помощи винта. С помощью нее можно будет закрепить инструмент на ремне, удобно при высотных работах.

Используется съемный аккумулятор RBA-18V-2A 36 Втч. На передней его стороне кнопка, при нажатии на которую с помощью трехточечного светодиодного индикатора отображается его текущий заряд.

Заряжается при помощи адаптера питания 21V-1.5A. Для зарядки аккумулятор необходимо будет снять, гнездо находится на верхней стороне батареи.

Тесты

В наборе с Rokodil Twist 2 Pro Impact идут хорошего качества биты с твердостью по Роквеллу HRC-58. Набор следующий – S2 5мм, S2 6мм, S2 T20, S2 PH1, S2 PH2, S2 PH3.Сверла HSS M2 6542 с твердостью по Роквеллу HRC 66 – по дереву 5 и 6 мм, по металлу 4 и 6 мм, по бетону 5 и 6 мм. Торцевые головки – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм. Жесткий и гибкий удлинитель бит, соединительная штанга.

Перед началом эксплуатации провели зарядку аккумулятора. После того как индикатор на батарее переключился на постоянное зеленое свечение, приступаем к практической части. Полный цикл занимает около 90 минут. Есть защита от саморазряда и отсутствует эффект памяти. В типовом сценарии это 14 дней работы без подзарядки. Это 800-1000 саморезов 3.5х35 мм

Установлен высокачественный двигатель RS550VC с крутящим моментом в 48 Н/м. Мощность 60 Вт и до 1400 оборотов в минуту. У него усиленные щетки, защита от перегрева и перегрузок. Его надежность производитель подкрепляет 5-летней гарантией.

Высокий крутящий момент без затруднений дает возможность закручивать длинные саморезы, а также сверлить сталь и дерево. Отдельно проверили сверление с ударной функции, используя сверло для древесины, справляется с перетянутым крепежом.

Итоги

Rokodil Twist 2 Pro Impact – аккумуляторная дрель-шуроповерт, показала себя как надежный и удобный инструмент, решая различные задачи. Регулировка крутящего момента в широком диапазоне, аккумулятор с длительным временем автономной работы и без эффекта памяти, прочный кейс и качественная оснастка в комплекте, эргономичная форма и комфортный для работы вес. Надежность этого электроинструмента подкреплена пятилетней гарантией от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".