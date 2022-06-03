Обзор Rokodil Twist 2 Pro. Компактный и эргономичный шуроповерт

Под картонной упаковкой с нанесенной информацией по техническим характеристикам скрывается эргономичный пластиковый кейс.
В нем находятся: 18 вольтовая дрель-шуруповерт, зарядное устройство с силой тока 1.5 ампера, аккумуляторная батарея емкость 2 ампер часов, инструкция - она же гарантийный талон и комплект оснастки. Отметим продуманный стартовый набор, который включает девять торцевых головок, биты под различные типы шурупов (шесть шт.), гибкий и жесткий удлинители, поясную клипсу, сверла с разным диаметром (шесть шт.).
Специально сконструированная для максимального удобства и препятствующая натиранию руки, форма корпуса. В оформлении преобладает фирменный, темно-зеленый цвет с черными вставками. Используется уникальный, легкий нейлоновый пластик с повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям.
Элементы управления традиционные: курок с плавной регулировкой оборотов, переключатель направления вращения, поворотная муфта с регулировкой ограничителя момента силы вращения от 1 до 18 условных единиц, а также отдельным режимом (дрели) для сверления. На верхней грани механический переключатель скорости. Режим закручивания составляет 0-400 об/мин. Режим сверления 0-1400 об/мин. Есть встроенный точечный LED-фонарик с хорошей яркостью, подсвечивающий рабочую зону.
Rokodil Twist 2 Pro обладает довольно хорошей для его цены мощностью в 48 ньютон метров. Что прилично больше, чем у аналогов в том же ценовом диапазоне.
Комплектуется шуруповерт аккумулятором емкостью 2 ампер часов и напряжением 18 В.
На основание шуруповерта крепится металлическая поясная клипса из комплекта. Проверять оставшийся заряд можно с помощью светодиодного индикатора расположенного на аккумуляторе, нажав на кнопку рядом с ним.
Все практические тесты проводились, используя комплектный набор. Максимальный диаметр сверления отверстий в дереве — 36 мм, в металле — 13 мм. Начнем с закручивания в дерево саморезов с разной длиной.
Перед закручиванием можно выбрать требуемый уровень ограничителя момента или полностью его отключить. Справился с задачей на отлично. Комплектным сверлом по металлу сделали несколько отверстий в толстом металле.
Rokodil Twist 2 Pro удобно держать в руке за счет формы ручки и легкого веса. Также отдельно проверили закручивание и откручивание гаек. Собирали и разбирали элементы при сборке самоката. Максимального усилия будет достаточно и для колес автомобиля.