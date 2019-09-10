Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией

В скором времени SJCAM запустит официальный старт продаж нового семейства экшн-камер SJ9. В нее вошли модели SJCAM SJ9 Strike и SJCAM SJ9 Max. Обе новинки могут похвастать водонепроницаемым корпусом, Wi-Fi модулем и поддержку съемки в разрешении 4К. В наше распоряжение попала старшая модель и сегодня мы готовы поделиться опытом её эксплуатации с вами.
В официальном магазине камера будет доступна за 17990 рублей.
SJCAM SJ9 Strike обзор
КомплектацияКомпания изменила оформление коробки, упакована в прозрачный бокс. Сама камера зафиксирована в рамку крепления. Комплект включает площадки с двухсторонним скотчем, руководство пользователя, наклейку с логотипом и тряпочку для протирки экрана. Защитный бокс теперь в комплект не входит с учетом защиты от воды для большинства сценариев эксплуатирования это не критично.
Внешний видВ сравнении с предыдущими поколениями произошли заметные улучшения внешнего вида. Она не уступает актуальным решениям конкурентов в лице GoPro и DJI.
Корпус SJCAM SJ9 Strike выполнен из пластика с матовым покрытием. По периметру вставки с продольными линями, компенсирующими удар во время падения. Но на полную защиту при неаккуратной эксплуатации рассчитывать не стоит.
На нижней грани скрывается лоток под карту памяти формата microSD и съемный аккумулятор. Рядом винтовое крепление для прямой установки на распространённые форматы крепления, включая треноги.
За включение и старт записи отвечает единственная кнопка, расположенная на верхней грани. Включение системы быстрое.
Взаимодействие с интерфейсом, переключение параметров съемки и эффектов проводится с помощью сенсорного экрана. На нажатия реагирует точно.
Установлен 2.33-дюймовый цветной экран. Дополнен он монохромным экраном на фронтальной стороне. Для экономии заряда основной экран поддерживает автоматическое отключение. Фронтальный при этом выдает всю необходимую техническую информацию.
Под заглушкой скрывается актуальный USB Type-C разъем, используемый для восстановления заряда аккумулятора или передачи файлов на ПК без извлечения карты памяти.
Корпус камеры защищен от попадания воды и влаги. Глубина погружения до 10 метров
СофтSJCAM SJ9 Strike оснащена модулем Wi-Fi используя его для подключения к смартфону. Потребуется загрузка приложения на устройство, работающего на базе операционных систем Android и iOS.
С помощью приложения передаются отснятые файлы, проводятся настройки и контролируется съемка.