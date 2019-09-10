Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией

В скором времени SJCAM запустит официальный старт продаж нового семейства экшн-камер SJ9. В нее вошли модели SJCAM SJ9 Strike и SJCAM SJ9 Max. Обе новинки могут похвастать водонепроницаемым корпусом, Wi-Fi модулем и поддержку съемки в разрешении 4К. В наше распоряжение попала старшая модель и сегодня мы готовы поделиться опытом её эксплуатации с вами.

SJCAM SJ9 Strike обзор

В официальном магазине камера будет доступна за 17990 рублей.

Комплектация

Компания изменила оформление коробки, упакована в прозрачный бокс. Сама камера зафиксирована в рамку крепления. Комплект включает площадки с двухсторонним скотчем, руководство пользователя, наклейку с логотипом и тряпочку для протирки экрана. Защитный бокс теперь в комплект не входит с учетом защиты от воды для большинства сценариев эксплуатирования это не критично.

Внешний вид

В сравнении с предыдущими поколениями произошли заметные улучшения внешнего вида. Она не уступает актуальным решениям конкурентов в лице GoPro и DJI.

Корпус SJCAM SJ9 Strike выполнен из пластика с матовым покрытием. По периметру вставки с продольными линями, компенсирующими удар во время падения. Но на полную защиту при неаккуратной эксплуатации рассчитывать не стоит.

На нижней грани скрывается лоток под карту памяти формата microSD и съемный аккумулятор. Рядом винтовое крепление для прямой установки на распространённые форматы крепления, включая треноги.

За включение и старт записи отвечает единственная кнопка, расположенная на верхней грани. Включение системы быстрое.

Взаимодействие с интерфейсом, переключение параметров съемки и эффектов проводится с помощью сенсорного экрана. На нажатия реагирует точно.

Установлен 2.33-дюймовый цветной экран. Дополнен он монохромным экраном на фронтальной стороне. Для экономии заряда основной экран поддерживает автоматическое отключение. Фронтальный при этом выдает всю необходимую техническую информацию.

Под заглушкой скрывается актуальный USB Type-C разъем, используемый для восстановления заряда аккумулятора или передачи файлов на ПК без извлечения карты памяти.

Корпус камеры защищен от попадания воды и влаги. Глубина погружения до 10 метров

Софт

SJCAM SJ9 Strike оснащена модулем Wi-Fi используя его для подключения к смартфону. Потребуется загрузка приложения на устройство, работающего на базе операционных систем Android и iOS.

Тесты

4К дневная съемка SJCAM SJ9 Strike

С помощью приложения передаются отснятые файлы, проводятся настройки и контролируется съемка.За обработку изображения отвечает флагманский процессор Ambarella H22 S85 в паре с матрицей Sony IMX377. Высокочувствительный 12 Мп сенсор. Максимальное разрешение съемки Ultra HD 4K со скоростью 60 кадров. Это разрешение получено без интерполяции.

4K ночная съемка SJCAM SJ9 Strike

2.7К дневная съемка SJCAM SJ9 Strike

Разрешение 2.7К поддерживает съемку со скоростью 60 кадров в секунду. Камера оснащена 6-осевым гироскопом.

2.7K ночная съемка SJCAM SJ9 Strike

Подводная съемка SJCAM SJ9 Strike

Распространённое разрешение Full HD с увеличенной скоростью до 120 кадров в секунду. Как показала практика тестов, эта экшн-камера может использоваться для съемки блогов, а также экстремальной съемки. Высокая резкость держится по всей площади кадра. SJCAM SJ9 Strike поддерживает актуальный кодек H.265.

Тест микрофона SJCAM SJ9 Strike

Автономная работа

Итоги по SJCAM SJ9 Strike

Экшн-камера оснащена батарейкой с емкостью 1300 мАч. При выборе максимального разрешения его хватает примерно на 1.5 часа съемки. Уменьшим разрешение до Full HD время автономной работы увеличивается до 2 часов.SJCAM SJ9 Strike выступает достойным конкурентом таким камерам, как GoPro Hero 7 Black и DJI Osmo Action, предлагая высокое качество съемки, хорошую автономность и влагонепроницаемый корпус. Дополнительный монохромный экран, сенсорное управление, поддержка внешних аксессуаров, приложение для смартфона. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.