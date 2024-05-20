Электрический культиватор для дачи. Обзор STARWIND T1650E…

Сейчас самый сезон для перекопки и подготовки дачных участков, требующий приведения в порядок и посадки. Облегчить эту работу можно с помощью электрического культиватора STARWIND T1650E. Эта модель оснащена двигателем мощностью 1650 Вт, обрабатывающий на глубину 205 мм и ширину полосы 300 мм.

Комплектация и сборки

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с подробной информацией по характеристикам и пометкой по сопровождению 2-летней гарантией. Внутри он находится в полуразобранном виде, требующий от владельца манипуляции для подготовки комплектации.

Состоит корпус из нескольких элементов, которые соединяются между собой с помощью винтов. Тут они не требуют наличия инструментов, используется винт с пластиковым барашком. Такой подход упростит не только начало эксплуатации, но и возможность разобрать для перевозки даже в малолитражки.

STARWIND T1650E обзор

Внешний вид

После соединения ручки, моторного блока и удлинительной трубы, останется зафиксировать кабель при помощи пластиковым фиксатором, а также установить колеса.В оформлении используется сочетание красного и черного, в том же стиле идет остальной инструмент этого производителя.

Внешний корпус культиватора выполнен из износоустойчивого пластика. На его верхней крышке пластиковая ручка, используемая для переноски с места на место.

На лицевой стороне вентиляционная решетка, используется для отвода теплого воздуха при работе двигателя. Между моторным блоком и рабочей частью установлено металлическое защитное крыло, окрашенное в черный цвет.

В задней части у STARWIND T1650E поворотная металлическая рама, которая фиксируется на основном шасси с помощью подпружиненного штифта с карабином. у него два положения – рабочее и для хранения.

В рабочей части по центру редуктор серебристого цвета из металлического сплава. Качество отливки деталей хорошее. на боковой стороне есть два винта, которые используются для заливки масла, открываются с помощью шестигранного ключа.

По краям от него привозной вал с зафиксированными фрезами. Всего шесть элементов, которые для крепления используют винты. Между собой фрезы приварены.

Ручки из пластика, на правой кнопка управления с фиксатором, предотвращающим случайное нажатие и возможность зафиксировать рабочее. С этой же ручки кабель питания длиной 15 сантиметров.

Колеса пластиковые с грунтозацепами с невысоким профилем. Винт для фиксации закрывается декоративной заглушкой.

Тесты

В STARWIND T1650E установлен двигатель 1650 Вт. При работе шум издает умеренным. Углубляется до 205 мм, достигается такая глубина если удерживать его на месте. Наклоном ручки на себя или от себя можно контролировать глубину рыхления. При этом если не наклонять максимально, фрезы сами обеспечивают движение вперед, без необходимости прикладывать повышенное усилие. Рабочая ширина 300 мм.

Мы обрабатывали участок с травой, без предварительной подготовки. При прохождении трава как перемалывалась вместе с землей, но и наматывалась, требуя периодически ручного удаления. Удаляются они без затруднений.

Итоги

STARWIND T1650E – доступный электрический культиватор, который станет отличной альтернативой лопаты, позволяя привести в порядок участок, перекопать и подготовить для посадки с хорошей скоростью обработки, не требуя заметных физических усилий. Это вариант для типовых дачных участков, не предназначенный для коммерческих целей.