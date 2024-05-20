Электрический культиватор для дачи. Обзор STARWIND T1650E…

Состоит корпус из нескольких элементов, которые соединяются между собой с помощью винтов. Тут они не требуют наличия инструментов, используется винт с пластиковым барашком. Такой подход упростит не только начало эксплуатации, но и возможность разобрать для перевозки даже в малолитражки.
После соединения ручки, моторного блока и удлинительной трубы, останется зафиксировать кабель при помощи пластиковым фиксатором, а также установить колеса.
Внешний корпус культиватора выполнен из износоустойчивого пластика. На его верхней крышке пластиковая ручка, используемая для переноски с места на место.
На лицевой стороне вентиляционная решетка, используется для отвода теплого воздуха при работе двигателя. Между моторным блоком и рабочей частью установлено металлическое защитное крыло, окрашенное в черный цвет.
В задней части у STARWIND T1650E поворотная металлическая рама, которая фиксируется на основном шасси с помощью подпружиненного штифта с карабином. у него два положения – рабочее и для хранения.
В рабочей части по центру редуктор серебристого цвета из металлического сплава. Качество отливки деталей хорошее. на боковой стороне есть два винта, которые используются для заливки масла, открываются с помощью шестигранного ключа.
По краям от него привозной вал с зафиксированными фрезами. Всего шесть элементов, которые для крепления используют винты. Между собой фрезы приварены.
Ручки из пластика, на правой кнопка управления с фиксатором, предотвращающим случайное нажатие и возможность зафиксировать рабочее. С этой же ручки кабель питания длиной 15 сантиметров.
Колеса пластиковые с грунтозацепами с невысоким профилем. Винт для фиксации закрывается декоративной заглушкой.
Мы обрабатывали участок с травой, без предварительной подготовки. При прохождении трава как перемалывалась вместе с землей, но и наматывалась, требуя периодически ручного удаления. Удаляются они без затруднений.