Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?

2020-02-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Slimtec Alpha XS; [139]
Современные модели видеорегистраторов предлагают не только функцию беспрерывной видеосъемки, но и дополнительные опции. Все они ожидаемо отражаются на стоимости устройства и очень часто есть ограничения по максимальной стоимости во время выбора в магазине. Ценовой сегмент в районе 3-3.5 тысяч рублей является «народным». Тестируемая сегодня новинка Slimtec Alpha XS предлагает оптимальное соотношение качества и стоимости.

Slimtec Alpha XS

Рекомендованная стоимость 3 280 рублей. Он уже доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Slimtec Alpha XS обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Slimtec Alpha XS

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Корпус из пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Slimtec Alpha XS

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

Slimtec Alpha XS

На верхнем торце ушко под крепление. В Slimtec Alpha XS используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Предлагаются возможности поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Slimtec Alpha XS

Со стороны водителя находится трехдюймовый IPS-дисплей. Широкие углы обзора, высокая яркость и хорошая читаемость. Поддерживается режим автоматического выключения экрана.

Slimtec Alpha XS

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по правой и левой грани. Соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Slimtec Alpha XS

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Slimtec Alpha XS

На верхнем торце выведен microHDMI и miniUSB. Последний задействуется для подачи питания. Такое расположение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Slimtec Alpha XS

Длина кабеля комплектного адаптера в прикуриватель позволит спрятать лишнюю длину под обшивкой.

Slimtec Alpha XS

Внешне выглядит привлекательно. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Настройки

Раздел настроек в Slimtec Alpha XS состоит из двух вкладок. В первой выставляются параметры видеосъемки. Из интересных особенностей отметим наличие электронной стабилизации изображения и G-сенсор.

Slimtec Alpha XS

Есть режим съемки во время нахождения на парковке. При тряске или ударе видеорегистратор автоматически включается и ведет запись происходящего перед автомобилем. За автономную работу тут отвечает аккумулятор с емкостью 250 мАч.

Slimtec Alpha XS

Тесты

Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Дневная съемка Slimtec Alpha XS

Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительных кодеков и программного обеспечения.

Ночная съемка Slimtec Alpha XS

Итоги по Slimtec Alpha XS

Slimtec Alpha XS станет отличным выбором для тех, кто не готов переплачивать за функции, не связанные с видеосъемкой, но при этом ставит повышенные требования к качеству исполнения и съемки. Поворотное крепление, стабилизация, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, IPS-дисплей, аккуратный внешний вид.

Комментарии и отзывы Slimtec Alpha XS
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