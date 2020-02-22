Обзор Slimtec Alpha XS. Лучший видеорегистратор до 3 500 рублей?

Современные модели видеорегистраторов предлагают не только функцию беспрерывной видеосъемки, но и дополнительные опции. Все они ожидаемо отражаются на стоимости устройства и очень часто есть ограничения по максимальной стоимости во время выбора в магазине. Ценовой сегмент в районе 3-3.5 тысяч рублей является «народным». Тестируемая сегодня новинка Slimtec Alpha XS предлагает оптимальное соотношение качества и стоимости.

Slimtec Alpha XS обзор

Рекомендованная стоимость 3 280 рублей. Он уже доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Корпус из пластика с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов.

На верхнем торце ушко под крепление. В Slimtec Alpha XS используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Предлагаются возможности поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Со стороны водителя находится трехдюймовый IPS-дисплей. Широкие углы обзора, высокая яркость и хорошая читаемость. Поддерживается режим автоматического выключения экрана.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по правой и левой грани. Соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На верхнем торце выведен microHDMI и miniUSB. Последний задействуется для подачи питания. Такое расположение упрощает аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля комплектного адаптера в прикуриватель позволит спрятать лишнюю длину под обшивкой.

Настройки

Внешне выглядит привлекательно. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.Раздел настроек в Slimtec Alpha XS состоит из двух вкладок. В первой выставляются параметры видеосъемки. Из интересных особенностей отметим наличие электронной стабилизации изображения и G-сенсор.

Есть режим съемки во время нахождения на парковке. При тряске или ударе видеорегистратор автоматически включается и ведет запись происходящего перед автомобилем. За автономную работу тут отвечает аккумулятор с емкостью 250 мАч.

Тесты

Дневная съемка Slimtec Alpha XS

Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Ночная съемка Slimtec Alpha XS

Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра роликов не потребуется установка дополнительных кодеков и программного обеспечения.

Итоги по Slimtec Alpha XS

Slimtec Alpha XS станет отличным выбором для тех, кто не готов переплачивать за функции, не связанные с видеосъемкой, но при этом ставит повышенные требования к качеству исполнения и съемки. Поворотное крепление, стабилизация, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, IPS-дисплей, аккуратный внешний вид.