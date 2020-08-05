Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой

Видеорегистраторы в традиционном исполнении имеют общие недостатки, заключающиеся в необходимости съема со стекла при остановке на неохраняемой парковке для предотвращения кражи, а также они занимают полезную площадь лобового стекла. Эти вопросы эффективно решают устройства, выполненные в виде накладки на салонное зеркало. Тестируемое сегодня Slimtec Dual M4, помимо этого, предлагает функцию съемки во время парковки, а также поддерживает двухканальный режим.

Комплектация

Относится к недорогому сегменту. К моменту публикации продажи уже стартовали.Упаковано в коробку из плотного картона со светлым оформлением на обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает набор креплений, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с кабелем подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления используется штатное салонное зеркало. Корпус видеорегистратора прижимает при помощи пары резиновых скоб. Силу прижатия можно регулировать.

На внутреннюю часть корпуса нанесены мягкие уплотнители, они предотвращают скольжение и появление царапин на зеркале. Фиксация надежная, при движении по неровностям не дребезжит.

Объектив с шарнирным креплением. Есть возможность изменения линии горизонта и угла наклона. Направлен по направлению движения.

Из особенностей отметим. Небольшую толщину корпуса Slimtec Dual M4. Корпус устойчив к деформациям и скручиванию.

Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо подключения дополнительной камеры, miniUSB для питания. Такое расположение позволяет владельцу провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля подключения второй камеры и питания с запасом по длине. Подойдет для автомобилей с разным типом кузова.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот расположен также на верхней грани. Случайное извлечение накопителя исключено.

Зеркальный элемент ровный. Есть антибликовое покрытие, решающее вопрос ослепления фарами автомобилей.

Под покрытием в правой части скрывается цветной 4.5-дюймовый дисплей. Изображение четкое. При необходимости можно будет отключить кнопкой питания или задать автоматический интервал отключения.

Во время движения на экран выводится картинка с двух камер. Приоритет переключается. Подключив линию дополнительного питания от второй камеры будет автоматически выводиться разметочная схема, упрощающая парковку.

Управляется устройство при помощи группы механических кнопок на нижней грани. Для упрощения поиска нужной маркировка нанесена на фронтальной стороне.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить на заднем стекле или в районе номерного знака.

Настройки

В настройках владелец Slimtec Dual M4 сможет изменить разрешение и цикл съемки качество изображения. Провести корректировку баланса белого, экспозиции. Включить датчик движения.

Выключить микрофон. Активировать парковочный мониторинг. Выбрать водяной знак и задать язык интерфейса.

Задать интервал отключения дисплея. Выставить время и отформатировать карту памяти.

Тесты

Дневная съемка Slimtec Dual M4

С экрана видеорегистратора можно просмотреть отснятые ранее файлы.

Ночная съемка Slimtec Dual M4

За обработку изображения отвечает процессор JR3291. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение AVI не требует установки кодеков и софта для просмотра.

Основная камера ночь Slimtec Dual M4

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время.

Вторая камера ночь Slimtec Dual M4

Видеоролики с двух каналов распределяются по отдельным папкам. Второй канал пишет с меньшим разрешением.

Итоги по Slimtec Dual M4

Slimtec Dual M4 – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки и режима парковки, выполненный в виде накладки на салонное зеркало и позволяющий провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.