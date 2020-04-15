Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию доступный видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида, который станет отличным помощником для любого автовладельца. Встречайте, перед вами Slimtec Dual M7. Благодаря своей недорогой цене и хорошему функционалу, устройство сумеет привлечь внимание покупателей.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки и цена

Видеорегистратор зеркало

Камера заднего вида (парковочная камера)

Адаптер питания от прикуривателя

Кабель USB

Комплект резиновых держателей

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Стильный и минималистичный дизайн Slimtec Dual M7 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Кроме того, данное устройство позволяет существенно увеличить обзор для водителя, в отличии от штатного зеркала заднего вида. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части зеркала видеорегистратора разместился большой 7 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280х480.

Экран сенсорный, что существенно упрощает работу с видеорегистратором.

Функциональная кнопка управления здесь одна, и она разместилась на нижней грани устройства (кнопка включения/выключения экрана).

На тыльной части корпуса, с краю, расположен поворотный объектив камеры. Для того, чтобы не повредить штатное зеркало автомобиля, разработчики предусмотрели специальные мягкие вставки.

Здесь же находится кнопка Reset и крючки для резиновых держателей.

Сверху выведены основные разъемы: AV и mini USB. Здесь же находится слот для карты памяти microSD (до 32 Гб).

Камера заднего вида получила класс влагозащиты IP-67, что позволяет устанавливать ее не только в салоне, но и снаружи автомобиля. Во втором случае, для работы парковочного режима, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам правильно подключить дополнительную камеру, чтобы данный режим включался лишь после переключения селектора передач на задний ход.

Простое и интуитивно понятное меню видеорегистратора позволяют разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. Дается возможность включить, либо отключить штампы времени, даты, государственного номера автомобиля и многое другое. Для тех, кто активно ездит по трассе предусмотрена функция контроля полосы движения LDWS.

На основной экран выводится картинки с обеих камер и даже есть возможность, к примеру, выставить лишь основную, либо камеру заднего вида. Яркости дисплея более чем достаточно. Пользователи могут установить автоматическое отключение экрана, чтобы не отвлекать водителя.

Мощная начинка устройства позволяет работать видеорегистратору без всяких сбоев и зависаний. Производитель использовал видеопроцессор JL560. Благодаря наличию встроенного аккумулятора на 800 мАч, пользователи могут выставить функцию записи по датчику движения.

Дневная запись

Угол обзора основной и камеры заднего вида составляет 150 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы не упустить не один важный момент вашей поездки. Основная камера записывает видео в разрешении Full HD. Качество записи неплохое. Камера заднего вида записывает в разрешении HD. Видео сохраняются в формате MOV, H.264. Далее предлагаем просмотреть примеры записи:

Дневная запись (камера заднего вида)

Ночная запись

Итоги

Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору зеркало Slimtec Dual M7, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник для автовладельца, позволяющий не только записывать видео в высоком разрешении Full HD, но и обзавестись парковочной камерой. Стильный дизайн, неплохая начинка, отличный функционал, качественные материалы и сборка, доступная цена – все это, несомненно сумеет привлечь внимание покупателей.