Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор

Годом ранее мы проводили детальное тестирование видеорегистратора Slimtec Dual S2 с поддержкой двухканальной съемки и ЖК-дисплеем, построенным на базе процессора Novatek NTK96655. Не так давно производитель обновил эту серию, выпустив Slimtec Dual S2L с рекомендованной стоимостью 4780 рублей. Эта модель предлагает все ключевые особенности в виде информативного дисплея, камеры заднего вида и функции помощи при парковке задним ходом.

Slimtec Dual S2L

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в российских магазинах.

Slimtec Dual S2L обзор

Комплектация

Упакован в коробку с описанием ключевых конструктивных особенностей и подробной таблицей с характеристиками. Стартовый набор включает USB-кабель, адаптер питания, внешнюю камеру с набором монтажа, крепление на лобовое стекло, различную документацию.

Slimtec Dual S2L

Внешний вид

Выполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. Визуально напоминает компактную цифровую камеру.

Slimtec Dual S2L

Сходства добавляет выведенная рядом с объективом группа со светодиодами, используемыми для подсветки в ночное время.

Slimtec Dual S2L

Установлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.

Slimtec Dual S2L

Управляется Slimtec Dual S2L при помощи механических кнопок, расположенных на правой грани. Для упрощения поиска нужной соответствующая маркировка нанесена на боковую рамку дисплея.

Slimtec Dual S2L

Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 480 пикселей. Широкие углы обзора, высокая четкость и яркость.

Slimtec Dual S2L

С помощью экрана можно будет контролировать периметр вокруг автомобиля. Переключение между камерами проходит нажатием на клавишу. Видеорегистратор поддерживает функцию ассистента при парковке. В этом режиме вместе с изображением со второй камеры отображается парковочная разметка.

Slimtec Dual S2L

На нижней грани разъем под карту памяти. Производитель рекомендует обращать внимание на скоростные характеристики накопителя для обеспечения стабильной и беспрерывной записи в двухканальном режиме. Мы проводили тестирование с картой памяти объемом 128 Гбайт.

Slimtec Dual S2L

Интерфейсные разъемы находятся на верхнем торце. Тут miniUSB для подачи питания и гнездо для внешней камеры. Такое расположение позволяет подвести кабели незаметно, спрятав под обшивкой. Длина кабеля подключения второй камеры 5 метров, адаптера питания 3 метра.

Slimtec Dual S2L

Внешняя камера в защищенном корпусе, ее можно поставить в районе номерного знака или на заднем стекле. Кабель ее подключения с дополнительной линией, необходимой для автоматической активации помощи во время парковки.

Slimtec Dual S2L

Комплектуется видеорегистратор креплением с вакуумной присоской. Устройство устанавливается с помощью винтового соединения. Это металл, устойчивый к деформациям. Актуальный способ с учетом широкого диапазона температур в России. Поддерживается поворот вокруг оси.

Настройки

В Slimtec Dual S2L интересно оформлен интерфейс. Два ключевых раздела: видеозапись и система. В основном включаются WDR, датчик движения. Выключается микрофон. Выбираются интервалы роликов и разрешения.

Slimtec Dual S2L

Дополнительные параметры. Время выключения экрана и автоматический перевод в режим сна.

Slimtec Dual S2L

Тесты

Построена новинка на базе процессора JL-5601A, обрабатывающего информацию с матрицы GalaxyCore GC2363. Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки различимы. Хороший уровень детализации снимаемых видео. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка Slimtec Dual S2L

Вторая камера пишет с меньшим разрешением. Все файлы с расширением MOV и кодеком H.264. Поддерживается HDR.

Итоги по Slimtec Dual S2L

Slimtec Dual S2L – недорогой двухканальный видеорегистратор с высоким качеством съемки. Аккуратное исполнение, привлекательный внешний вид, циклическая запись без пропусков, яркий и четкий IPS-дисплей, функция помощи при парковке задним ходом, поворотное крепление.
Комментарии и отзывы Slimtec Dual S2L
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