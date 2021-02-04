Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в российских магазинах.
Slimtec Dual S2L обзор
КомплектацияУпакован в коробку с описанием ключевых конструктивных особенностей и подробной таблицей с характеристиками. Стартовый набор включает USB-кабель, адаптер питания, внешнюю камеру с набором монтажа, крепление на лобовое стекло, различную документацию.
Внешний видВыполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. Визуально напоминает компактную цифровую камеру.
Сходства добавляет выведенная рядом с объективом группа со светодиодами, используемыми для подсветки в ночное время.
Установлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 150 градусов.
Управляется Slimtec Dual S2L при помощи механических кнопок, расположенных на правой грани. Для упрощения поиска нужной соответствующая маркировка нанесена на боковую рамку дисплея.
Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 480 пикселей. Широкие углы обзора, высокая четкость и яркость.
С помощью экрана можно будет контролировать периметр вокруг автомобиля. Переключение между камерами проходит нажатием на клавишу. Видеорегистратор поддерживает функцию ассистента при парковке. В этом режиме вместе с изображением со второй камеры отображается парковочная разметка.
На нижней грани разъем под карту памяти. Производитель рекомендует обращать внимание на скоростные характеристики накопителя для обеспечения стабильной и беспрерывной записи в двухканальном режиме. Мы проводили тестирование с картой памяти объемом 128 Гбайт.
Интерфейсные разъемы находятся на верхнем торце. Тут miniUSB для подачи питания и гнездо для внешней камеры. Такое расположение позволяет подвести кабели незаметно, спрятав под обшивкой. Длина кабеля подключения второй камеры 5 метров, адаптера питания 3 метра.
Внешняя камера в защищенном корпусе, ее можно поставить в районе номерного знака или на заднем стекле. Кабель ее подключения с дополнительной линией, необходимой для автоматической активации помощи во время парковки.
Комплектуется видеорегистратор креплением с вакуумной присоской. Устройство устанавливается с помощью винтового соединения. Это металл, устойчивый к деформациям. Актуальный способ с учетом широкого диапазона температур в России. Поддерживается поворот вокруг оси.
НастройкиВ Slimtec Dual S2L интересно оформлен интерфейс. Два ключевых раздела: видеозапись и система. В основном включаются WDR, датчик движения. Выключается микрофон. Выбираются интервалы роликов и разрешения.
Дополнительные параметры. Время выключения экрана и автоматический перевод в режим сна.