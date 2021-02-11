Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации

Тестируемый сегодня видеорегистратор Slimtec Neo L1 будет интересен тем, кто не готов переплачивать и ставит ключевой задачей беспрерывную съемку происходящего на дороге. При своей рекомендованной стоимости в 2.5 тысячи рублей он предлагает электронный стабилизатор изображения и съемку в распространенном Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.

Slimtec Neo L1 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с обновленным оформлением.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с закругленными углами. Центральную часть лицевой стороны занимает объектив.

Собран он из стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов. Здесь также находится отверстие микрофона.

Сторона водителя занята 2.2-дюймовым IPS-дисплеем. С помощью него можно будет контролировать направление съемки и проводить настройки. Поддерживается режим автоматического выключения.

Под экраном у Slimtec Neo L1 группа из четырех механических кнопок. Маркировка нанесена на сами клавиши.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 32 Гбайт.

Разъем питания типа miniUSB. Находится он на верхней грани. Есть возможность подвести к нему питание скрытно.

Используется крепление с вакуумной присоской. Поворачивается на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется с помощью накатанной гайки.

Огрехов в качестве сборки выявлено не было. Со стороны улицы при установке на стекле не привлекает к себе повышенного внимания.

Настройки

Меню в Slimtec Neo L1 оформлено в виде общего списка. Среди настроек представлены как ключевые параметры съемки, так и детальная корректировка работы отдельных модулей и функций устройства.

Заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после подачи питания и установки карты памяти.

Тесты

Дневная съемка Slimtec Neo L1

Съемку видеорегистратор ведет в Full HD разрешении. Файлы в AVI расширении. Для просмотра не требуется установка кодеков и программного обеспечения.

Ночная съемка Slimtec Neo L1

Записанные видеорегистратором ролики позволят разобрать спорные ситуации в ГАИ или суде. Номерные и дорожные знаки читаемы.

Итоги по Slimtec Neo L1

Slimtec Neo L1 – недорогой видеорегистратор, четко выполняющий основную функцию – беспрерывную съемку происходящего на дороге. Поворотное крепление, дисплей с широкими углами обзора, детальные настройки, возможность скрытого монтажа.