Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации

К моменту публикации его продажи уже стартовали.
Slimtec Neo L1 обзор
КомплектацияСтартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с обновленным оформлением.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе с закругленными углами. Центральную часть лицевой стороны занимает объектив.
Собран он из стеклянных линз с углом обзора в 150 градусов. Здесь также находится отверстие микрофона.
Сторона водителя занята 2.2-дюймовым IPS-дисплеем. С помощью него можно будет контролировать направление съемки и проводить настройки. Поддерживается режим автоматического выключения.
Под экраном у Slimtec Neo L1 группа из четырех механических кнопок. Маркировка нанесена на сами клавиши.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 32 Гбайт.
Разъем питания типа miniUSB. Находится он на верхней грани. Есть возможность подвести к нему питание скрытно.
Используется крепление с вакуумной присоской. Поворачивается на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется с помощью накатанной гайки.
Огрехов в качестве сборки выявлено не было. Со стороны улицы при установке на стекле не привлекает к себе повышенного внимания.
НастройкиМеню в Slimtec Neo L1 оформлено в виде общего списка. Среди настроек представлены как ключевые параметры съемки, так и детальная корректировка работы отдельных модулей и функций устройства.
Заводские настройки позволяют начать эксплуатацию сразу после подачи питания и установки карты памяти.