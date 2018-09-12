Обзор Street Storm CVR-N8210W. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi

С ритуалом ежедневной установки и съема видеорегистратора на время длительной парковки знакомы большинство российских автолюбителей. Реалии таковы, что оставлять электронные устройства на лобовом стекле довольно рискованно. Но, как и в любой сфере, тут есть свои лазейки, существуют модели, отличные от классического исполнения, особенностью которых является неприметность. Как пример, тестируемая сегодня новинка Street Storm CVR-N8210W, опытом эксплуатации которой мы сегодня готовы поделиться с вами.

Street Storm CVR-N8210W обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Street Storm CVR-N8210W в компактной коробке с изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в виде компактного тубуса. По габаритам он сопоставим с патроном для ружья или женской губной помадой.

Здесь полностью отсутствует дисплей, отчасти именно поэтому и удалось достигнуть таких компактных размеров. Вместо него контролировать активность съемки и режима работы можно при помощи двух светодиодных индикаторов. Также все важные изменения в ходе движения дублируются звуковыми подсказками.

Важно отметить, что информативность при этом не пострадала. Видеорегистратор оснащен Wi-Fi модулем с возможностью дистанционного управления с экрана смартфона.

Это же позволит рассматривать Street Storm CVR-N8210W не только для съемки того, что происходит впереди автомобиля, но и направив в салон автомобиля, полезно с учетом роста интереса к работе в сервисах такси, или, например, установив на заднее стекло, обеспечив круговой обзор.

Сам корпус состоит из основного блока и ножки крепления. Пользователь сможет изменять угол съемки, поворачивая относительно точки крепления. Выбранное положение не будет смещаться при движении по неровной дороге.

С фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы шести стеклянных линз. Есть ИК-фильтр.

Снимается и ставится на компактную площадку с двухсторонним скотчем. Такое крепление успело хорошо себя зарекомендовать в условиях переменчивой погоды в России. Между собой площадка и ножка крепятся магнитами.

На левом торце всю боковую грань занимает прорезиненная механическая кнопка. С помощью нее пользователь сможет защитить текущий ролик от перезаписи.

На обратной стороне расположен слот для карты памяти формата microSD с поддержкой накопителей объемом до 128 Гбайт. Рядом miniUSB порт, используемый для подачи питания.

Длина кабеля комплектного адаптера питания позволит организовать скрытый монтаж под обшивкой и боковой в стенке. Под откидной крышкой корпуса адаптера расположен USB, с помощью которого можно будет зарядить смартфон или подключить навигатор.

Софт

К особенностям этой модели также отнесем отказ от литиевого аккумулятора, подверженного возгоранию при перегреве, вместо этого используется надежный встроенный конденсатор.

Загрузив приложение на смартфон, работающий на базе операционных систем Android или iOS, владелец получит возможность дистанционного подключения к Street Storm CVR-N8210W. С главного экрана запускается и останавливается видеосъемка, активируется фотосъемка. Наглядно отображается потоковое изображение с камеры.

Есть отдельная вкладка с выводом списка отснятых ранее файлов с возможностью выгрузить нужные файлы в память смартфона.

Доступны детальные настройки работы видеорегистратора. Интерфейс прост для понимания и содержит все необходимые настройки.

Тесты

В Street Storm CVR-N8210W используется процессор Grain Media GM81355, работающий в паре с сенсором Sony Exmor IMX323. Съемка ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательства при разборе в суде.

Итоги по Street Storm CVR-N8210W

Street Storm CVR-N8210W станет отличным выбором, как в качестве основного видеорегистратора, так и в качестве дополнения к уже приобретенному ранее одноканальному видеорегистратору. Еще одним сценарием эксплуатации видим также установку для съемки происходящего в салоне, для тех, кто подрабатывает в такси. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.