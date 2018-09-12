Обзор Street Storm CVR-N8210W. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi

2018-09-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Street Storm CVR-N8210W; [514]
С ритуалом ежедневной установки и съема видеорегистратора на время длительной парковки знакомы большинство российских автолюбителей. Реалии таковы, что оставлять электронные устройства на лобовом стекле довольно рискованно. Но, как и в любой сфере, тут есть свои лазейки, существуют модели, отличные от классического исполнения, особенностью которых является неприметность. Как пример, тестируемая сегодня новинка Street Storm CVR-N8210W, опытом эксплуатации которой мы сегодня готовы поделиться с вами.

Street Storm CVR-N8210W

К моменту публикации ее продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Street Storm CVR-N8210W обзор

Комплектация

Поставляется Street Storm CVR-N8210W в компактной коробке с изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Street Storm CVR-N8210W

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в виде компактного тубуса. По габаритам он сопоставим с патроном для ружья или женской губной помадой.

Street Storm CVR-N8210W

Здесь полностью отсутствует дисплей, отчасти именно поэтому и удалось достигнуть таких компактных размеров. Вместо него контролировать активность съемки и режима работы можно при помощи двух светодиодных индикаторов. Также все важные изменения в ходе движения дублируются звуковыми подсказками.

Street Storm CVR-N8210W

Важно отметить, что информативность при этом не пострадала. Видеорегистратор оснащен Wi-Fi модулем с возможностью дистанционного управления с экрана смартфона.

Street Storm CVR-N8210W

Это же позволит рассматривать Street Storm CVR-N8210W не только для съемки того, что происходит впереди автомобиля, но и направив в салон автомобиля, полезно с учетом роста интереса к работе в сервисах такси, или, например, установив на заднее стекло, обеспечив круговой обзор.

Street Storm CVR-N8210W

Сам корпус состоит из основного блока и ножки крепления. Пользователь сможет изменять угол съемки, поворачивая относительно точки крепления. Выбранное положение не будет смещаться при движении по неровной дороге.

Street Storm CVR-N8210W

С фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы шести стеклянных линз. Есть ИК-фильтр.

Street Storm CVR-N8210W

Снимается и ставится на компактную площадку с двухсторонним скотчем. Такое крепление успело хорошо себя зарекомендовать в условиях переменчивой погоды в России. Между собой площадка и ножка крепятся магнитами.

Street Storm CVR-N8210W

На левом торце всю боковую грань занимает прорезиненная механическая кнопка. С помощью нее пользователь сможет защитить текущий ролик от перезаписи.

Street Storm CVR-N8210W

На обратной стороне расположен слот для карты памяти формата microSD с поддержкой накопителей объемом до 128 Гбайт. Рядом miniUSB порт, используемый для подачи питания.

Street Storm CVR-N8210W

Длина кабеля комплектного адаптера питания позволит организовать скрытый монтаж под обшивкой и боковой в стенке. Под откидной крышкой корпуса адаптера расположен USB, с помощью которого можно будет зарядить смартфон или подключить навигатор.

Street Storm CVR-N8210W

К особенностям этой модели также отнесем отказ от литиевого аккумулятора, подверженного возгоранию при перегреве, вместо этого используется надежный встроенный конденсатор.

Софт

Street Storm CVR-N8210W

Загрузив приложение на смартфон, работающий на базе операционных систем Android или iOS, владелец получит возможность дистанционного подключения к Street Storm CVR-N8210W. С главного экрана запускается и останавливается видеосъемка, активируется фотосъемка. Наглядно отображается потоковое изображение с камеры.

Street Storm CVR-N8210W

Есть отдельная вкладка с выводом списка отснятых ранее файлов с возможностью выгрузить нужные файлы в память смартфона.

Street Storm CVR-N8210W

Street Storm CVR-N8210W

Доступны детальные настройки работы видеорегистратора. Интерфейс прост для понимания и содержит все необходимые настройки.

Street Storm CVR-N8210W

Тесты

В Street Storm CVR-N8210W используется процессор Grain Media GM81355, работающий в паре с сенсором Sony Exmor IMX323. Съемка ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательства при разборе в суде.

Итоги по Street Storm CVR-N8210W

Street Storm CVR-N8210W станет отличным выбором, как в качестве основного видеорегистратора, так и в качестве дополнения к уже приобретенному ранее одноканальному видеорегистратору. Еще одним сценарием эксплуатации видим также установку для съемки происходящего в салоне, для тех, кто подрабатывает в такси. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.

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