Обзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информатором

2019-07-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Street Storm CVR-N8410-G; [284]
Не так давно в линейке Street Storm появился новый автомобильный видеорегистратор CVR-N8410-G со встроенным GPS-модулем. Эта модель помимо фиксации скорости движения также поддерживает вывод уведомлений по стационарным полицейским камерам и радарам.

Street Storm CVR-N8410-G

Средняя стоимость на момент публикации обзора составляет 5790 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Street Storm CVR-N8410-G обзор

Комплектация

Поставляется устройство в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Street Storm CVR-N8410-G

Внешний вид

Выполнен Street Storm CVR-N8410-G в компактном корпусе. Основным материалом выступает матовый пластик, на лицевой стороне декоративная накладка с текстурным рисунком.

Street Storm CVR-N8410-G

В этом устройстве GPS-антенна встроена в основной блок, а не выведена в элемент крепления. Расположена она в верхней части.

Street Storm CVR-N8410-G

По центру лицевой стороны находится объектив, собранный из группы стеклянных линз с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 155 градусов.

Street Storm CVR-N8410-G

На правом торце microUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК для передачи файлов. Рядом с ним кнопка перезагрузки и сброса настроек.

Street Storm CVR-N8410-G

Изображение выводится на 2-дюймовый цветной дисплей. Во время движения на него выводятся данные по рабочим режимам и уведомления по стационарно расположенным комплексам.

Street Storm CVR-N8410-G

Дополнительно к визуальной информации поддерживаются звуковые и голосовые уведомления внятным голосом.

Street Storm CVR-N8410-G

Под блоком дисплея находятся четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо.

Street Storm CVR-N8410-G

Слева кнопка включения и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Street Storm CVR-N8410-G

На стекле Street Storm CVR-N8410-G фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Street Storm CVR-N8410-G

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля, позволяя организовать скрытый монтаж под обшивкой.

Street Storm CVR-N8410-G

Настройки

Весь набор опций управления собран в виде общего списка. Первыми идут пункты для коррекции режима видеосъемки. Изменяется разрешение и длительность роликов. Включаются/отключаются датчики и штамп записи.

Street Storm CVR-N8410-G

Следом идут пункты тонкой настройки информатора с выбором скоростных режимов, выключение отдельных типов радаров.

Street Storm CVR-N8410-G

Тесты

Видеорегистратор поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам. С официального сайта можно будет загрузить обновление базы. Наполнение отличное, присутствуют комплексы, установленные летом 2019 года. Дальность вывода оповещений можно будет настроить.

Street Storm CVR-N8410-G

При отсутствии превышения можно будет не отвлекаться на звуковые уведомления, выбрав разрешенный лимит. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке движения, а также фиксация точек входа и выхода.

Street Storm CVR-N8410-G

За обработку данных отвечает процессор General Plus 5168, работающий в паре с матрицей Galaxy Core. Вышла эта матрице недавно, большое внимание при её проектировании было уделено ночной съемкой.

Дневная съемка Street Storm CVR-N8410-G

Street Storm CVR-N8410-G поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра в ночное и дневное время. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в ГАИ.

Ночная съемка Street Storm CVR-N8410-G

Итоги по Street Storm CVR-N8410-G

Street Storm CVR-N8410-G один из лучших видеорегистраторов, среди оснащенных GPS-модулем. Компактные габариты, частые обновления, съемка с высокой четкостью, емкие карты памяти, быстросъемное и поворотное крепление, понятный интерфейс, голосовые оповещения.

Комментарии и отзывы Street Storm CVR-N8410-G
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