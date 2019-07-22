Обзор Street Storm CVR-N8410-G. Видеорегистратор с GPS-информатором

Не так давно в линейке Street Storm появился новый автомобильный видеорегистратор CVR-N8410-G со встроенным GPS-модулем. Эта модель помимо фиксации скорости движения также поддерживает вывод уведомлений по стационарным полицейским камерам и радарам.

Street Storm CVR-N8410-G обзор

Средняя стоимость на момент публикации обзора составляет 5790 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется устройство в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Street Storm CVR-N8410-G в компактном корпусе. Основным материалом выступает матовый пластик, на лицевой стороне декоративная накладка с текстурным рисунком.

В этом устройстве GPS-антенна встроена в основной блок, а не выведена в элемент крепления. Расположена она в верхней части.

По центру лицевой стороны находится объектив, собранный из группы стеклянных линз с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 155 градусов.

На правом торце microUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК для передачи файлов. Рядом с ним кнопка перезагрузки и сброса настроек.

Изображение выводится на 2-дюймовый цветной дисплей. Во время движения на него выводятся данные по рабочим режимам и уведомления по стационарно расположенным комплексам.

Дополнительно к визуальной информации поддерживаются звуковые и голосовые уведомления внятным голосом.

Под блоком дисплея находятся четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо.

Слева кнопка включения и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На стекле Street Storm CVR-N8410-G фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля, позволяя организовать скрытый монтаж под обшивкой.

Настройки

Весь набор опций управления собран в виде общего списка. Первыми идут пункты для коррекции режима видеосъемки. Изменяется разрешение и длительность роликов. Включаются/отключаются датчики и штамп записи.

Следом идут пункты тонкой настройки информатора с выбором скоростных режимов, выключение отдельных типов радаров.

Тесты

Видеорегистратор поддерживает вывод уведомлений по стационарным камерам. С официального сайта можно будет загрузить обновление базы. Наполнение отличное, присутствуют комплексы, установленные летом 2019 года. Дальность вывода оповещений можно будет настроить.

При отсутствии превышения можно будет не отвлекаться на звуковые уведомления, выбрав разрешенный лимит. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке движения, а также фиксация точек входа и выхода.

Дневная съемка Street Storm CVR-N8410-G

За обработку данных отвечает процессор General Plus 5168, работающий в паре с матрицей Galaxy Core. Вышла эта матрице недавно, большое внимание при её проектировании было уделено ночной съемкой.

Ночная съемка Street Storm CVR-N8410-G

Street Storm CVR-N8410-G поддерживает съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра в ночное и дневное время. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в ГАИ.

Итоги по Street Storm CVR-N8410-G

Street Storm CVR-N8410-G один из лучших видеорегистраторов, среди оснащенных GPS-модулем. Компактные габариты, частые обновления, съемка с высокой четкостью, емкие карты памяти, быстросъемное и поворотное крепление, понятный интерфейс, голосовые оповещения.