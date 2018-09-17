Обзор Street Storm CVR-N8520W.Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi

Продолжая изучение темы скрытной установки видеорегистраторов в автомобиле, сегодня мы поделимся опытом эксплуатации новинки Street Storm CVR-N8520W. Особенностью этой модели стали поддержка беспроводного подключения к смартфону, парковочный режим, IPS-дисплей и двухканальная съемка. Обзор будет интересен еще и изучением качества съемки процессора Novatek 96658 с матрицей Sony Exmor IMX323.

Street Storm CVR-N8520W обзор

На момент публикации продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 7000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора списком его ключевых особенностей и подробной таблицей с техническими характеристиками. Комплект включает основной блок, вторую камеру, кабель для подключения второй камеры, набор для крепления второй камеры, USB-кабель, наклейку с логотипом, сменную пластинку с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По конструкции Street Storm CVR-N8520W имеет приплюснутую трапециевидную форму, это объясняется форматом и способом установки. Его можно будет спрятать за салонным зеркалом или в верхней углу лобового стекла.

Основное крепление у него представляет собой компактную площадку с двухсторонним скотчем. Ставится и снимается боковым сдвигом. Блок не заметен и практически не выступает за пределы стекла.

Миниатюрный размер, отсутствие хромированных элементов отлично маскируют его со стороны улицы, делая его незаметным для вандалов и воров.

Продумана возможность организации скрытого подвода кабелей. Один кабель для получения сигнала с выносной камеры, второй подает питание. Длина с запасом, мы провели монтаж в салоне внедорожника и не испытывали затруднений.

Корпус адаптера питания с откидной крышкой, под которой скрывается USB-разъем. С учетом ограниченного количества прикуривателей в автомобилях, владелец не будет испытывать проблем с зарядкой смартфона или подключением навигатора.

Изображение в Street Storm CVR-N8520W выводится на 2.45-дюймовый IPS-дисплей с высокой четкостью и широкими углами обзора. В большинстве моделей конкуренты продолжают ставить LCD.

Под экраном выведены четыре механические кнопки с маркировкой. Площадь кнопок оптимальна для управления пальцами, они хорошо зафиксированы в корпусе не люфтят.

Объектив видеорегистратора можно поднимать и опускать, изменяя угол съемки. Оптика собрана из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов.

Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD, устройство поддерживает накопители объемом до 64 Гбайт.

В комплекте идет выносная камера, выполненная в герметичном корпусе. В зависимости от задач пользователь сможет установить его на заднее стекло или на рамке номерного знака. Второй вариант имеет свои преимущества в виде подсветки в ночное время при включении задней передачи.

Софт

Street Storm CVR-N8520W оснащен Wi-Fi модулем с поддержкой синхронизации со смартфоном. Приложение доступно для iOS и Android. Беспроводное подключение дает возможность удаленного контроля видео- и фотосъемки.

Выводится список отснятых файлов с просмотром и выгрузкой в память смартфона. Так можно будет делать копии файлов.

Настройка

Проводится настройка приложения и работы видеорегистратора.На встроенный экран видеорегистратора выводится изображение с двух камер с быстрым переключением между ними в один клик. При включении задней передачи приоритет автоматически переводится на заднюю камеру.

Тесты

Также можно провести настройку работы системы. Выставляется разрешение и длительность съемки. Меняются общие параметры системы. Меню интуитивно понятно. Пользоваться полноценно видеорегистратором можно, как с заводскими настройками, так и осуществив тонкую настройку.Поддерживается парковочный режим, после его активации устройство остается в спящем режиме и включается при тряске (срабатывание G-сенсора), записывая все что происходит вокруг автомобиля.Построен Street Storm CVR-N8520W на базе платформы Novatek 96658 с матрицей Sony Exmor IMX323. Видео записывается со скоростью 30 кадров в секунду с Full HD разрешением. Видеосъемка проводится без пропущенных интервалов с заданными отрезками времени. Во время движения можно защитить файлы от перезаписи.

Картинка с высокой четкостью и хорошей детализацией. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Шумы и артефакты не замечены. Видеорегистратор обеспечивает необходимые доказательства при движении в любую погоду и время.

Вторая камера дает съемку того, что происходит позади автомобиля. Разрешение съемки у нее ниже основного потока. Записываются все файлы в общую папку, для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Итоги по Street Storm CVR-N8520W

Street Storm CVR-N8520W – качественный и хорошо сбалансированный видеорегистратор с двухканальной съемкой и возможностью скрытого монтажа, выдающий картинку с высокой четкостью и детализацией. Из дополнительных плюсов отметим встроенный Wi-Fi, парковочный режим, IPS-дисплей, помощь во время парковки, удобный интерфейс, наличие защиты IP67 у выносной камеры, поддержку емких накопителей, быстросъемное и надежное крепление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".