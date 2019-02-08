Обзор Street Storm CVR-N8710W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Не так давно компания Street Storm пополнила линейку видеорегистраторов, оснащенных Wi-Fi модулем, выпустив Street Storm CVR-N8710W-G. Напомним, модели этой серии позволяют дистанционного переносить записанные файлы, просматривать изображение с камеры и проводить детальные настройки работы. Рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей.

Street Storm CVR-N8710W-G обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, сменную ленту двухстороннего скотча, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Street Storm CVR-N8710W-G предполагает проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля. Форма в виде трапеции, не выступает заметно за пределы лобового стекла.

В основании расположен съемный блок крепления. Используется тут двухсторонний скотч. Снимается видеорегистратор сдвигом вверх.

Разъем питания находится на верхнем торце. Это miniUSB, владелец сможет спрятать лишнюю длину под обшивкой, видимым останется только ограниченный участок.

На фронтальной стороне расположен поворотный блок объектива. Диапазон регулировки широкий, установить можно будет в автомобилях с разным типом кузова.

Используется группа стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

На стороне водителя, размещенный под углом, 2.45-дюймовый дисплей. С помощью него можно будет контролировать направление съемки, просматривать ролики и проводить настройки.

Под экраном четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Зафиксированы хорошо, не люфтят.

На правом торце у Street Storm CVR-N8710W-G разъем USB, он пригодится для передачи файлов на ПК и обновления прошивки.

С противоположной стороны кнопка включения и слот для карты памяти. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Настройки

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально регистратор производит впечатление премиального продукта.

С экрана видеорегистратора можно будет настроить разрешение съемки, длительность роликов. Провести корректировку яркости и экспозиции. Выключить штамп скорости и GPS-модуля. Во время движения можно будет защитить ролик от перезаписи и выключить микрофон.

Wi-Fi

Для взаимодействия с экрана необходимо будет загрузить приложение DashGo. Wi-Fi соединение активируется вручную, после этого остается подключиться к сети. Главный экран в виде плиток с разделами.

Выводится потоковое изображение с камеры. Будет полезно если экран видеорегистратора находится не в прямой видимости.

Вкладка с выводом записанных файлов. Отсюда можно будет удалить видео с карты памяти или загрузить в память смартфона, создав копию.

Тесты

Есть раздел со списком настроек видеорегистратора.GPS-модуль в Street Storm CVR-N8710W-G используется для фиксации маршрута и скорости. Эти данные можно будет просмотреть в дальнейшем и использовать в качестве доказательной базы.

Установлен процессор Novatek 96658 с высокочувствительной матрицей Sony Exmor IMX323. Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Итоги по Street Storm CVR-N8710W-G

Ночью и днем ролики с высокой резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.Street Storm CVR-N8710W-G продемонстрировал высокое качество съемки с разными уровнями освещения. Возможность скрытой установки, беспроводное управление с экрана смартфона, GPS-модуль, ИК-фильтр, поддержка емких накопителей, надежное крепление, парковочный режим с автономным питанием.