Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

В наше распоряжение попал Street Storm CVR-N8810W-G видеорегистратор с GPS и Wi-Fi. Помимо этого, новинка оснащена процессором Novatek 96660, обеспечивающим съемку с высокой детализацией и резкостью. Интересна она еще будет возможностью скрытого монтажа в салоне автомобиля. Рекомендованная стоимость составляет 9490 рублей.
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Street Storm CVR-N8810W-G обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, ленты 3M-скотча, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен Street Storm CVR-N8810W-G в компактном корпусе из черного пластика. Для крепления используется лента с 3M-скотчем.
Под блоком объектива, собранного из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов, находится рычаг, отвечающий за изменение угла наклона.
Выбранное положение объектив в последующем при движении по неровным дорогам не смещается. Использование площадки с 3М-скотчем исключает риск падения на приборную панель во время эксплуатации в холодное время года.
Установленный на стекле видеорегистратор не привлекает внимание со стороны улицы и не отнимает полезной площади обзора.
Изображение выводится на 2.45-дюймовый экран. Расположен экран под углом. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.
Под экраном пять механических кнопок с нанесенной рядом маркировкой. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, не дребезжат.
Справа microUSB, используемый для подачи питание. Слева слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.
Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. В качестве опции предлагается кабель для прямого подключения к бортовой сети автомобиля.
Wi-FiВидеорегистратор Street Storm CVR-N8810W-G оснащен Wi-Fi модулем. Включив его длительным нажатием на кнопку, владелец получает возможность подключиться к нему со смартфона. Устанавливается приложение, доступное для iOS и Android устройств.
Главный экран оформлен в виде плиток. Есть опция потоковой трансляции изображения с камеры. Так можно будет контролировать направление съемки при скрытой установке.
Из полезных возможностей стоит отметить вывод списка отснятых файлов с загрузкой выбранных файлов. Создается копия важных файлов.
С экрана смартфона можно будет проводить детальные настройки видеорегистратора.
НастройкиВ Street Storm CVR-N8810W-G проводить настройки позволит также встроенный экран. Две вкладки с детальной настройкой съемки и общих параметров. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов, HDR и WDR.
Есть возможность настройки вывода скорости с GPS-модуля, корректировка общих параметров работы системы.