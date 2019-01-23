Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

В наше распоряжение попал Street Storm CVR-N8810W-G видеорегистратор с GPS и Wi-Fi. Помимо этого, новинка оснащена процессором Novatek 96660, обеспечивающим съемку с высокой детализацией и резкостью. Интересна она еще будет возможностью скрытого монтажа в салоне автомобиля. Рекомендованная стоимость составляет 9490 рублей.

Street Storm CVR-N8810W-G обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, ленты 3M-скотча, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Street Storm CVR-N8810W-G в компактном корпусе из черного пластика. Для крепления используется лента с 3M-скотчем.

Под блоком объектива, собранного из группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов, находится рычаг, отвечающий за изменение угла наклона.

Выбранное положение объектив в последующем при движении по неровным дорогам не смещается. Использование площадки с 3М-скотчем исключает риск падения на приборную панель во время эксплуатации в холодное время года.

Установленный на стекле видеорегистратор не привлекает внимание со стороны улицы и не отнимает полезной площади обзора.

Изображение выводится на 2.45-дюймовый экран. Расположен экран под углом. Изображение хорошо читается под разными углами обзора.

Под экраном пять механических кнопок с нанесенной рядом маркировкой. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, не дребезжат.

Справа microUSB, используемый для подачи питание. Слева слот для карты памяти формата microSD, поддерживаются емкие накопители.

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. В качестве опции предлагается кабель для прямого подключения к бортовой сети автомобиля.

Wi-Fi

Видеорегистратор Street Storm CVR-N8810W-G оснащен Wi-Fi модулем. Включив его длительным нажатием на кнопку, владелец получает возможность подключиться к нему со смартфона. Устанавливается приложение, доступное для iOS и Android устройств.

Главный экран оформлен в виде плиток. Есть опция потоковой трансляции изображения с камеры. Так можно будет контролировать направление съемки при скрытой установке.

Из полезных возможностей стоит отметить вывод списка отснятых файлов с загрузкой выбранных файлов. Создается копия важных файлов.

С экрана смартфона можно будет проводить детальные настройки видеорегистратора.

Настройки

В Street Storm CVR-N8810W-G проводить настройки позволит также встроенный экран. Две вкладки с детальной настройкой съемки и общих параметров. Выставляются разрешение съемки, длительность роликов, HDR и WDR.

Есть возможность настройки вывода скорости с GPS-модуля, корректировка общих параметров работы системы.

Тесты

Super HD день Street Storm CVR-N8810W-G

Установлен процессор Novatek 96660, обрабатывающий изображение с матрицы OmniVision OV4689. Есть GPS-модуль, фиксирующий маршрут движения и скорость. Максимальное разрешение Super HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Super HD ночь Street Storm CVR-N8810W-G

Full HD день Street Storm CVR-N8810W-G

Full HD разрешение идет с увеличенной до 60 кадров в секунду. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Full HD ночь Street Storm CVR-N8810W-G

Итоги по Street Storm CVR-N8810W-G

Ночью регистратор демонстрирует высокое качество съемки, в деталях фиксируя участников дорожного движения, разметку и дорожные знаки.Street Storm CVR-N8810W-G – технологичный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-модулями. К его преимуществам отнесем скрытый монтаж, компактные габариты, надежное крепление, приложение на смартфон, поддержка емких накопителей, фиксация скорости движения.