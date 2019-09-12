Обзор Street Storm CVR-N8820W-G. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Street Storm CVR-N8820W-G с поддержкой двухканальной съемки. Как и протестированный нами ранее, он оснащен Wi-Fi модулем с возможностью взаимодействия со смартфоном и GPS для фиксации маршрута движения. Рекомендованная стоимость составляет 11 790.

Street Storm CVR-N8820W-G обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы. Комплект включает адаптер питания, внешнюю камеру, USB-кабель, сменную пластину двухстороннего скотча, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В Street Storm CVR-N8820W-G вместо привычного крепления с вакуумной присоской используется площадка с двухсторонним скотчем.

Это дало не только повышение надежности крепления, особенно в зимний период, но и уменьшение габаритов в собранном состоянии. Он не отнимает полезной площади обзора и может устанавливаться скрытно.

Форма корпуса в виде усеченной трапеции. 2.45-дюймовый IPS-дисплей расположен под углом. Поддерживается режим автоматического отключения через заданный интервал времени.

Он же будет полезен во время парковки, выводя изображения с внешней камеры. Вместе с потоковой картинкой отображается разметка.

Внешняя камера у видеорегистратора выполнена в защищенном корпусе, соответствуя стандарту IP67.

Управляется устройство с помощью группы механических кнопок с нанесенной маркировкой, расположенных под экраном.

На левой грани выведен microUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК. Ниже скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона.

Справа гнездо для подключения второй камеры. Длина проводов позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Запись ведется на карту памяти формата microSD.

На фронтальной стороне расположен 7-линзовый объектив с углом обзора в 170 градусов. Угол наклона регулируется, для удобства снизу выведен рычажок.

Меню

Провести тонкие настройки можно будет с экрана Street Storm CVR-N8820W-G. Меняется разрешение съемки и длительность роликов. Меняются яркость и экспозиция. Выключается WDR и микрофон.

Активируется беспроводное подключение и задаются параметры доступа. Проводятся корректировки общих параметров.

Софт

Видеорегистратор оснащен Wi-Fi модулем для синхронизации со смартфоном. Приложение доступно для iOS и Android устройств. Выводится потоковое изображение с двух камер с возможностью переключения между ними.

Проводятся настройки работы устройства. Здесь же отображается свободное место на карте памяти. Выбранные файлы с карты памяти переносятся в память смартфона в виде резервной копии.

Тесты

Основная камера ночь Street Storm CVR-N8820W-G

За обработку изображения с матрицы Sony Exmor IMX307 отвечает процессор Novatek 96660. Разрешение основной камеры Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Резкость держится по всей площади кадра в дневное и ночное время. Номерные знаки читаемы. Фиксируются скорость и маршрут.

Вторая камера ночь Street Storm CVR-N8820W-G

Основная камера день Street Storm CVR-N8820W-G

Вторая камера пишет в HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы записываются в общую папку с маркировкой A и B в имени.

Вторая камера день Street Storm CVR-N8820W-G

Итоги по Street Storm CVR-N8820W-G

Street Storm CVR-N8820W-G – двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-модулями. Его весомым преимуществом является возможность скрытой установки в салоне автомобиля. Устройство продемонстрировало стабильную работу и высокое качество съемки.