Обзор Street Storm CVR-N8820W-G. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Street Storm CVR-N8820W-G с поддержкой двухканальной съемки. Как и протестированный нами ранее, он оснащен Wi-Fi модулем с возможностью взаимодействия со смартфоном и GPS для фиксации маршрута движения. Рекомендованная стоимость составляет 11 790.
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Street Storm CVR-N8820W-G обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы. Комплект включает адаптер питания, внешнюю камеру, USB-кабель, сменную пластину двухстороннего скотча, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ Street Storm CVR-N8820W-G вместо привычного крепления с вакуумной присоской используется площадка с двухсторонним скотчем.
Это дало не только повышение надежности крепления, особенно в зимний период, но и уменьшение габаритов в собранном состоянии. Он не отнимает полезной площади обзора и может устанавливаться скрытно.
Форма корпуса в виде усеченной трапеции. 2.45-дюймовый IPS-дисплей расположен под углом. Поддерживается режим автоматического отключения через заданный интервал времени.
Он же будет полезен во время парковки, выводя изображения с внешней камеры. Вместе с потоковой картинкой отображается разметка.
Внешняя камера у видеорегистратора выполнена в защищенном корпусе, соответствуя стандарту IP67.
Управляется устройство с помощью группы механических кнопок с нанесенной маркировкой, расположенных под экраном.
На левой грани выведен microUSB, используемый для подачи питания и подключения к ПК. Ниже скрытая кнопка перезагрузки и отверстие микрофона.
Справа гнездо для подключения второй камеры. Длина проводов позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Запись ведется на карту памяти формата microSD.
На фронтальной стороне расположен 7-линзовый объектив с углом обзора в 170 градусов. Угол наклона регулируется, для удобства снизу выведен рычажок.
МенюПровести тонкие настройки можно будет с экрана Street Storm CVR-N8820W-G. Меняется разрешение съемки и длительность роликов. Меняются яркость и экспозиция. Выключается WDR и микрофон.
Активируется беспроводное подключение и задаются параметры доступа. Проводятся корректировки общих параметров.
СофтВидеорегистратор оснащен Wi-Fi модулем для синхронизации со смартфоном. Приложение доступно для iOS и Android устройств. Выводится потоковое изображение с двух камер с возможностью переключения между ними.
Проводятся настройки работы устройства. Здесь же отображается свободное место на карте памяти. Выбранные файлы с карты памяти переносятся в память смартфона в виде резервной копии.