Обзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2018-11-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TOMAHAWK APACHE; [426]
Сигнатурные технологии детектирования комплексов контроля скорости продемонстрировали свою эффективность как в условиях эксплуатации в мегаполисе, так и на трассе. Точное определение типа комплекса, фильтрация помех обеспечивает комфортную эксплуатацию и профилактику получения «писем счастья». Не так давно компания TOMAHAWK расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов, выпустив TOMAHAWK APACHE с поддержкой съемки в Super HD качестве.

TOMAHAWK APACHE

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TOMAHAWK APACHE обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-картридер, техническую документацию.

TOMAHAWK APACHE

Внешний вид

Выполнен TOMAHAWK APACHE в корпусе из черного пластика с внешним матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов, все детали идеально подогнаны к друг другу без зазоров.

TOMAHAWK APACHE

Изображение выводится на 2.7-дюймовый ЖК-экран. Обеспечивается хороший уровень информативности и контроля.

TOMAHAWK APACHE

Картинка читается под разными углами обзорами. Вместе с потоком с камеры, выводятся данные по текущей скорости движения, активному режиму работы и технические параметры.

TOMAHAWK APACHE

Экран тут дополнен светодиодным индикатором, расположенным в верхней зоне. Боковым зрением водитель сможет контролировать важные изменения в работе системы, без необходимости отвлекаться от дороги.

TOMAHAWK APACHE

Также выводятся звуковые и голосовые предупреждения внятным женским голосом. Уровень громкости меняется кликом на кнопку. На максимальном режиме, уведомления не будут пропущены и при работающей в салоне магнитоле.

TOMAHAWK APACHE

Справа и слева у TOMAHAWK APACHE по две механические кнопки с нанесенной на фронтальной стороне маркировкой. С помощью них переключаются пресеты настроек, изменяется громкость и яркость, выключается микрофон, активируется меню управления.

TOMAHAWK APACHE

Дополнительно на левом торце выведена, окрашенная в красный цвет кнопка, отвечающая за остановку и запуск видеозаписи.

TOMAHAWK APACHE

TOMAHAWK APACHE

На правом торце слот под карту памяти формата microSD и гнездо питания. Сверху кнопка включения и паз под крепление.

TOMAHAWK APACHE

TOMAHAWK APACHE

Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепежа с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Во время движения по неровным дорогам не дребезжит.

TOMAHAWK APACHE

Настройки

Меню опций управления оформлено в виде плиток. Все наглядно и интуитивно. Меню не перегружено лишними настройками.

TOMAHAWK APACHE

В разделе видеозапись можно выбрать разрешение съемки, длительность роликов.

TOMAHAWK APACHE

Выбираются скоростные лимиты для всех трех режимов работы радар-детектора.

TOMAHAWK APACHE

В разделе GPS выключаются уведомления по отдельному типу камер.

TOMAHAWK APACHE

Доступен также раздел с общими параметрами.

TOMAHAWK APACHE

Радар-детектор

TOMAHAWK APACHE для детектирования мобильных камер использует сигнатурные технологии. Работает корректно, заблаговременно определяя все типы радаров, встречаемых на российских дорогах, включая КОРДОН, ПОЛИСКАН, ЛИСД и БИНАР. На экране при детектировании выводится диапазон, сила сигнала и название комплекса.

TOMAHAWK APACHE

КОРДОН-М уверенно детектируется на расстоянии 200-300 метров. Дальности определения хватает для принятия решения о необходимости снижения скорости.

TOMAHAWK APACHE

КРИС детектируется на расстоянии 1200 метров.

TOMAHAWK APACHE

Навигационный модуль использует совместный сигнал GPS и ГЛОНАСС, на холодный старт не уходит много времени. Точность определения скорости высокая, в последующем эти данные используются для коррекции активности вывода звуковых уведомлений.

TOMAHAWK APACHE

Наполнение базы хорошее, обновления выходят регулярно. За время длительных тестов не были замечены стационарно размещенные комплексы, по которым не выводились голосовые уведомления. По таким система произносится разрешенная скорость на участке, дальность до размещения, тип комплекса. При наличии превышения скорости выше лимита активность уведомлений усиливается.

Видеозапись

Построен видеорегистратор на базе платформы MStar 8328P с матрицей OmniVision OV4689. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется стеклянная оптика с углом обзора в 150 градусов. Кодек H.264.

Super HD день TOMAHAWK APACHE

Super HD ночь TOMAHAWK APACHE

Ролики с хорошим уровнем детализации. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Full HD день TOMAHAWK APACHE

Full HD ночь TOMAHAWK APACHE

В настройках для экономии места можно снизить разрешение до Full HD. Резкость держится по всей площади кадра. За автономную съемку в этой модели отвечает аккумулятор с емкостью 500 мАч.

Итоги по TOMAHAWK APACHE

TOMAHAWK APACHE хорошо сбалансированный комбо-видеорегистартор флагманского уровня, демонстрирующий минимальное количество ложных срабатываний и точное детектирование как мобильных, так и стационарных комплексов. За время длительных тестов проблем и сбоев в его работе замечено не было.

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