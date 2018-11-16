Обзор TOMAHAWK APACHE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сигнатурные технологии детектирования комплексов контроля скорости продемонстрировали свою эффективность как в условиях эксплуатации в мегаполисе, так и на трассе. Точное определение типа комплекса, фильтрация помех обеспечивает комфортную эксплуатацию и профилактику получения «писем счастья». Не так давно компания TOMAHAWK расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов, выпустив TOMAHAWK APACHE с поддержкой съемки в Super HD качестве.

TOMAHAWK APACHE обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-картридер, техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен TOMAHAWK APACHE в корпусе из черного пластика с внешним матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов, все детали идеально подогнаны к друг другу без зазоров.

Изображение выводится на 2.7-дюймовый ЖК-экран. Обеспечивается хороший уровень информативности и контроля.

Картинка читается под разными углами обзорами. Вместе с потоком с камеры, выводятся данные по текущей скорости движения, активному режиму работы и технические параметры.

Экран тут дополнен светодиодным индикатором, расположенным в верхней зоне. Боковым зрением водитель сможет контролировать важные изменения в работе системы, без необходимости отвлекаться от дороги.

Также выводятся звуковые и голосовые предупреждения внятным женским голосом. Уровень громкости меняется кликом на кнопку. На максимальном режиме, уведомления не будут пропущены и при работающей в салоне магнитоле.

Справа и слева у TOMAHAWK APACHE по две механические кнопки с нанесенной на фронтальной стороне маркировкой. С помощью них переключаются пресеты настроек, изменяется громкость и яркость, выключается микрофон, активируется меню управления.

Дополнительно на левом торце выведена, окрашенная в красный цвет кнопка, отвечающая за остановку и запуск видеозаписи.

На правом торце слот под карту памяти формата microSD и гнездо питания. Сверху кнопка включения и паз под крепление.

Фиксируется на лобовом стекле при помощи крепежа с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона. Во время движения по неровным дорогам не дребезжит.

Настройки

Меню опций управления оформлено в виде плиток. Все наглядно и интуитивно. Меню не перегружено лишними настройками.

В разделе видеозапись можно выбрать разрешение съемки, длительность роликов.

Выбираются скоростные лимиты для всех трех режимов работы радар-детектора.

В разделе GPS выключаются уведомления по отдельному типу камер.

Доступен также раздел с общими параметрами.

Радар-детектор

TOMAHAWK APACHE для детектирования мобильных камер использует сигнатурные технологии. Работает корректно, заблаговременно определяя все типы радаров, встречаемых на российских дорогах, включая КОРДОН, ПОЛИСКАН, ЛИСД и БИНАР. На экране при детектировании выводится диапазон, сила сигнала и название комплекса.

КОРДОН-М уверенно детектируется на расстоянии 200-300 метров. Дальности определения хватает для принятия решения о необходимости снижения скорости.

КРИС детектируется на расстоянии 1200 метров.

Навигационный модуль использует совместный сигнал GPS и ГЛОНАСС, на холодный старт не уходит много времени. Точность определения скорости высокая, в последующем эти данные используются для коррекции активности вывода звуковых уведомлений.

Видеозапись

Super HD день TOMAHAWK APACHE

Наполнение базы хорошее, обновления выходят регулярно. За время длительных тестов не были замечены стационарно размещенные комплексы, по которым не выводились голосовые уведомления. По таким система произносится разрешенная скорость на участке, дальность до размещения, тип комплекса. При наличии превышения скорости выше лимита активность уведомлений усиливается.Построен видеорегистратор на базе платформы MStar 8328P с матрицей OmniVision OV4689. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется стеклянная оптика с углом обзора в 150 градусов. Кодек H.264.

Super HD ночь TOMAHAWK APACHE

Full HD день TOMAHAWK APACHE

Ролики с хорошим уровнем детализации. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в дневное и ночное время.

Full HD ночь TOMAHAWK APACHE

Итоги по TOMAHAWK APACHE

В настройках для экономии места можно снизить разрешение до Full HD. Резкость держится по всей площади кадра. За автономную съемку в этой модели отвечает аккумулятор с емкостью 500 мАч.TOMAHAWK APACHE хорошо сбалансированный комбо-видеорегистартор флагманского уровня, демонстрирующий минимальное количество ложных срабатываний и точное детектирование как мобильных, так и стационарных комплексов. За время длительных тестов проблем и сбоев в его работе замечено не было.