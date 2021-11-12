Обзор TRENDVISION X1 MAX. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистартор TRENDVISION X1 MAX сочетает в компактном корпусе, GPS-модуль, точку доступа Wi-Fi, быстросъемный магнитный крепеж и поддержку съемку в двухканальном режиме. При этом GPS используется не только для записи дополнительных данных, но и для вывода предупреждений по стационарным радарам и камерам.
Его средняя стоимость составляет 6 990 рублей.
Комплектация
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, ленту с двухсторонним скотчем, инструкцию на русском языке. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.
TRENDVISION X1 MAX обзор
Внешний вид
Выполнено устройство в компактном корпусе из черного пластика. На лицевой стороне выведен объектив, выступающий над основной плоскостью.
В оптической схеме используются шесть стеклянных линз с диафрагмой F/2.0. Угол обзора в 150 градусов.
Внешне видеорегистратор напоминает экшен-камеру. По габаритам они также сопоставимы.
На верхней грани углубление с группой медных контактов и парой магнитов. Обеспечивается надежный захват в комплектном крепеже.
Выполнено оно в виде компактной площадки со сквозным способом подачи питания. подключается кабель питания в основание крепежа.
Снимается и ставится быстро. При длительной парковке в неблагополучных районах можно будет снять без риска повреждения крепежа.
На стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Надежный способ в условиях морозов в российских реалиях.
Возможности ножки ограничены только наклоном, повороты в стороны не поддерживаются. Выбранное положение не смещается.
На левой грани разъем microUSB и слот для карты памяти. Тестирование TRENDVISION X1 MAX велось с картой памяти объемом 256 Гбайт.
С противоположной стороны выведена решетка динамика. Он тут используется для звуковых и голосовых предупреждений.
На нижнем торце у видеорегистратора механические кнопки управления. Для удобства поиска нужной маркировка выведена на нижней рамке дисплея. Дополнен этот набор механической кнопкой на верхней грани.
Для вывода изображения оснащен дисплеем с диагональю 2.35 дюймов. Хорошая читаемость под разными углами наклона. Экран в этой модели помимо типовых сценариев используется для вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам.
Наполнение у базы хорошее. В условиях мегаполиса вполне можно будет отказаться от установки отдельного радар-детектора, особенно если нет злоупотребления с нарушением правил ПДД.
Батарея в TrendVision X1 заменена на суперконденсатор. Он не подвержен вздутию под лучами солнца и при морозах, увеличивая срок службы. Из минусов нет возможности эксплуатации вне автомобиля, заряда достаточно только для корректного завершения записи текущего ролика.
Сопровождается внешней камерой, выполненной в защищенном корпусе. Которую можно будет установить в районе номерного знака. Длины питающих и интерфейсных кабелей с запасом для укладки под обшивкой. В салоне видимым остается только ограниченный участок.
Настройки
С экрана видеорегистратора можно провести детальные настройки работы системы и самого видеорегистратора.
Управление работой информатора. Синхронизация времени. Просмотр данных по спутникам.
Отдельно отметим пункт с QR-кодом для загрузки приложения и активации Wi-Fi соединения.
Софт
Для iOS и Android доступно бесплатное приложение, которое после подключения к точке доступа открывает возможность взаимодействия с видеорегистратором используя экран смартфона.
Потоковое изображение с камеры. Кнопки видеосъемки и создания фотоснимка. Переключение между камерами.
Проведение базовых настроек видеосъемки. Форматирование карты памяти.
Вывод списка отснятых файлов с карты памяти. Каждый из них можно скачать в память телефона или удалить.
Тесты
Оснащен TRENDVISION X1 MAX процессором Mstar 8336 и матрицей GalaxyCore GC2053 в основном блоке. Пишет видео с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оценить качество съемки с двух каналов можно в представленных ниже примерах.
Дневная съемка TRENDVISION X1 MAX
Ночная съемка TRENDVISION X1 MAX
Вторая камера TRENDVISION X1 MAX
Итоги
TRENDVISION X1 MAX – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный GPS и Wi-Fi, выполненный в компактном корпусе. Быстросъемный магнитный крепеж, приложение для смартфона, скрытый монтаж в салоне автомобиля, частое обновление базы данных, суперконденсатор.TRENDVISION X1 MAX
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