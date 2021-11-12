Обзор TRENDVISION X1 MAX. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистартор TRENDVISION X1 MAX сочетает в компактном корпусе, GPS-модуль, точку доступа Wi-Fi, быстросъемный магнитный крепеж и поддержку съемку в двухканальном режиме. При этом GPS используется не только для записи дополнительных данных, но и для вывода предупреждений по стационарным радарам и камерам.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 6 990 рублей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, ленту с двухсторонним скотчем, инструкцию на русском языке. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

TRENDVISION X1 MAX обзор

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе из черного пластика. На лицевой стороне выведен объектив, выступающий над основной плоскостью.

В оптической схеме используются шесть стеклянных линз с диафрагмой F/2.0. Угол обзора в 150 градусов.

Внешне видеорегистратор напоминает экшен-камеру. По габаритам они также сопоставимы.

На верхней грани углубление с группой медных контактов и парой магнитов. Обеспечивается надежный захват в комплектном крепеже.

Выполнено оно в виде компактной площадки со сквозным способом подачи питания. подключается кабель питания в основание крепежа.

Снимается и ставится быстро. При длительной парковке в неблагополучных районах можно будет снять без риска повреждения крепежа.

На стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Надежный способ в условиях морозов в российских реалиях.

Возможности ножки ограничены только наклоном, повороты в стороны не поддерживаются. Выбранное положение не смещается.

На левой грани разъем microUSB и слот для карты памяти. Тестирование TRENDVISION X1 MAX велось с картой памяти объемом 256 Гбайт.

С противоположной стороны выведена решетка динамика. Он тут используется для звуковых и голосовых предупреждений.

На нижнем торце у видеорегистратора механические кнопки управления. Для удобства поиска нужной маркировка выведена на нижней рамке дисплея. Дополнен этот набор механической кнопкой на верхней грани.

Для вывода изображения оснащен дисплеем с диагональю 2.35 дюймов. Хорошая читаемость под разными углами наклона. Экран в этой модели помимо типовых сценариев используется для вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам.

Настройки

Наполнение у базы хорошее. В условиях мегаполиса вполне можно будет отказаться от установки отдельного радар-детектора, особенно если нет злоупотребления с нарушением правил ПДД.Батарея в TrendVision X1 заменена на суперконденсатор. Он не подвержен вздутию под лучами солнца и при морозах, увеличивая срок службы. Из минусов нет возможности эксплуатации вне автомобиля, заряда достаточно только для корректного завершения записи текущего ролика.Сопровождается внешней камерой, выполненной в защищенном корпусе. Которую можно будет установить в районе номерного знака. Длины питающих и интерфейсных кабелей с запасом для укладки под обшивкой. В салоне видимым остается только ограниченный участок.С экрана видеорегистратора можно провести детальные настройки работы системы и самого видеорегистратора.

Управление работой информатора. Синхронизация времени. Просмотр данных по спутникам.

Отдельно отметим пункт с QR-кодом для загрузки приложения и активации Wi-Fi соединения.

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение, которое после подключения к точке доступа открывает возможность взаимодействия с видеорегистратором используя экран смартфона.

Потоковое изображение с камеры. Кнопки видеосъемки и создания фотоснимка. Переключение между камерами.

Проведение базовых настроек видеосъемки. Форматирование карты памяти.

Тесты

Дневная съемка TRENDVISION X1 MAX

Ночная съемка TRENDVISION X1 MAX

Вторая камера TRENDVISION X1 MAX

Итоги

Вывод списка отснятых файлов с карты памяти. Каждый из них можно скачать в память телефона или удалить.Оснащен TRENDVISION X1 MAX процессором Mstar 8336 и матрицей GalaxyCore GC2053 в основном блоке. Пишет видео с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оценить качество съемки с двух каналов можно в представленных ниже примерах.TRENDVISION X1 MAX – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный GPS и Wi-Fi, выполненный в компактном корпусе. Быстросъемный магнитный крепеж, приложение для смартфона, скрытый монтаж в салоне автомобиля, частое обновление базы данных, суперконденсатор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".