Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.
TrendVision 4K обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Стартовый набор включает внешнюю камеру с кабелем подключения и монтажным комплектом, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в классическом формате моноблока с расположенным на фронтальной стороне объективом. Общие габариты компактные.
На стекле занимает ограниченное пространство. Полезную площадь обзора не ограничивает.
Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Тестирование совпало с чередой морозов, температура опускалась ниже -30 градусов. Проблем с надежностью фиксации в таких условиях выявлено не было.
Само устройство крепится при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.
В основании крепления расположен разъем подачи питания, обеспечивая возможность скрытого монтажа проводки в салоне автомобиля.
TrendVision 4K дополнен внешней камерой, подключаемой с помощью кабеля. Длина его с запасом для автомобилей с разным типом кузова.
Выполнена камера в защищенном корпусе. Ее можно устанавливать, как в салоне, так и в районе номерного знака.
Установлена оптика с широким углом обзора. Собрана она из группы стеклянных линз.
На стороне водителя выведен цветной дисплей. Изображение с него хорошо читаются под разными углами наклона.
Слева разъем для внешней камеры, отверстие микрофона и слот для карты памяти microSD. Тестирование проводилось с накопителем объемом 64 Гбайт.
С противоположной стороны находится группа механических кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с интерфейсом.
НастройкиС экрана TrendVision 4K можно провести тонкие корректировки работы видеорегистратора. Предлагается несколько вариантов разрешения съемки.
Корректировка дополнительных параметров. Датчики и модули.
Изменение общих настроек системы.
Wi-FiДля устройств на базе iOS и Android можно загрузить приложение для дистанционного управления. Главный экран представляет собой иконки для доступа к основным разделам.
Вывод списка отснятых файлов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.
Просмотр потокового изображения с камеры.
Настройка ряда ключевых параметров.
Также можно провести актуализацию версии программного обеспечения.
ТестыПредлагается несколько вариантов съемки: 2160p FPS25 + 1080p FPS30, 1440p FPS 30 + 1080p FPS30, 1080p FPS30 + 1080p FPS 30. Все представленные ниже ролики были отсняты с максимально предлагаемым разрешением.
Дневная съемка TrendVision 4KУстановлен процессор NOVATEK NT96670. В основном блоке стоит матрица Sony 335. Эта связка обеспечивает высокую детализацию при эксплуатации в дневное и ночное время.
Ночная съемка TrendVision 4KВторой канал также предлагает хорошее качество съемки, лучше, чем у большинства двухканальных моделей.
Вторая камера TrendVision 4KПоддерживается HDR. Установленный тут GPS модуль используется для автоматического обновления данных по времени и дате, а также фиксации маршрута и скорости.
Итоги по TrendVision 4KTrendVision 4K – видеорегистартор с высоким качеством двухканальной съемки. Удобное быстросъемное магнитное крепление, скрытый монтаж в салоне, приложение для смартфона, поддержка емких накопителей, WDR и HDR, GPS-модуль.
TrendVision 4K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".