Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision 4K оснащен высокопроизводительным процессором Novatek NTK96670 и матрицей Sony 335. Реализована поддержка двухканальная съемка с разрешением 4К. На борту модули GPS и Wi-Fi. Отдельно отмечается удобное быстросъемное магнитное крепление.

TrendVision 4K

Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.

TrendVision 4K обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Стартовый набор включает внешнюю камеру с кабелем подключения и монтажным комплектом, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

TrendVision 4K

Внешний вид

Выполнен в классическом формате моноблока с расположенным на фронтальной стороне объективом. Общие габариты компактные.

TrendVision 4K

На стекле занимает ограниченное пространство. Полезную площадь обзора не ограничивает.

TrendVision 4K

Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Тестирование совпало с чередой морозов, температура опускалась ниже -30 градусов. Проблем с надежностью фиксации в таких условиях выявлено не было.

TrendVision 4K

Само устройство крепится при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.

TrendVision 4K

В основании крепления расположен разъем подачи питания, обеспечивая возможность скрытого монтажа проводки в салоне автомобиля.

TrendVision 4K

TrendVision 4K дополнен внешней камерой, подключаемой с помощью кабеля. Длина его с запасом для автомобилей с разным типом кузова.

TrendVision 4K

Выполнена камера в защищенном корпусе. Ее можно устанавливать, как в салоне, так и в районе номерного знака.

TrendVision 4K

Установлена оптика с широким углом обзора. Собрана она из группы стеклянных линз.

TrendVision 4K

На стороне водителя выведен цветной дисплей. Изображение с него хорошо читаются под разными углами наклона.

TrendVision 4K

Слева разъем для внешней камеры, отверстие микрофона и слот для карты памяти microSD. Тестирование проводилось с накопителем объемом 64 Гбайт.

TrendVision 4K

С противоположной стороны находится группа механических кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с интерфейсом.

Настройки

С экрана TrendVision 4K можно провести тонкие корректировки работы видеорегистратора. Предлагается несколько вариантов разрешения съемки.

TrendVision 4K

Корректировка дополнительных параметров. Датчики и модули.

TrendVision 4K

Изменение общих настроек системы.

TrendVision 4K

Wi-Fi

Для устройств на базе iOS и Android можно загрузить приложение для дистанционного управления. Главный экран представляет собой иконки для доступа к основным разделам.

TrendVision 4K

Вывод списка отснятых файлов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.

TrendVision 4K

Просмотр потокового изображения с камеры.

TrendVision 4K

Настройка ряда ключевых параметров.

TrendVision 4K

Также можно провести актуализацию версии программного обеспечения.

Тесты

Предлагается несколько вариантов съемки: 2160p FPS25 + 1080p FPS30, 1440p FPS 30 + 1080p FPS30, 1080p FPS30 + 1080p FPS 30. Все представленные ниже ролики были отсняты с максимально предлагаемым разрешением.

Дневная съемка TrendVision 4K

Установлен процессор NOVATEK NT96670. В основном блоке стоит матрица Sony 335. Эта связка обеспечивает высокую детализацию при эксплуатации в дневное и ночное время.

Ночная съемка TrendVision 4K

Второй канал также предлагает хорошее качество съемки, лучше, чем у большинства двухканальных моделей.

Вторая камера TrendVision 4K

Поддерживается HDR. Установленный тут GPS модуль используется для автоматического обновления данных по времени и дате, а также фиксации маршрута и скорости.

Итоги по TrendVision 4K

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision 4K – видеорегистартор с высоким качеством двухканальной съемки. Удобное быстросъемное магнитное крепление, скрытый монтаж в салоне, приложение для смартфона, поддержка емких накопителей, WDR и HDR, GPS-модуль.
TrendVision 4K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision 4K
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