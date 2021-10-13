Обзор TrendVision Bullet. Компактный Full HD видеорегистратор

Средняя стоимость – 5 990 рублей.
Установленный видеорегистартор не привлекает внимание со стороны улицы. Его можно не снимать на время длительной парковки, позволяя заснять видео при срабатывании датчиков удара и движения.
Но при необходимости корпус устройства можно будет снять, тут быстросъемный магнитный замок.
Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Перед установкой необходимо протереть участок стекла спиртовой салфеткой. В отличие присоски не будет теряться надежность крепления при эксплуатации в зимнее время.
После установки видеорегистратор можно будет вращать относительно точки крепления, подобрав необходимое направление съемки. Выбранное положение в последующем не смещается.
На правой грани TrendVision Bullet разъем miniUSB, скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти. Для хранения отснятых файлов можно выбрать карту памяти с объемом до 128 Гбайт.
Противоположную грань занимается мультифункциональная клавиша. С помощью нее можно сделать фотоснимок, защитить ролик от перезаписи.
У видеорегистратора нет дисплея. Вместо него пара индикаторов один из них отображает процесс активной видеосъемки, второй беспроводное соединение.
Есть G-сенсор, при срабатывании которого, текущий ролик автоматически защищается от перезаписи.
Комплектуется видеорегистратор зарядным устройством, подключаемое в прикуриватель. У него есть верхняя поворотная крышка, под которой расположен USB-разъем. Актуально с учетом того, что в большинстве автомобилей только один прикуриватель.
Можно будет провести зарядку смартфона или запитать еще один видеорегистратор. Например, установив сразу два TrendVision Bullet, один направив на дорогу, а вторым снимать салон, если эксплуатация идет в машине для работы в такси или служебном транспорте.
После подключения к точке доступа Wi-Fi, запускаемой с видеорегистратора, выводится потоковое изображение с камеры. С этого экрана можно сделать фотоснимок или запустить видеосъемку.
Вывести список отснятых фото и видеофайлов. Выбранные перенести, удалить или защитить от перезаписи.
Провести настройки параметров работы системы. Включить или отключить голосовые подсказки. Синхронизировать время со смартфоном. Меню и интерфейс приложения на русском языке.