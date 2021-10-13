Обзор TrendVision Bullet. Компактный Full HD видеорегистратор

Преимуществом тестируемого сегодня видеорегистратора TrendVision Bullet являются компактные габариты и возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля. их особенностей отмечается приложение для дистанционного подключения со смартфона, матрица с Sony Exmor IMX323 c ИК-фильтром и поддержка емких карт памяти.

Комплектация

Средняя стоимость – 5 990 рублей.Комплект включает дополнительную полоску двухстороннего 3М-скотча, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке с общей информацией по особенностям работы.

Внешний вид

Форма корпуса обыграна в названии – «пуля». Габариты очень компактны, и владелец сможет установить даже в участки лобового стекла за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади.

Установленный видеорегистартор не привлекает внимание со стороны улицы. Его можно не снимать на время длительной парковки, позволяя заснять видео при срабатывании датчиков удара и движения.

Но при необходимости корпус устройства можно будет снять, тут быстросъемный магнитный замок.

Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Перед установкой необходимо протереть участок стекла спиртовой салфеткой. В отличие присоски не будет теряться надежность крепления при эксплуатации в зимнее время.

После установки видеорегистратор можно будет вращать относительно точки крепления, подобрав необходимое направление съемки. Выбранное положение в последующем не смещается.

На правой грани TrendVision Bullet разъем miniUSB, скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти. Для хранения отснятых файлов можно выбрать карту памяти с объемом до 128 Гбайт.

Противоположную грань занимается мультифункциональная клавиша. С помощью нее можно сделать фотоснимок, защитить ролик от перезаписи.

У видеорегистратора нет дисплея. Вместо него пара индикаторов один из них отображает процесс активной видеосъемки, второй беспроводное соединение.

Есть G-сенсор, при срабатывании которого, текущий ролик автоматически защищается от перезаписи.

Комплектуется видеорегистратор зарядным устройством, подключаемое в прикуриватель. У него есть верхняя поворотная крышка, под которой расположен USB-разъем. Актуально с учетом того, что в большинстве автомобилей только один прикуриватель.

Софт

Можно будет провести зарядку смартфона или запитать еще один видеорегистратор. Например, установив сразу два TrendVision Bullet, один направив на дорогу, а вторым снимать салон, если эксплуатация идет в машине для работы в такси или служебном транспорте.Настройки и управление видеорегистратором ведется через бесплатное приложение, доступное для загрузки в магазинах приложений iOS и Android.

После подключения к точке доступа Wi-Fi, запускаемой с видеорегистратора, выводится потоковое изображение с камеры. С этого экрана можно сделать фотоснимок или запустить видеосъемку.

Вывести список отснятых фото и видеофайлов. Выбранные перенести, удалить или защитить от перезаписи.

Провести настройки параметров работы системы. Включить или отключить голосовые подсказки. Синхронизировать время со смартфоном. Меню и интерфейс приложения на русском языке.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Bullet

Ночная съемка TrendVision Bullet

Примеры фотоснимков (кликабельны)

TrendVision Bullet оснащен объективом, собранным из шести стеклянных линз. Нанесено ИК-покрытие, уменьшающее блики. Диафрагма F/1.8 и угол обзора 160 градусов. Применена связка из процессора Grain Media GM8135S с матрицей SONY IMX323.Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Это кодек H.264 в формате MP4. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 280 Мбайт на карте памяти.

Итог

TrendVision Bullet – видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и позволяющий организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Модуль Wi-Fi с бесплатным приложением, высокое качество съемки, зарядное устройство с дополнительным USB, магнитный крепеж.