Обзор TrendVision Bullet. Компактный Full HD видеорегистратор

Преимуществом тестируемого сегодня видеорегистратора TrendVision Bullet являются компактные габариты и возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля. их особенностей отмечается приложение для дистанционного подключения со смартфона, матрица с Sony Exmor IMX323 c ИК-фильтром и поддержка емких карт памяти.

TrendVision Bullet

Средняя стоимость – 5 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает дополнительную полоску двухстороннего 3М-скотча, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке с общей информацией по особенностям работы.

TrendVision Bullet

Внешний вид

Форма корпуса обыграна в названии – «пуля». Габариты очень компактны, и владелец сможет установить даже в участки лобового стекла за салонным зеркалом, не отнимая полезной площади.

TrendVision Bullet

Установленный видеорегистартор не привлекает внимание со стороны улицы. Его можно не снимать на время длительной парковки, позволяя заснять видео при срабатывании датчиков удара и движения.

TrendVision Bullet

Но при необходимости корпус устройства можно будет снять, тут быстросъемный магнитный замок.

TrendVision Bullet

Для фиксации используется площадка с двухсторонним скотчем. Перед установкой необходимо протереть участок стекла спиртовой салфеткой. В отличие присоски не будет теряться надежность крепления при эксплуатации в зимнее время.

TrendVision Bullet

После установки видеорегистратор можно будет вращать относительно точки крепления, подобрав необходимое направление съемки. Выбранное положение в последующем не смещается.

TrendVision Bullet

На правой грани TrendVision Bullet разъем miniUSB, скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти. Для хранения отснятых файлов можно выбрать карту памяти с объемом до 128 Гбайт.

TrendVision Bullet

Противоположную грань занимается мультифункциональная клавиша. С помощью нее можно сделать фотоснимок, защитить ролик от перезаписи.

TrendVision Bullet

У видеорегистратора нет дисплея. Вместо него пара индикаторов один из них отображает процесс активной видеосъемки, второй беспроводное соединение.

TrendVision Bullet

Есть G-сенсор, при срабатывании которого, текущий ролик автоматически защищается от перезаписи.

TrendVision Bullet

Комплектуется видеорегистратор зарядным устройством, подключаемое в прикуриватель. У него есть верхняя поворотная крышка, под которой расположен USB-разъем. Актуально с учетом того, что в большинстве автомобилей только один прикуриватель.

TrendVision Bullet

Можно будет провести зарядку смартфона или запитать еще один видеорегистратор. Например, установив сразу два TrendVision Bullet, один направив на дорогу, а вторым снимать салон, если эксплуатация идет в машине для работы в такси или служебном транспорте.

Софт

Настройки и управление видеорегистратором ведется через бесплатное приложение, доступное для загрузки в магазинах приложений iOS и Android.

TrendVision Bullet

После подключения к точке доступа Wi-Fi, запускаемой с видеорегистратора, выводится потоковое изображение с камеры. С этого экрана можно сделать фотоснимок или запустить видеосъемку.

TrendVision Bullet

Вывести список отснятых фото и видеофайлов. Выбранные перенести, удалить или защитить от перезаписи.

TrendVision Bullet

Провести настройки параметров работы системы. Включить или отключить голосовые подсказки. Синхронизировать время со смартфоном. Меню и интерфейс приложения на русском языке.

TrendVision Bullet

Тесты

TrendVision Bullet оснащен объективом, собранным из шести стеклянных линз. Нанесено ИК-покрытие, уменьшающее блики. Диафрагма F/1.8 и угол обзора 160 градусов. Применена связка из процессора Grain Media GM8135S с матрицей SONY IMX323.

Дневная съемка TrendVision Bullet

Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Это кодек H.264 в формате MP4. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 280 Мбайт на карте памяти.

Ночная съемка TrendVision Bullet

Примеры фотоснимков (кликабельны)

TrendVision Bullet

TrendVision Bullet

TrendVision Bullet

Итог

TrendVision Bullet – видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и позволяющий организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Модуль Wi-Fi с бесплатным приложением, высокое качество съемки, зарядное устройство с дополнительным USB, магнитный крепеж.
Комментарии и отзывы TrendVision Bullet
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