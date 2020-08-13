Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор

В 2017 году мы проводили тестирование радар-детектора TrendVision Drive-700 , продемонстрировавшего высокую эффективность детектирования переносных радаров и хорошее наполнение базы стационарных комплексов при невысокой стоимости. Не так давно компания обновила эту линейку, добавив поддержку сигнатурного определения излучения, повысив точность и эффективность фильтрации помех.

TrendVision Drive 700 Signature обзор

Рекомендованная стоимость составляет 6 500 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацию по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплект включает металлический кронштейн с парой присосок, зарядное устройство в прикуривателе, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид корпуса претерпел положительные изменения. Как в вопросе практичности, теперь поверхности не подвержены загрязнению пальцами, так и в визуальном плане.

Габариты компактные. На лобовом стекле будет занимать ограниченное пространство. Исполнение традиционное.

На стороне, обращенной к дороге расположена панель, скрывающая рупорную антенну и лазерный приемник.

Изображение выводится на LED-дисплей. Шрифт и иконки контрастные. Читаемы под разными углами.

Дополнительно данные по срабатыванию сопровождаются при помощи звуковых и голосовых подсказок. Они хорошо слышимы и при работающей магнитоле. Громкость можно будет регулировать.

Управляется при помощи группы из механических кнопок. Процесс взаимодействия интуитивен. Плюс подробно описан в комплектной инструкции.

miniUSB в TrendVision Drive 700 Signature задействуется для обновления базы стационарных точек и прошивки.

Адаптер питания 12V. Он идет со сквозным подключением. Последовательно можно будет подключить еще одно устройство.

Настройки

Тесты

Крепится на стекле при помощи металлического кронштейна с парой присосок.Предлагается несколько режимов: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3 и СМАРТ. В последнем режимы переключаются автоматически в зависимости от текущей скорости движения: выше 80, от 50 до 80, от 30 до 50 и ниже 30 соответственно.Помимо этого, можно задать яркость дисплея: высокая, средняя, автоматическая, ночная и по сигналу. Меняется уровень громкости. Отключаются отдельные диапазоны. Выдается лимит разрешенного превышения.Можно включить или выключить типы стационарных камер. Предупреждения при превышении порога скорости. Тип работы: GPS + радар-детектор, только GPS и только радар-детектор.

Перед началом эксплуатации рекомендуем провести сеанс обновления прошивки. Загружается она с официального сайта. На момент выхода обзора 13 августа, доступна прошивка 1.02 версии и база от 10 августа. Обновляется при помощи комплектной утилиты. Также с экрана приложения проводятся детальные настройки. Тут список дублируется с тем, что идет со встроенного экрана.

Одним из главных улучшений в TrendVision Drive 700 Signature стало появление сигнатурного режима детектирования. Тут установлена система нового поколения. Это мощная аппаратная платформа, обрабатывающая поступающий сигнал и сверяющая с базой сигнатур. В этом режиме четко определяет: КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др. Помимо этого отсекаются ложные срабатывания от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи и др.

Помимо этого, выводятся предупреждения по стационарным радарам и камерам. В базе есть разные типы систем, включая ПЛАТОН, актуальный для дальнобойщиков. Поведение информатора и радар-детектора детально настраиваются. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Итоги по TrendVision Drive 700 Signature

Тестирование радар-детектора мы проводили на дорогах Казани и РТ. С ним же проехались по трассе. Устройство продемонстрировало высокую эффективность, за время длительной эксплуатации мы не обнаружили переносных радаров, по которым не выводились предупреждения. Дальности достаточно для принятия решения о снижении скорости. Наиболее часто использовали режим СМАРТ. Если на трассу выезд не планируется хорошо себя показал ГОРОД-3.TrendVision Drive 700 Signature – сигнатурный радар-детектор с высокой точностью детектирования и эффективной фильтрацией ложных срабатываний. Аккуратный внешний вид, несколько режимов работы и детальные ручные настройки, информативный дисплей и голосовые уведомления, частые обновления, адаптер питания со сквозным подключением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".