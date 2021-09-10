Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системами пассивной безопасности

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision MR-1000 выполнен в формате накладки на салонное зеркало, оснащен дополнительной выносной камерой и GPS-модулем. Эта модель предлагает целый ряд технологий, которые не были доступны в ранее рассмотренных устройствах с тем же форм-фактором.

TrendVision MR-1000

Средняя стоимость – 14 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, на гранях которой выведены изображение устройства и данные по ключевым особенностям. Комплектный набор включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, GPS-антенну, крепежные скобы, пластины с двухсторонним скотчем, кабель подключения второй камеры, руководство пользователя.

TrendVision MR-1000

AI Smart Assist и системы предупреждения

Этот тест мы начнем сразу с рассмотрения одной из ключевых особенностей этого видеорегистратора, это технология интеллектуального ассистента.

TrendVision MR-1000

Комплектуемая с видеорегистратором, дополнительная камера здесь используется не только для двухканальной съемки, но и помогает во время парковки, а также контроля слепых зон, которые в штатных зеркалах не видны.

TrendVision MR-1000

Перед этим владельцу нужно будет провести калибровку системы с выбором линии бампера, горизонта и направления контроля слепых зон.

TrendVision MR-1000

После этого при попадании автомобилей в эти зоны система выводит предупреждения на соответствующей стороне. Это хорошая альтернатива системам безопасности в дорогих автомобилях с расположенными по периметру датчиками.

TrendVision MR-1000

Также помимо контроля слепых зон, TrendVision MR-1000 анализирует информацию по пути движения. Это вывод предупреждений при опасном сближении с автомобилем, ее чувствительность и скорость можно настроить. Полезно, особенно для тех, кто имеет вредную привычку отвлекаться от дороги.

TrendVision MR-1000

Ведется контроль съезда с полосы движения. Во время движения видеорегистратор считывает разметку на дороге и предупреждает при съезде с полосы, это может спасти от серьезного ДТП при засыпании или переводе внимания на смартфон.

Ассистент парковки

Для того чтобы видеорегистратор автоматически выводил парковочную разметку при включении задней передачи, необходимо подключить кабель красного цвета к фонарю заднего хода.

TrendVision MR-1000

Эту систему также можно откалибровать индивидуально под свой автомобиль. После этого будет выводиться прогнозируемое место парковки. Наглядно и информативно.

Внешний вид

Выполнен TrendVision MR-1000 в виде накладки на салонное зеркало. Прямоугольная форма корпуса.

TrendVision MR-1000

На сторону водителя направлен ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Под ним экран с диагональю 11.88 дюймов с разрешением 1920х1440 пикселей.

TrendVision MR-1000

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Порты ввода и вывода сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB, используемый для подачи питания, вход для второй камеры, слот для карты памяти microSD и вход для внешней GPS антенны.

Эта антенна выполнена в виде компактной коробки из черного пластика. Фиксируется на лобовом стекле при помощи пластины двухстороннего скотча. Так можно будет подобрать оптимальное место для уверенного приема даже в автомобилях, лобовое стекло которых идет с обогревом.

TrendVision MR-1000

На дорогу направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

TrendVision MR-1000

Для фиксации на салонном зеркале используются две резиновые скобы. Они обеспечивают регулируемый и надежный прижим, без тряски во время движения.

TrendVision MR-1000

Такой формат исполнения предполагает скрытую установку и здесь с этим проблем нет. Все интерфейсные и питающие кабели с запасом по длине. Настройка Стартовый экран управления включает пять плиток: просмотр изображения, Al ассистент, медиатека, общие настройки и системные настройки.

TrendVision MR-1000

Вкладка с калибровкой систем предупреждения столкновения и мониторинга слепых зон.

TrendVision MR-1000

Просмотр отснятых файлов с кнопками удаления и включения защиты от перезаписи.

TrendVision MR-1000

Проведение настроек системы. Выбор разрешения, цикла, частоты и других параметров.

TrendVision MR-1000

Системные настройки. На экран также выводятся данные по времени и скорости движения.

Видеосъемка

Видеосъемку видеорегистратор ведет в честном разрешении Full HD сразу на двух каналах. Высокое качество и резкость демонстрирует и на втором канале.

Дневная съемка TrendVision MR-1000

Ночная съемка TrendVision MR-1000

Вторая камера TrendVision MR-1000

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision MR-1000 – видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало с расширенными возможностями и целым рядом технологий, повышающих информативность во время движения и безопасности. Скрытый монтаж, высокое качество съемки на двух каналах, внешняя GPS-антенна, сенсорный дисплей с большой диагональю, поддержка емких карт памяти. Stream Media - зеркало за счёт камер. Плюсы - обзор, минусы пачкается внешняя камера из-за грязи на дорогах.
TrendVision MR-1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision MR-1000
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