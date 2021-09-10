Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системами пассивной безопасности

Средняя стоимость – 14 990 рублей.
Комплектуемая с видеорегистратором, дополнительная камера здесь используется не только для двухканальной съемки, но и помогает во время парковки, а также контроля слепых зон, которые в штатных зеркалах не видны.
Перед этим владельцу нужно будет провести калибровку системы с выбором линии бампера, горизонта и направления контроля слепых зон.
После этого при попадании автомобилей в эти зоны система выводит предупреждения на соответствующей стороне. Это хорошая альтернатива системам безопасности в дорогих автомобилях с расположенными по периметру датчиками.
Также помимо контроля слепых зон, TrendVision MR-1000 анализирует информацию по пути движения. Это вывод предупреждений при опасном сближении с автомобилем, ее чувствительность и скорость можно настроить. Полезно, особенно для тех, кто имеет вредную привычку отвлекаться от дороги.
Ведется контроль съезда с полосы движения. Во время движения видеорегистратор считывает разметку на дороге и предупреждает при съезде с полосы, это может спасти от серьезного ДТП при засыпании или переводе внимания на смартфон.
Эту систему также можно откалибровать индивидуально под свой автомобиль. После этого будет выводиться прогнозируемое место парковки. Наглядно и информативно.
На сторону водителя направлен ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Под ним экран с диагональю 11.88 дюймов с разрешением 1920х1440 пикселей.
Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под управление пальцами.
Порты ввода и вывода сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB, используемый для подачи питания, вход для второй камеры, слот для карты памяти microSD и вход для внешней GPS антенны.
Эта антенна выполнена в виде компактной коробки из черного пластика. Фиксируется на лобовом стекле при помощи пластины двухстороннего скотча. Так можно будет подобрать оптимальное место для уверенного приема даже в автомобилях, лобовое стекло которых идет с обогревом.
На дорогу направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.
Для фиксации на салонном зеркале используются две резиновые скобы. Они обеспечивают регулируемый и надежный прижим, без тряски во время движения.
Такой формат исполнения предполагает скрытую установку и здесь с этим проблем нет. Все интерфейсные и питающие кабели с запасом по длине. Настройка Стартовый экран управления включает пять плиток: просмотр изображения, Al ассистент, медиатека, общие настройки и системные настройки.
Вкладка с калибровкой систем предупреждения столкновения и мониторинга слепых зон.
Просмотр отснятых файлов с кнопками удаления и включения защиты от перезаписи.
Проведение настроек системы. Выбор разрешения, цикла, частоты и других параметров.
Системные настройки. На экран также выводятся данные по времени и скорости движения.