Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системами пассивной безопасности

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision MR-1000 выполнен в формате накладки на салонное зеркало, оснащен дополнительной выносной камерой и GPS-модулем. Эта модель предлагает целый ряд технологий, которые не были доступны в ранее рассмотренных устройствах с тем же форм-фактором.

Комплектация

Средняя стоимость – 14 990 рублей.Упакован в коробку, на гранях которой выведены изображение устройства и данные по ключевым особенностям. Комплектный набор включает зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру, GPS-антенну, крепежные скобы, пластины с двухсторонним скотчем, кабель подключения второй камеры, руководство пользователя.

AI Smart Assist и системы предупреждения

Этот тест мы начнем сразу с рассмотрения одной из ключевых особенностей этого видеорегистратора, это технология интеллектуального ассистента.

Комплектуемая с видеорегистратором, дополнительная камера здесь используется не только для двухканальной съемки, но и помогает во время парковки, а также контроля слепых зон, которые в штатных зеркалах не видны.

Перед этим владельцу нужно будет провести калибровку системы с выбором линии бампера, горизонта и направления контроля слепых зон.

После этого при попадании автомобилей в эти зоны система выводит предупреждения на соответствующей стороне. Это хорошая альтернатива системам безопасности в дорогих автомобилях с расположенными по периметру датчиками.

Также помимо контроля слепых зон, TrendVision MR-1000 анализирует информацию по пути движения. Это вывод предупреждений при опасном сближении с автомобилем, ее чувствительность и скорость можно настроить. Полезно, особенно для тех, кто имеет вредную привычку отвлекаться от дороги.

Ассистент парковки

Ведется контроль съезда с полосы движения. Во время движения видеорегистратор считывает разметку на дороге и предупреждает при съезде с полосы, это может спасти от серьезного ДТП при засыпании или переводе внимания на смартфон.Для того чтобы видеорегистратор автоматически выводил парковочную разметку при включении задней передачи, необходимо подключить кабель красного цвета к фонарю заднего хода.

Внешний вид

Эту систему также можно откалибровать индивидуально под свой автомобиль. После этого будет выводиться прогнозируемое место парковки. Наглядно и информативно.Выполнен TrendVision MR-1000 в виде накладки на салонное зеркало. Прямоугольная форма корпуса.

На сторону водителя направлен ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Под ним экран с диагональю 11.88 дюймов с разрешением 1920х1440 пикселей.

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Сам интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Порты ввода и вывода сосредоточены на верхней грани. Тут miniUSB, используемый для подачи питания, вход для второй камеры, слот для карты памяти microSD и вход для внешней GPS антенны.

Эта антенна выполнена в виде компактной коробки из черного пластика. Фиксируется на лобовом стекле при помощи пластины двухстороннего скотча. Так можно будет подобрать оптимальное место для уверенного приема даже в автомобилях, лобовое стекло которых идет с обогревом.

На дорогу направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Для фиксации на салонном зеркале используются две резиновые скобы. Они обеспечивают регулируемый и надежный прижим, без тряски во время движения.

Такой формат исполнения предполагает скрытую установку и здесь с этим проблем нет. Все интерфейсные и питающие кабели с запасом по длине. Настройка Стартовый экран управления включает пять плиток: просмотр изображения, Al ассистент, медиатека, общие настройки и системные настройки.

Вкладка с калибровкой систем предупреждения столкновения и мониторинга слепых зон.

Просмотр отснятых файлов с кнопками удаления и включения защиты от перезаписи.

Проведение настроек системы. Выбор разрешения, цикла, частоты и других параметров.

Видеосъемка

Дневная съемка TrendVision MR-1000

Ночная съемка TrendVision MR-1000

Вторая камера TrendVision MR-1000

Итоги

Системные настройки. На экран также выводятся данные по времени и скорости движения.Видеосъемку видеорегистратор ведет в честном разрешении Full HD сразу на двух каналах. Высокое качество и резкость демонстрирует и на втором канале.TrendVision MR-1000 – видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало с расширенными возможностями и целым рядом технологий, повышающих информативность во время движения и безопасности. Скрытый монтаж, высокое качество съемки на двух каналах, внешняя GPS-антенна, сенсорный дисплей с большой диагональю, поддержка емких карт памяти. Stream Media - зеркало за счёт камер. Плюсы - обзор, минусы пачкается внешняя камера из-за грязи на дорогах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".