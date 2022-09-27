Обзор TrendVision MR-810 GT. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором

Изучаемый сегодня видеорегистратор TrendVision MR-810 GT выполнен в формате накладки на салонное зеркало. Его конструктивной особенностью стали дисплей, занимающий всю площадь зеркального элемента, вывод предупреждений по стационарным комплексам контроля нарушений ПДД, а также беспрерывная двухканальная съемка.

Комплектация

Приобрести его можно за 14.5 тысяч рублей.Поставляется в коробке прямоугольной формы, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает крепежные скобы, GPS-модуль с кабелем подключения, выносную камеру с интерфейсным кабелем, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

TrendVision MR-810 GT обзор

Внешний вид

Для фиксации видеорегистратора используются две резиновые скобы, прижимающие его к салонному зеркалу. Монтаж не требует помощи специалиста.

Но для получения всех преимуществ такого формата исполнения, потратить время придется на укладку кабелей под обшивкой. Это три кабеля: питающий от прикуривателя, кабель до выносной камеры и интерфейсный до GPS-модуля.

Так в салоне будут отсутствовать видимые участки кабелей. Разъемы расположены на верхнем торце, тут miniUSB, AV-разъем, гнездо для антенны, слот для карты памяти microSD.

В нашем случае тесты велись в автомобиле с двойным остеклением и подогревом. Выносной GPS-модуль позволил подобрать положение, в котором не было проблем с качеством приема.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно разместить на заднем стекле или в районе номерного знака. На кабеле подключения у нее есть отдельная ветка для автоматического перевода изображения с парковочной разметкой.

Переключать отображение с двух камер можно также нажатием на кнопку в интерфейсе. Есть несколько комбинаций. Большую часть времени TrendVision MR-810 GT эксплуатировался с выводом изображения со второй камеры. Так эффективно закрывалась мертвая зона позади автомобиля.

Под зеркальным элементом расположен цветной 10-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Управление сенсорное.

Настройки

Объектив, собранный из группы стеклянных линз, размещен на выдвижной пластине, позволяющей подобрать положение в зависимости от ширины штатного салонного зеркала.Опции настроек распределены по двум вкладкам. В первой ведется управление параметрами съемки.

Тесты

Дневная съемка TrendVision MR-810 GT

Ночная съемка TrendVision MR-810 GT

Вторая камера TrendVision MR-810 GT

Итоги

Во второй собраны системные настройки, выставляется тип штампа и поведение информатора.TrendVision MR-810 GT поддерживает вывод предупреждений по стационарным комплексам. Динамик размещен в выносной антенне, это может влиять на слышимость в зависимости от места фиксации. Наполнение у базы хорошее, в условиях города заменял отдельную установку радар-детектора, позволяя избегать получение штрафов.Оснащен процессором MSTAR 8336 и матрицей GalaxyCore GC2053. Основной канал пишет в разрешении Full HD.Вторая камера в разрешении HD. Отметим хорошую детализацию снимаемых видео. Номера читаемы.TrendVision MR-810 GT – продвинутый видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало, поддерживающий двухканальную съемку, вывод предупреждений по стационарным камерам, сенсорное управление. Позволит оставлять видеорегистратор на стекле во время длительной парковки.