Обзор TrendVision Mini 2CH GPS. Двухканальный видеорегистратор с GPS

2018-05-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TrendVision Mini 2CH GPS; [103]
В прошлом году мы проводили тестирование компактного видеорегистратора TrendVision Tube с Wi-Fi модулем и сенсором Sony. Эта модель продемонстрировала отличное качество съемки, имела преймущества в виде скрытной установки на лобовом стекле автомобиля. Не так давно в модельной линейке этого производителя появился TrendVision Mini 2CH GPS, выполненный в схожем форм-факторе, но получивший встроенный дисплей и вторую камеру. Отличием новинки стало также отсутствие беспроводной синхронизации со смартфоном. При этом в отличие, от большинства представленных двухканальных видеорегистраторов, тут уделили качеству съемки второго канала.

TrendVision Mini 2CH GPS

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TrendVision Mini 2CH GPS обзор

Комплектация

Поставляется TrendVision Mini 2CH GPS в коробке с качественной полиграфией. Приведено подробное описание технической оснащенности этого видеорегистратора.

TrendVision Mini 2CH GPS

Порадовала комплектация, производитель дополнительно к основным элементам добавил аксессуары, повышающие удобство эксплуатации и монтажа. Покупатель получает основной блок, вторую камеру, кабель для подключения дополнительной камеры, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, пять площадок с двухсторонним скотчем, клипсы для укладки кабеля, несколько опорных площадок под основной блок, винты крепления этих площадок, нитка для удаления двухстороннего скотча со стекла, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основной блок TrendVision Mini 2CH GPS выполнен в форме усеченного с двух сторон тубуса. Корпус компактен, на стекле он занимает минимальное место.

TrendVision Mini 2CH GPS

С лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Сторона, обращенная к водителю занята цветным дисплеем с диагональю 1.5 дюйма.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

Слева от него группа светодиодных индикаторов, обеспечивающих контроль основных режимов работы.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

Управление осуществляется с помощью трех механических кнопок, расположенных справа от экрана. Процесс взаимодействия интуитивно понятен.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

Разъемы распределены по боковым граням устройства. Снизу слот с поддержкой емких накопителей, сверху miniUSB, используемый для подключения второй камеры, а также microUSB для синхронизации с ПК.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

Слева у TrendVision Mini 2CH GPS поворотный блок с разъемами подключения. Корпус можно вращать относительно основания, изменяя угол наклона, выбирая оптимальный угол съемки.

TrendVision Mini 2CH GPS

Внутри поворотного механизма есть отсечки, фиксирующие выбранное положение. Дополнительно к этому в комплекте производитель предусмотрел три разные опорные площадки, отличающиеся углом наклона.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

В самом этом основании расположена GPS антенна. Кстати, вышла и упрощенная модификация этого видеорегистратора без навигационного модуля, она стоит на 1000 рублей дешевле.

TrendVision Mini 2CH GPS

TrendVision Mini 2CH GPS

На одной из граней крепежного блока доступен microUSB, упрощающий организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля. В сборе основной блок можно будет спрятать за салонным зеркалом или в верхнем углу лобового стекла.

TrendVision Mini 2CH GPS

Реализация второй камеры, также отличается в лучшую сторону, от тех, которыми обычно комплектуются двухканальные модели. Вместо металлической ножки, тут используется удобный поворотный блок, вращающийся в пределах примерно 340 градусов.

TrendVision Mini 2CH GPS

Корпус без защиты от попадания влаги. Ставится вторая камера на стекло или пластик в салоне. Длина провода её подключения будет достаточно для возможности аккуратной укладки под обшивкой.

TrendVision Mini 2CH GPS

Настройки

Меню управление оформлено в виде списка настраиваемых опций. Пользователь сможет изменить разрешение и качество съемки. Повернуть зеркально изображение с одного из двух модулей и настроить общие параметры системы.

TrendVision Mini 2CH GPS

Тесты

TrendVision Mini 2CH GPS оснащен матрицами SONY IMX 209 и IMX322. За обработку данных отвечает процессор Novatek NT96663. Оба канала пишутся с разрешением Full HD. Качество съемки соответствует флагманскому уровню.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Артефакты и шумы отсутствуют.

Во время движения фиксируется скорость движения и местоположение с маршрутом. Из необычного опционально можно фиксировать температуру.

Ночью камера демонстрирует высокую детализацию с читаемыми номерами участников дорожного движения. Записи с двух каналов распределяются по разным папкам. Второй канал здесь не для галочки, он также идет с высокой четкостью.

Итоги по TrendVision Mini 2CH GPS

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision Mini 2CH GPS выступает оптимальным выбором при поиске двухканального видеорегистратора с возможностью скрытной установки в автомобиле. Эта модель предлагает высокое качество съемки сразу по двум каналам, умеет дополнительно фиксировать данные с датчиков и спутников. При этом производитель помимо технической оснащенности не забыл продумать вопрос удобства повседневной эксплуатации.
TrendVision Mini 2CH GPS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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