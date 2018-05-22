Обзор TrendVision Mini 2CH GPS. Двухканальный видеорегистратор с GPS

В прошлом году мы проводили тестирование компактного видеорегистратора TrendVision Tube с Wi-Fi модулем и сенсором Sony. Эта модель продемонстрировала отличное качество съемки, имела преймущества в виде скрытной установки на лобовом стекле автомобиля. Не так давно в модельной линейке этого производителя появился TrendVision Mini 2CH GPS, выполненный в схожем форм-факторе, но получивший встроенный дисплей и вторую камеру. Отличием новинки стало также отсутствие беспроводной синхронизации со смартфоном. При этом в отличие, от большинства представленных двухканальных видеорегистраторов, тут уделили качеству съемки второго канала.

TrendVision Mini 2CH GPS обзор

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется TrendVision Mini 2CH GPS в коробке с качественной полиграфией. Приведено подробное описание технической оснащенности этого видеорегистратора.

Внешний вид

Порадовала комплектация, производитель дополнительно к основным элементам добавил аксессуары, повышающие удобство эксплуатации и монтажа. Покупатель получает основной блок, вторую камеру, кабель для подключения дополнительной камеры, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, пять площадок с двухсторонним скотчем, клипсы для укладки кабеля, несколько опорных площадок под основной блок, винты крепления этих площадок, нитка для удаления двухстороннего скотча со стекла, руководство пользователя и гарантийный талон.Основной блок TrendVision Mini 2CH GPS выполнен в форме усеченного с двух сторон тубуса. Корпус компактен, на стекле он занимает минимальное место.

С лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Сторона, обращенная к водителю занята цветным дисплеем с диагональю 1.5 дюйма.

Слева от него группа светодиодных индикаторов, обеспечивающих контроль основных режимов работы.

Управление осуществляется с помощью трех механических кнопок, расположенных справа от экрана. Процесс взаимодействия интуитивно понятен.

Разъемы распределены по боковым граням устройства. Снизу слот с поддержкой емких накопителей, сверху miniUSB, используемый для подключения второй камеры, а также microUSB для синхронизации с ПК.

Слева у TrendVision Mini 2CH GPS поворотный блок с разъемами подключения. Корпус можно вращать относительно основания, изменяя угол наклона, выбирая оптимальный угол съемки.

Внутри поворотного механизма есть отсечки, фиксирующие выбранное положение. Дополнительно к этому в комплекте производитель предусмотрел три разные опорные площадки, отличающиеся углом наклона.

В самом этом основании расположена GPS антенна. Кстати, вышла и упрощенная модификация этого видеорегистратора без навигационного модуля, она стоит на 1000 рублей дешевле.

На одной из граней крепежного блока доступен microUSB, упрощающий организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля. В сборе основной блок можно будет спрятать за салонным зеркалом или в верхнем углу лобового стекла.

Реализация второй камеры, также отличается в лучшую сторону, от тех, которыми обычно комплектуются двухканальные модели. Вместо металлической ножки, тут используется удобный поворотный блок, вращающийся в пределах примерно 340 градусов.

Корпус без защиты от попадания влаги. Ставится вторая камера на стекло или пластик в салоне. Длина провода её подключения будет достаточно для возможности аккуратной укладки под обшивкой.

Настройки

Меню управление оформлено в виде списка настраиваемых опций. Пользователь сможет изменить разрешение и качество съемки. Повернуть зеркально изображение с одного из двух модулей и настроить общие параметры системы.

Тесты

TrendVision Mini 2CH GPS оснащен матрицами SONY IMX 209 и IMX322. За обработку данных отвечает процессор Novatek NT96663. Оба канала пишутся с разрешением Full HD. Качество съемки соответствует флагманскому уровню.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Артефакты и шумы отсутствуют.

Во время движения фиксируется скорость движения и местоположение с маршрутом. Из необычного опционально можно фиксировать температуру.

Итоги по TrendVision Mini 2CH GPS

Ночью камера демонстрирует высокую детализацию с читаемыми номерами участников дорожного движения. Записи с двух каналов распределяются по разным папкам. Второй канал здесь не для галочки, он также идет с высокой четкостью.TrendVision Mini 2CH GPS выступает оптимальным выбором при поиске двухканального видеорегистратора с возможностью скрытной установки в автомобиле. Эта модель предлагает высокое качество съемки сразу по двум каналам, умеет дополнительно фиксировать данные с датчиков и спутников. При этом производитель помимо технической оснащенности не забыл продумать вопрос удобства повседневной эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".