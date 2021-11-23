Обзор TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня

Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision Mini 4K представлен в трех вариантах компоновки. Это базовый вариант без второй камеры с CPL-фильтром и дистанционной кнопкой. Средний, который изучается сейчас, с Wi-Fi модулем и второй камеры, но без CPL-фильтра и кнопки. И старший в полном комплекте.

Комплектация

Стоимость составляет 16990, 18990 и 19990 рублей соответственно.Комплект включает крепежные пластины двухстороннего скотча, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы, вторую камеру, основной блок с креплением, руководство пользователя, салфетку из микрофибры. Собрано все в коробке с изображением видеорегистратора в полной комплектации и данные по особенностям работы.

TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH обзор

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен в виде компактного тубуса. Такая форма позволяет разместить его в углу стекла или за салонным зеркалом.

Ножка является общей частью корпуса. Есть возможность вращения относительно точки крепления. Так регистратор можно будет направить как на дорогу, так и в салон.

Несмотря что устройство не заметно со стороны улицы, его также можно будет снять простым сдвигом. Интерфейсный и питающий кабель при этом останутся на стекле вместе с этой площадкой.

В отличие от TrendVision Bullet тут есть компактный дисплей. Направлен он в салон автомобиля. с помощью него можно будет вести настройку, просматривать изображение и контролировать базовые параметры.

При этом TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH не отвлекает во время движения от дороги и его можно выключать как вручную, так и выбрав интервал времени, через которое будет отключаться.

Управляется при помощи группы кнопок, размещенных на боковой рамке. Контролировать работу ключевых параметров также можно с помощью группы из трех светодиодных индикаторов.

Оснащен объективом, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз с апертурой F/1.7. В зависимости от выбранной версии комплектуется ИК-фильтром с магнитным креплением. Угол обзора 160 градусов.

У второй камеры габариты заметно меньше. Используется схожий способ крепления при помощи двухстороннего скотча.

Для нее возможна установка только внутри салона автомобиля. Она не защищена от попадания воды и грязи.

Длина интерфейсного и питающего кабелей позволяет уложить их под обшивкой, так они не будут видны в салоне автомобиля.

Комплектный адаптер питания идет со сквозным USB-разъемом. Будет возможность при ограниченном количестве розеток в машине подзарядить смартфон или запитать еще одно устройство.

Настройки

Меню на русском языке. В настройках можно откорректировать работу систему, дополнительные параметры съемки.

В зависимости от способа установки перевернуть изображение.

Wi-Fi TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH оснащен встроенной точкой доступа, позволяющей управлять им с экрана смартфона. После подключения на экран выводится потоковое изображение с камеры.

С этого же экрана можно сделать снимок и запустить видеосъемку. Открыть записанные ранее ролики.

С этого списка выбранные могут быть перенесены в память смартфона или удалены.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH

Ночная съемка TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH

Вторая камера TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH

Итоги

Также с помощью телефона можно провести базовые настройки самого видеорегистратора. В целом это удобнее с учетом малой диагонали встроенного экрана.Работает на базе высокопроизводительного процессора Novatek NT96670 с 2 Гбайт оперативной памяти типа DDR3L. Он обеспечивает стабильную работу при записи с высоким битрейтом на двух каналах. Данная модель поддерживает накопители до 512 Гбайт.Основной канал использует матрицу SONY IMX415 с высокой разрешающей способностью. Запись ведет с разрешением 2160p (4K). Прогрессивный кодек H.265.Второй канал с разрешением 1080p. Он здесь также обеспечивает высокую детализацию снимаемых видео.TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH – двухканальный видеорегистартор, выполненный в формате, предполагающим скрытый монтаж в салоне автомобиля и поддерживающий съемку с высоким разрешением на двух каналах. Приложение для смартфона, GPS-модуль, поддержка емких карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".