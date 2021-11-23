Обзор TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня

Стоимость составляет 16990, 18990 и 19990 рублей соответственно.
Ножка является общей частью корпуса. Есть возможность вращения относительно точки крепления. Так регистратор можно будет направить как на дорогу, так и в салон.
Несмотря что устройство не заметно со стороны улицы, его также можно будет снять простым сдвигом. Интерфейсный и питающий кабель при этом останутся на стекле вместе с этой площадкой.
В отличие от TrendVision Bullet тут есть компактный дисплей. Направлен он в салон автомобиля. с помощью него можно будет вести настройку, просматривать изображение и контролировать базовые параметры.
При этом TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH не отвлекает во время движения от дороги и его можно выключать как вручную, так и выбрав интервал времени, через которое будет отключаться.
Управляется при помощи группы кнопок, размещенных на боковой рамке. Контролировать работу ключевых параметров также можно с помощью группы из трех светодиодных индикаторов.
Оснащен объективом, оптическая группа которого состоит из шести стеклянных линз с апертурой F/1.7. В зависимости от выбранной версии комплектуется ИК-фильтром с магнитным креплением. Угол обзора 160 градусов.
У второй камеры габариты заметно меньше. Используется схожий способ крепления при помощи двухстороннего скотча.
Для нее возможна установка только внутри салона автомобиля. Она не защищена от попадания воды и грязи.
Длина интерфейсного и питающего кабелей позволяет уложить их под обшивкой, так они не будут видны в салоне автомобиля.
Комплектный адаптер питания идет со сквозным USB-разъемом. Будет возможность при ограниченном количестве розеток в машине подзарядить смартфон или запитать еще одно устройство.
В зависимости от способа установки перевернуть изображение.
Wi-Fi TrendVision Mini 4K Wi-Fi 2CH оснащен встроенной точкой доступа, позволяющей управлять им с экрана смартфона. После подключения на экран выводится потоковое изображение с камеры.
С этого же экрана можно сделать снимок и запустить видеосъемку. Открыть записанные ранее ролики.
С этого списка выбранные могут быть перенесены в память смартфона или удалены.
Также с помощью телефона можно провести базовые настройки самого видеорегистратора. В целом это удобнее с учетом малой диагонали встроенного экрана.