Обзор TrendVision Online Cloud 4G. Двухканальный видеорегистратор с облачным мониторингом

Эта модель предполагает постоянный и скрытый монтаж в салоне автомобиля без необходимости снятия на время длительной парковки.
Место выхода интерфейсного и питающего кабеля расположено на верхней грани. Он с защитной нейлоновой оплеткой.
К одному из штекеров подключается внешняя GPS-антенна. Уверенное качество приема и короткое время на холодный старт будет и в автомобилях с подогревом лобового стекла.
Для питания используется адаптер с контроллером. Он подключается на прямую к бортовой цепи питания. Для предотвращения разрядки аккумулятора он ведет постоянный мониторинг напряжения с целью предотвращения его разрядки.
Форма видеорегистратора позволяет установить его в верхней зоне лобового стекла, например за салонным зеркалом. Не привлекает внимание со стороны улицы и не мешает обзору.
На правой грани TrendVision Online Cloud 4G слоты для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Тесты велись с картой объемом 128 Гбайт.
Поддерживается работа в сети LTE. Модем у видеорегистратора встроенный. Установка необходима для облачного мониторинга.
С противоположной стороны пара механических кнопок управления. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления.
Установленный здесь объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов. Для него предусмотрена возможность изменять положение в нескольких плоскостях.
Есть двухдюймовый цветной дисплей с разрешением 320х240 пикселей. С помощью него проводится контроль съемки и контроль рабочих параметров.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить как в салоне автомобиля, так и в районе номерного знака.
С экрана управления можно просмотреть изображение с двух камер. Сделать фото и видео. Просмотреть текущее местоположение автомобиля, скорость.
Вывод списка файлов. Выбранные просматриваются, удаляются и переносятся в память смартфона.
К одному аккаунту можно привязать до 10 видеорегистраторов без дополнительной абонентской оплаты. Так, например, можно будет контролировать автомобильный парк своей организации.
Проведение настроек ключевыми параметрами системами. Настройка режима парковки, записи, форматирование карты памяти.