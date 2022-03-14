Обзор TrendVision Online Cloud 4G. Двухканальный видеорегистратор с облачным мониторингом

Сегодня поделимся опытом эксплуатации двухканального видеорегистратора TrendVision Online Cloud 4G с поддержкой облачного мониторинга. Владелец сможет вести бесплатный мониторинг до 10 устройств. Оснащена новинка модулями 4G, Wi-Fi и GPS. Работает на базе платформы UNISOC SL8521E двумя с ядрами Cortex A-53.

Комплектация

Комплект включает выносную камеру и удлинитель для выносной камеры, GPS-модуль, кронштейн с 3М-скотчем, зарядное устройство, монтажный набор для второй камеры, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с 3М-скотчем. Снимается и ставитcя в него сдвигом.

Эта модель предполагает постоянный и скрытый монтаж в салоне автомобиля без необходимости снятия на время длительной парковки.

Место выхода интерфейсного и питающего кабеля расположено на верхней грани. Он с защитной нейлоновой оплеткой.

К одному из штекеров подключается внешняя GPS-антенна. Уверенное качество приема и короткое время на холодный старт будет и в автомобилях с подогревом лобового стекла.

Для питания используется адаптер с контроллером. Он подключается на прямую к бортовой цепи питания. Для предотвращения разрядки аккумулятора он ведет постоянный мониторинг напряжения с целью предотвращения его разрядки.

Форма видеорегистратора позволяет установить его в верхней зоне лобового стекла, например за салонным зеркалом. Не привлекает внимание со стороны улицы и не мешает обзору.

На правой грани TrendVision Online Cloud 4G слоты для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Тесты велись с картой объемом 128 Гбайт.

Поддерживается работа в сети LTE. Модем у видеорегистратора встроенный. Установка необходима для облачного мониторинга.

С противоположной стороны пара механических кнопок управления. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления.

Установленный здесь объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов. Для него предусмотрена возможность изменять положение в нескольких плоскостях.

Есть двухдюймовый цветной дисплей с разрешением 320х240 пикселей. С помощью него проводится контроль съемки и контроль рабочих параметров.

Софт

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить как в салоне автомобиля, так и в районе номерного знака.Для подключения со смартфона через приложение можно использовать один из двух способов. При установке SIM достаточно отсканировать QR-код с дисплея, в этом случае видеорегистратор подключается к облачному серверу. Второй вариант только с подключением к встроенной точке доступа Wi-Fi. Полный набор возможностей будет только с SIM.

С экрана управления можно просмотреть изображение с двух камер. Сделать фото и видео. Просмотреть текущее местоположение автомобиля, скорость.

Вывод списка файлов. Выбранные просматриваются, удаляются и переносятся в память смартфона.

К одному аккаунту можно привязать до 10 видеорегистраторов без дополнительной абонентской оплаты. Так, например, можно будет контролировать автомобильный парк своей организации.

Тесты

Дневная съемка TrendVision Online Cloud 4G

Ночная съемка TrendVision Online Cloud 4G

Вторая камера TrendVision Online Cloud 4G

Итоги

Проведение настроек ключевыми параметрами системами. Настройка режима парковки, записи, форматирование карты памяти.Основной канал пишет в разрешении Full HD. Детализация снимаемых роликов высокая. С примерами съемки можно ознакомиться ниже. Матрица GC2395.Второй канал пишет в разрешении 640x480 ролики.TrendVision Online Cloud 4G – двухканальный видеорегистратор с облачным сервисом. Скрытый и аккуратный монтаж, LTE, поддержка емких карт памяти, высокое качество снимаемых видео. Его ключевой особенностью является дистанционный мониторинг с просмотром местоположения и изображения с двух камер используя приложение для смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".