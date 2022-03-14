Обзор TrendVision Online Cloud 4G. Двухканальный видеорегистратор с облачным мониторингом

Сегодня поделимся опытом эксплуатации двухканального видеорегистратора TrendVision Online Cloud 4G с поддержкой облачного мониторинга. Владелец сможет вести бесплатный мониторинг до 10 устройств. Оснащена новинка модулями 4G, Wi-Fi и GPS. Работает на базе платформы UNISOC SL8521E двумя с ядрами Cortex A-53.

TrendVision Online Cloud 4G

Комплектация

Комплект включает выносную камеру и удлинитель для выносной камеры, GPS-модуль, кронштейн с 3М-скотчем, зарядное устройство, монтажный набор для второй камеры, руководство пользователя на русском языке.

TrendVision Online Cloud 4G

Внешний вид

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с 3М-скотчем. Снимается и ставитcя в него сдвигом.

TrendVision Online Cloud 4G

Эта модель предполагает постоянный и скрытый монтаж в салоне автомобиля без необходимости снятия на время длительной парковки.

TrendVision Online Cloud 4G

Место выхода интерфейсного и питающего кабеля расположено на верхней грани. Он с защитной нейлоновой оплеткой.

TrendVision Online Cloud 4G

К одному из штекеров подключается внешняя GPS-антенна. Уверенное качество приема и короткое время на холодный старт будет и в автомобилях с подогревом лобового стекла.

TrendVision Online Cloud 4G

Для питания используется адаптер с контроллером. Он подключается на прямую к бортовой цепи питания. Для предотвращения разрядки аккумулятора он ведет постоянный мониторинг напряжения с целью предотвращения его разрядки.

TrendVision Online Cloud 4G

Форма видеорегистратора позволяет установить его в верхней зоне лобового стекла, например за салонным зеркалом. Не привлекает внимание со стороны улицы и не мешает обзору.

TrendVision Online Cloud 4G

На правой грани TrendVision Online Cloud 4G слоты для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Тесты велись с картой объемом 128 Гбайт.

TrendVision Online Cloud 4G

Поддерживается работа в сети LTE. Модем у видеорегистратора встроенный. Установка необходима для облачного мониторинга.

TrendVision Online Cloud 4G

С противоположной стороны пара механических кнопок управления. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления.

TrendVision Online Cloud 4G

Установленный здесь объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов. Для него предусмотрена возможность изменять положение в нескольких плоскостях.

TrendVision Online Cloud 4G

Есть двухдюймовый цветной дисплей с разрешением 320х240 пикселей. С помощью него проводится контроль съемки и контроль рабочих параметров.

TrendVision Online Cloud 4G

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить как в салоне автомобиля, так и в районе номерного знака.

Софт

Для подключения со смартфона через приложение можно использовать один из двух способов. При установке SIM достаточно отсканировать QR-код с дисплея, в этом случае видеорегистратор подключается к облачному серверу. Второй вариант только с подключением к встроенной точке доступа Wi-Fi. Полный набор возможностей будет только с SIM.

TrendVision Online Cloud 4G

С экрана управления можно просмотреть изображение с двух камер. Сделать фото и видео. Просмотреть текущее местоположение автомобиля, скорость.

TrendVision Online Cloud 4G

Вывод списка файлов. Выбранные просматриваются, удаляются и переносятся в память смартфона.

TrendVision Online Cloud 4G

К одному аккаунту можно привязать до 10 видеорегистраторов без дополнительной абонентской оплаты. Так, например, можно будет контролировать автомобильный парк своей организации.

TrendVision Online Cloud 4G

Проведение настроек ключевыми параметрами системами. Настройка режима парковки, записи, форматирование карты памяти.

Тесты

Основной канал пишет в разрешении Full HD. Детализация снимаемых роликов высокая. С примерами съемки можно ознакомиться ниже. Матрица GC2395.

Дневная съемка TrendVision Online Cloud 4G

Ночная съемка TrendVision Online Cloud 4G

Второй канал пишет в разрешении 640x480 ролики.

Вторая камера TrendVision Online Cloud 4G

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision Online Cloud 4G – двухканальный видеорегистратор с облачным сервисом. Скрытый и аккуратный монтаж, LTE, поддержка емких карт памяти, высокое качество снимаемых видео. Его ключевой особенностью является дистанционный мониторинг с просмотром местоположения и изображения с двух камер используя приложение для смартфона.
TrendVision Online Cloud 4G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision Online Cloud 4G
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