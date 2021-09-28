Обзор TrendVision Proof PRO GPS. Двухканальный видеорегистратор для такси и служебного транспорта

TrendVision Proof PRO GPS выполнен в компактном корпусе с возможностью скрытой установки, при этом в нем установлены две камеры, одна из которых направлена в салон автомобиля, позволяя обеспечить съемку не только происходящего на дороге, но и внутри автомобиля. Актуально для такси и служебного транспорта, обеспечивая безопасность и подстраховку от неадекватного поведения пассажиров, а таких роликов появляется сейчас в сети все чаще.

TrendVision Proof PRO GPS

Средняя стоимость на момент публикации – 6990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешний блок GPS-антенны с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло и инструкцию на русском языке.

TrendVision Proof PRO GPS

Внешний вид

Корпус в форме тубуса с закругленными боковыми гранями. Состоит они из двух частей.

TrendVision Proof PRO GPS

Это основной блок и поворотный блок с дополнительной камерой. Ее можно вращать на 250 градусов, позволяя выбирать между съемкой дороги или выбора нужного направления при съемке салона автомобиля.

TrendVision Proof PRO GPS

Визуально эти два элемента выполнены в общей стилистике, создавать визуальную целостность конструкции.

TrendVision Proof PRO GPS

Вторая камера сопровождается четырьмя ИК-светодиодами. Они активируются автоматически при низком уровне освещения, сохраняя детализацию и читаемую картинку на снимаемых роликах и в ночное время.

TrendVision Proof PRO GPS

Обе камеры собраны из стеклянных линз. Угол обзора двух камер 170 градусов. Есть стабилизатор изображения, сглаживающий тряску при движении по неровным дорогам.

TrendVision Proof PRO GPS

С противоположной стороны блок с дополнительной камерой выведена решетка встроенного динамика.

TrendVision Proof PRO GPS

Изображение TrendVision Proof PRO GPS выводит на 1.5-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Как пример, можно сменить изображение на камеру, направленную в салон, так пассажиры заранее будут понимать о нецелесообразности совершения противоправных действий или провоцирования водителя.

TrendVision Proof PRO GPS

Кнопки управления у видеорегистратора расположены на нижнем торце. Для удобства поиска нужной, маркировка вынесена нижнюю рамку дисплея.

TrendVision Proof PRO GPS

На боковой грани основного блока слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает емкие карты памяти.

TrendVision Proof PRO GPS

Сопровождается выносной GPS-антенной, подключаемой при помощи кабеля. В автомобилях с подогревом лобового стекла демонстрировал уверенный прием и короткое время на холодный старт.

TrendVision Proof PRO GPS

Как и кабель питания интерфейсный можно спрятать под обшивкой, организовав аккуратную укладку в салоне автомобиля. Плюс сам формат исполнения с отсутствием ярких элементов оформления и преобладания темных цветов, дает возможность составлять его на стекле на время парковки.

TrendVision Proof PRO GPS

На верхнем торце у видеорегистратора разъем питания и паз, используемый для установки крепление. Комплектуется устройство традиционным вариантом с вакуумной присоской и прижимной ножкой.

TrendVision Proof PRO GPS

Устройство на нем можно вращать на 360 градусов и изменять угол наклона. Эксплуатировать можно в температурном диапазоне от -35 до 55 градусов.

Настройки

Несмотря на выверенные заводские настройки, позволяющие начать эксплуатацию после установки карты памяти и подачи питания, поддерживаются и детальные корректировки особенностей работы.

TrendVision Proof PRO GPS

Разрешение и цикл. HDR и обнаружение движения. Меняются экспозиция и яркость.

TrendVision Proof PRO GPS

Задаются общие параметры системы. Просматриваются отснятые файлы.

TrendVision Proof PRO GPS

Тесты

Дневная съемка TrendVision Proof PRO GPS

Установлен процессор JL/HF5701, считывающий данные с двух матриц SC2363P. В отличие от большинства двухканальных видеорегистраторов тут оба канала в одинаковом разрешении Full HD.

Ночная съемка TrendVision Proof PRO GPS

Номерные знаки читаемы. Вместе с видеопотоком фиксируются данные с датчиков и GPS-антенны.

Вторая камера день TrendVision Proof PRO GPS

Для примера приведем пример съемки салона в ночное время.

Вторая камера ночь TrendVision Proof PRO GPS

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision Proof PRO GPS – двухканальный видеорегистратор, позволяющий фиксировать происходящее в салоне автомобиля. Хороший вариант для оснащения машины, используемого для работы в такси или в качестве служебного транспорта. Аккуратный и компактный корпус, поддержка емких карт памяти, внешняя GPS-антенна, съемка в Full HD разрешении на двух каналах.
TrendVision Proof PRO GPS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision Proof PRO GPS
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