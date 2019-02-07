Обзор TrendVision TDR-250. Видеорегистратор с двумя креплениями

В рамках «Лаборатории» мы сегодня рассмотрим видеорегистратор TrendVision TDR-250, пришедший на смену модели TrendVision TDR-200 , протестированной нами ранее. Особенностью новинки стали быстросъемное крепление, светосильный объектив с чувствительным сенсором и обновленный процессор. Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей.

TrendVision TDR-250 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, два варианта крепления, сменные ленты двухстороннего скотча, гарантийный талон и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией и изображением видеорегистратора.

Внешний вид

Владелец TrendVision TDR-250 сможет выбрать между двумя вариантами крепления: площадка с двухсторонним скотчем и вакуумной присоской.

Оба варианта имеют в основании сквозной разъем питания. Так упрощается организация скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Снимается и ставится сдвигом. В верхней части ножки находится контактная группа. В креплении стоит устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит. Надежный контакт обеспечивается магнитом.

Есть возможность поворота вокруг оси. Выбранное положение в варианте с вакуумной присоской фиксируется при помощи накатанной гайки.

Основу корпуса составляет пластик с матовым покрытием. По центру фронтальной стороны находится объектив, собранный из семи стеклянных линз. Угол обзора 115 градусов по диагонали, диафрагма F/1.8.

На верхнем торце microUSB и HDMI. Эти разъемы можно будет использовать для передачи файлов на ПК и вывода изображения на внешний монитор.

Справа и слева механические кнопки. Для удобства поиска маркировка у них нанесена с фронтальной стороны.

Картинка выводится на 2.0 дюймовый монитор. Она хорошо читается под разными углами наклона.

На нижнем торце TrendVision TDR-250 два слота под карты памяти формата microSD. Эта особенность позволит последовательно заполнять обе карты памяти, получив до 9 часов беспрерывной записи происходящего на дороге.

Настройки

Опции настроек распределены по пяти вкладкам. Можно изменить разрешение, качество видео, длительность роликов, выставить вручную экспозицию, яркость, цветность и контрастность. Защитить файлы от перезаписи, очистить карту памяти, задать общие параметры работы системы.

Тесты

Установлена высокочувствительная матрица OmniVision OV4689. Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. За обработку отвечает процессор MSTAR MSC8328P.

Номерные знаки хорошо читаемы в ночное и дневное время. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по TrendVision TDR-250

TrendVision TDR-250 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с высоким качеством съемки, двумя вариантами крепления, компактными габаритами, двумя слотами под карты памяти, детализированными настройками и возможностью скрытого монтажа.