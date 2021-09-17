Обзор TrendVision TDR-721S EVO. Видеорегистратор с определением знаков ограничения скорости

В течение нескольких недель мы эксплуатировали TrendVision TDR-721S EVO, проехав с ним более 1000 километров. Это видеорегистратор с GPS-информатора сезона 2021 года. Из его особенностей отмечаются съемка в разрешении 2160p, широкий угол обзора, суперконденсатор, модуль Wi-Fi с приложением для смартфона и быстросъемное магнитное крепление.

Комплектация

Средняя стоимость – 12 990 рублей.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает два варианта крепления на лобовом стекле, картридер, клипсы для фиксации кабеля, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Компактная форма корпуса из черного пластика. Отсутствуют броские элементы оформления, как итог установленным на стекле не привлекает внимание со стороны улицы.

Установлен светосильный 7-дюймовый объектив с диафрагмой F/1.8. На объектив изначально зафиксирован CPL-фильтр. Его задача заключается в уменьшении количества бликов.

По боковым граням распределены шесть механических клавиш. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640х360 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

Он используется для контроля направления видеосъемки, настройки и просмотра предупреждений по стационарным камерам на дороге.

Поддерживается вывод звуковых и голосовых предупреждений. Громкость уведомлений можно изменять.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

Вместо литиевой батареи используется суперконденсатор, позволяющий эксплуатировать TrendVision TDR-721S EVO в широком температурном диапазоне.

Для соединения с крепежом используется быстросъемный магнитный замок. По надежности при этом он не уступает решениям с механическим фиксатором.

В основании крепления разъем питания и вход для внешней камеры. Дополнительную камеру владелец этого видеорегистратора сможет добавить самостоятельно в последующем.

GPS-информатор

Комплектный набор крепежа дает возможность выбора между вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Оба поддерживают поворот на 360 градусов.Видеорегистратор оснащен навигационным модулем GPS/ГЛОНАСС, данные с которого используются системой для вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. За время тестирования продемонстрировал короткое время на холодный старт и точность выводимой по скорости и геолокации информации.

TrendVision TDR-721S EVO поддерживает автоматическое определение знаков ограничения скорости, на основе этой информации принимается решение по выводу звукового предупреждения при превышении.

Для АВТОДОРИЯ ведет расчет средней скорости на участке контроля. При приближении к любым типам комплекса выводится его название, разрешенная и текущая скорость. Информативно и наглядно.

Софт

Доступно бесплатное приложение Trendvision Connect для iOS и Android, которое после подключения к Wi-Fi точке доступа дает возможность дистанционного управления.

С помощью него можно проводить обновление базы данных стационарных точек, не снимая видеорегистратор со стекла.

Наглядный список доступных настроек системы.

Вывод списка отснятых файлов. Выбранные просматриваются, удаляются или переносятся в память смартфона.

При просмотре ролика выводится также маршрут на карте.

Настройки

Есть классический способ проведения настроек через интерфейс. Меню на русском языке. Две вкладки в которых настраивается видеосъемка, работа GPS-информатора и работы системы.

Видеосъемка

Дневная съемка TrendVision TDR-721S EVO

Ночная съемка TrendVision TDR-721S EVO

Итоги

Изображение с высокочувствительной матрицы Sony Starvis IMX335 обрабатывает процессор NTK96675. Максимальное разрешение съемки 1440P.Угол обзора 170 градусов. Снимаемые ролики с высокой четкостью и резкостью.TrendVision TDR-721S EVO – видеорегистартор с GPS-информатором, съемкой в 2К и быстросъемным магнитным креплением. К плюсам также отнесем CPL-фильтр, суперконденсатор, детальные настройки, Wi-Fi с приложением для переноса файлов и поддержания актуализации версии программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".