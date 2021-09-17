Обзор TrendVision TDR-721S EVO. Видеорегистратор с определением знаков ограничения скорости

В течение нескольких недель мы эксплуатировали TrendVision TDR-721S EVO, проехав с ним более 1000 километров. Это видеорегистратор с GPS-информатора сезона 2021 года. Из его особенностей отмечаются съемка в разрешении 2160p, широкий угол обзора, суперконденсатор, модуль Wi-Fi с приложением для смартфона и быстросъемное магнитное крепление.

TrendVision TDR-721S EVO

Средняя стоимость – 12 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает два варианта крепления на лобовом стекле, картридер, клипсы для фиксации кабеля, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию на русском языке.

TrendVision TDR-721S EVO

Внешний вид

Компактная форма корпуса из черного пластика. Отсутствуют броские элементы оформления, как итог установленным на стекле не привлекает внимание со стороны улицы.

TrendVision TDR-721S EVO

Установлен светосильный 7-дюймовый объектив с диафрагмой F/1.8. На объектив изначально зафиксирован CPL-фильтр. Его задача заключается в уменьшении количества бликов.

TrendVision TDR-721S EVO

По боковым граням распределены шесть механических клавиш. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

TrendVision TDR-721S EVO

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640х360 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора.

TrendVision TDR-721S EVO

Он используется для контроля направления видеосъемки, настройки и просмотра предупреждений по стационарным камерам на дороге.

TrendVision TDR-721S EVO

Поддерживается вывод звуковых и голосовых предупреждений. Громкость уведомлений можно изменять.

TrendVision TDR-721S EVO

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

TrendVision TDR-721S EVO

Вместо литиевой батареи используется суперконденсатор, позволяющий эксплуатировать TrendVision TDR-721S EVO в широком температурном диапазоне.

TrendVision TDR-721S EVO

Для соединения с крепежом используется быстросъемный магнитный замок. По надежности при этом он не уступает решениям с механическим фиксатором.

TrendVision TDR-721S EVO

В основании крепления разъем питания и вход для внешней камеры. Дополнительную камеру владелец этого видеорегистратора сможет добавить самостоятельно в последующем.

TrendVision TDR-721S EVO

Комплектный набор крепежа дает возможность выбора между вакуумной присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Оба поддерживают поворот на 360 градусов.

GPS-информатор

Видеорегистратор оснащен навигационным модулем GPS/ГЛОНАСС, данные с которого используются системой для вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. За время тестирования продемонстрировал короткое время на холодный старт и точность выводимой по скорости и геолокации информации.

TrendVision TDR-721S EVO

TrendVision TDR-721S EVO поддерживает автоматическое определение знаков ограничения скорости, на основе этой информации принимается решение по выводу звукового предупреждения при превышении.

TrendVision TDR-721S EVO

Для АВТОДОРИЯ ведет расчет средней скорости на участке контроля. При приближении к любым типам комплекса выводится его название, разрешенная и текущая скорость. Информативно и наглядно.

TrendVision TDR-721S EVO

Софт

Доступно бесплатное приложение Trendvision Connect для iOS и Android, которое после подключения к Wi-Fi точке доступа дает возможность дистанционного управления.

TrendVision TDR-721S EVO

С помощью него можно проводить обновление базы данных стационарных точек, не снимая видеорегистратор со стекла.

TrendVision TDR-721S EVO

Наглядный список доступных настроек системы.

TrendVision TDR-721S EVO

Вывод списка отснятых файлов. Выбранные просматриваются, удаляются или переносятся в память смартфона.

TrendVision TDR-721S EVO

При просмотре ролика выводится также маршрут на карте.

TrendVision TDR-721S EVO

Настройки

Есть классический способ проведения настроек через интерфейс. Меню на русском языке. Две вкладки в которых настраивается видеосъемка, работа GPS-информатора и работы системы.

TrendVision TDR-721S EVO

TrendVision TDR-721S EVO

TrendVision TDR-721S EVO

Видеосъемка

Изображение с высокочувствительной матрицы Sony Starvis IMX335 обрабатывает процессор NTK96675. Максимальное разрешение съемки 1440P.

Дневная съемка TrendVision TDR-721S EVO

Угол обзора 170 градусов. Снимаемые ролики с высокой четкостью и резкостью.

Ночная съемка TrendVision TDR-721S EVO

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision TDR-721S EVO – видеорегистартор с GPS-информатором, съемкой в 2К и быстросъемным магнитным креплением. К плюсам также отнесем CPL-фильтр, суперконденсатор, детальные настройки, Wi-Fi с приложением для переноса файлов и поддержания актуализации версии программного обеспечения.
TrendVision TDR-721S EVO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision TDR-721S EVO
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